Oplev Tyrols mangfoldighed i et af de største, mest moderne og frem for alt mest økologiske skiområder i verden.

Stort, større, SkiWelt! De ni landsbyer Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf og Kirchberg udgør tilsammen et af Østrigs største og mest moderne skisportssteder: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Den nye 360° online panoramatur gennem SkiWelt inviterer dig til at planlægge, forundres og opdage. Denne tur giver dig et fremragende indtryk af SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.

Med over 275 km præparerede pister og 20 dalnedkørsler er dette en destination, der tilbyder alt, hvad man kan ønske sig af en komplet vinteroplevelse.

Her er noget for enhver smag - fra blå pister for begyndere til udfordrende sorte pister for de erfarne. Børnene kan have det sjovt i funparkerne, og der er masser af kælkebakker til hele familien. Mellem pisterne (hver 3,5 km!) er der altid en familiedrevet hytte eller et gasthaus inden for rækkevidde, hvor du kan nyde tyrolske specialiteter og lade batterierne op.

SkiWelt er også et af de mest bæredygtige vintersportssteder i verden og har kørt på 100% grøn energi i over 20 år.

Her mødes variation og kvalitet i et miljø, der beskytter både besøgende og natur. SkiWelt er vintersport på en ægte og ansvarlig måde. Så nyd hvert øjeblik og lad op med den østrigske Lebensgefühl.