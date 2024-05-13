Seværdigheder, kultur og arkitektur kombineret med restauranter, magiske steder og mennesker gør hver eneste af Østrigs byer til noget særligt.

Mærk den pulserende stemning i en by - hvilken berigende følelse. Hver af de ni hovedstæder i de østrigske forbundslande har sin egen karakteristiske atmosfære, som kun kan mærkes der. Denne urbane flair skabes af seværdigheder, kulturskatte og fascinerende arkitektur samt caféer, restauranter, særlige pladser, særlige kvarterer - og selvfølgelig de mennesker, der bor her.

Østrigs lange historie har skabt et væld af seværdigheder - fra storslåede paladser, slotte og klostre til historiske byer. Kulturarven er lige så spændende som de mange moderne kulturskatte.