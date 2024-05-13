Vorarlberger ostefondue

  • Classics
  • Vegetarian

Ost fra Vorarlberg, lækkert tilbehør og en frisk rødkålssalat. Med denne opskrift bliver festmiddagen helt sikkert en succes.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 30 min.
  • 4 Personer
Trin 1

Til fonduen

Pil hvidløget, og riv det ned i fonduegryden.

Trin 2

Fjern skorpen fra osten, og riv den groft.

Trin 3

Hæld det i fonduegryden sammen med hvidvinen, og varm det op ved svag varme under konstant omrøring.

Trin 4

Rør majsstivelse i sammen med kirsebærsnapsen.

Trin 5

 Stil fonduegryden på komfuret, og hold den varm.

Trin 6

Til salaten

Fjern de yderste blade fra kålhovedet, skær det i kvarte, og fjern stokken. Hak derefter fint med en skarp kniv eller et mandolinjern.

Trin 7

Læg dit kål i en skål, tilsæt salt, og hæld vand over. Lad det stå i en time. Ælt derefter kålen godt igennem. Pres det overskydende saltvand ud, og lad det dryppe af.

Trin 8

Vask æblet, fjern skrællen, skær det i kvarte og derefter i tynde skiver. Fjern forsigtigt granatæblekernerne fra granatæblet. Vask og pluk rosmarin.

Trin 9

Bland alle ingredienserne til dressingen sammen.

Trin 10

Kom rødkål, æbleskiver, granatæblekerner, græskarkerner og rosmarin i en skål, og bland det godt sammen. Hæld dressingen over, og smag til med lidt salt, hvis det er nødvendigt.

Tip: Server med brød, artiskokker (fra glas), asier, syltede majs og dadler.

Ingredienser
Til fonduen
Til kålsalaten
Til dressingen

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger