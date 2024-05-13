Bregenz
Tradition, moderne arkitektur og urban mangfoldighed i perfekt harmoni
Vinterstemning i Bregenz
Bodensee ligger stille foran byen. Lysene på promenaden langs søen blinker, og man mærke forventningen om vinter. Mens kulden sætter ind udenfor, lyser stearinlysene op i vinduerne.
Bodensee med sine uendelige vidder har altid bragt et frisk pust til byen. Handlen har blomstret i over 2000 år, og nye ideer strømmer ind i Bregenz fra alle sider. Denne åbenhed kendetegner byen.
Arkitektur møder tidsånden: Bregenz som et moderne byggeikon
I dag står Bregenz for moderne arkitektur. Internationale arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel og Peter Zumthor har realiseret deres visioner her. Men den sande stil kommer fra "Vorarlberg-arkitekterne" - klare linjer, masser af træ og en elegance i modernismens enkle stil, der kendetegner det omkringliggende område.
Bregenz fra alle perspektiver
En restaurant med ansvar
Tradition møder modernitet på Restaurant Mangold i Lochau ved Bodensee, og det kan mærkes i hver eneste bid. Køkkenet er baseret på en redefineret regionalitet, hvor friske, lokale ingredienser fortolkes på en innovativ måde. Ud over den kulinariske kvalitet lægger restauranten særlig vægt på social bæredygtighed - også når det gælder arbejdstider.
Restauranten har i årevis været drevet af et passioneret par, som aldrig har mistet deres vision om at glæde gæsterne af syne. Alle, der planlægger deres næste ferie i Vorarlberg, bør helt sikkert planlægge et besøg på Mangold for at blive forkælet af den unikke atmosfære og den fremragende service.