Vorarlbergs forbundshovedstad ligger ved Bodensee og byder på både spændende arkitektur og traditioner.

Vinterstemning i Bregenz

Bodensee ligger stille foran byen. Lysene på promenaden langs søen blinker, og man mærke forventningen om vinter. Mens kulden sætter ind udenfor, lyser stearinlysene op i vinduerne.

Bodensee med sine uendelige vidder har altid bragt et frisk pust til byen. Handlen har blomstret i over 2000 år, og nye ideer strømmer ind i Bregenz fra alle sider. Denne åbenhed kendetegner byen.

Arkitektur møder tidsånden: Bregenz som et moderne byggeikon

I dag står Bregenz for moderne arkitektur. Internationale arkitekter som Hans Hollein, Jean Nouvel og Peter Zumthor har realiseret deres visioner her. Men den sande stil kommer fra "Vorarlberg-arkitekterne" - klare linjer, masser af træ og en elegance i modernismens enkle stil, der kendetegner det omkringliggende område.