De smukkeste byer i Østrig
Seværdigheder, kultur og arkitektur kombineret med restauranter, magiske steder og mennesker gør hver eneste af Østrigs byer til noget særligt.

Mærk den pulserende stemning i en by - hvilken berigende følelse. Hver af de ni hovedstæder i de østrigske forbundslande har sin egen karakteristiske atmosfære, som kun kan mærkes der. Denne urbane flair skabes af seværdigheder, kulturskatte og fascinerende arkitektur samt caféer, restauranter, særlige pladser, særlige kvarterer - og selvfølgelig de mennesker, der bor her.

Østrigs lange historie har skabt et væld af seværdigheder - fra storslåede paladser, slotte og klostre til historiske byer. Kulturarven er lige så spændende som de mange moderne kulturskatte.

Hovedstæder i de ni østrigske forbundslande

Kulturarv og moderne kulturskatte i Østrigs byer

Tips til klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?

  • Monumentbeskyttelse sparer ressourcer og forhindrer forseglingen af grønne områder.

  • Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle: Bevarelse gavner hele regionen, som kan inspirere sine gæster med historiske bygninger.

  • Mange historiske bygninger er lavet af naturlige materialer fra de umiddelbare omgivelser. Ved professionel reparation foretrækkes sådanne regionale byggematerialer for at bevare deres originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.

Rejs bæredygtigt

