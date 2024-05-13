Bregenz
Tradition, moderne arkitektur og urban mangfoldighed i perfekt harmoni

Vorarlbergs forbundshovedstad ligger ved Bodensee og byder på både spændende arkitektur og traditioner.

Vinterstemning i Bregenz

Bodensee ligger stille foran byen. Lysene på promenaden langs søen blinker, og man mærke forventningen om vinter. Mens kulden sætter ind udenfor, lyser stearinlysene op i vinduerne.

Bodensee med sine uendelige vidder har altid bragt et frisk pust til byen. Handlen har blomstret i over 2000 år, og nye ideer strømmer ind i Bregenz fra alle sider. Denne åbenhed kendetegner byen.

Arkitektur møder tidsånden: Bregenz som et moderne byggeikon

I dag står Bregenz for moderne arkitektur. Internationale arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel og Peter Zumthor har realiseret deres visioner her. Men den sande stil kommer fra "Vorarlberg-arkitekterne" - klare linjer, masser af træ og en elegance i modernismens enkle stil, der kendetegner det omkringliggende område.

Fakta om byen
Indbyggere:ca. 29.600 (fra 2024)
Hovedstad i forbundslandet:Vorarlberg
Areal:ca. 29,50 km²
Højde:427 m
Udsigtspunkt:Pfänder (1.064 m)

Om vinteren forvandles Martinsturm til et magisk udsigtspunkt: en ægte perle i den kolde årstid.

Bregenz fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Tag Pfänderbahn for at få den bedste udsigt over by og sø

Kunsthaus Bregenz: moderne kunst i spektakulær arkitektur

Bregenz havn: porten til Bodensee og starten på eventyret

Vorarlberg Museum: kunst, historie og moderne arkitektur

Pipeline Bregenz: en idyllisk gangbro lige ved søen

Aktiviteter i og omkring Bregenz

Ture

På tur med nattevagten: historier i stearinlysets skær

Julebåde sejler til de smukkeste julemarkeder

Udflugter i det omkringliggende område

Opskrifter

Vorarlberger ostefondue

Ost fra Vorarlberg, lækkert tilbehør og en frisk rødkålssalat. Med denne opskrift bliver festmiddagen helt sikkert en succes.

Unikke steder at overnatte

Grand Hotel Bregenz

Hotel Schwärzler

En restaurant med ansvar

Social bæredygtighed på Mangold ved Bodensee

Tradition møder modernitet på Restaurant Mangold i Lochau ved Bodensee, og det kan mærkes i hver eneste bid. Køkkenet er baseret på en redefineret regionalitet, hvor friske, lokale ingredienser fortolkes på en innovativ måde. Ud over den kulinariske kvalitet lægger restauranten særlig vægt på social bæredygtighed - også når det gælder arbejdstider.

Restauranten har i årevis været drevet af et passioneret par, som aldrig har mistet deres vision om at glæde gæsterne af syne. Alle, der planlægger deres næste ferie i Vorarlberg, bør helt sikkert planlægge et besøg på Mangold for at blive forkælet af den unikke atmosfære og den fremragende service.

Restaurant Mangold

FAQ

Bregenz, hovedstaden i Vorarlberg, byder på et væld af særlige seværdigheder. De gør Bregenz til en spændende feriedestination med en kombination af natur, kultur og historie.

  • Bregenz havn og promenade

  • Bregenz' hus for kunst (KUB)

  • Sankt Martins tårn

  • Pfänder

  • Vorarlberg Museum

Om vinteren forvandles Bregenz-regionen til et paradis for naturelskere. Her er nogle sportsaktiviteter, som du bør prøve:

  • Skiløb og snowboarding

  • Langrend

  • Sneskovandring

  • Vintervandring

  • Skøjteløb

  • Kælkning

  • Skitouring

