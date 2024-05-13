Vorarlberger ostefondue
- Classics
- Vegetarian
Ost fra Vorarlberg, lækkert tilbehør og en frisk rødkålssalat. Med denne opskrift bliver festmiddagen helt sikkert en succes.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 4 Personer
Til fonduen
Pil hvidløget, og riv det ned i fonduegryden.
Fjern skorpen fra osten, og riv den groft.
Hæld det i fonduegryden sammen med hvidvinen, og varm det op ved svag varme under konstant omrøring.
Rør majsstivelse i sammen med kirsebærsnapsen.
Stil fonduegryden på komfuret, og hold den varm.
Til salaten
Fjern de yderste blade fra kålhovedet, skær det i kvarte, og fjern stokken. Hak derefter fint med en skarp kniv eller et mandolinjern.
Læg dit kål i en skål, tilsæt salt, og hæld vand over. Lad det stå i en time. Ælt derefter kålen godt igennem. Pres det overskydende saltvand ud, og lad det dryppe af.
Vask æblet, fjern skrællen, skær det i kvarte og derefter i tynde skiver. Fjern forsigtigt granatæblekernerne fra granatæblet. Vask og pluk rosmarin.
Bland alle ingredienserne til dressingen sammen.
Kom rødkål, æbleskiver, granatæblekerner, græskarkerner og rosmarin i en skål, og bland det godt sammen. Hæld dressingen over, og smag til med lidt salt, hvis det er nødvendigt.
Tip: Server med brød, artiskokker (fra glas), asier, syltede majs og dadler.