Graz om vinteren
Vinterferie i nydelsens hovedstad: Julemarkeder i den gamle bydel, på Schlossberg og omkring Kunsthaus.

Gå en tur gennem de festligt udsmykkede gader, sug vinterstemningen til dig, besøg hyggelige caféer og julemarkeder.

Om vinteren og især i juletiden forvandles Graz til et vintereventyr: Overalt glimter lysene, og byens historiske pladser stråler i festlig glans. Adventsmarkederne lokker med lækre dufte af punch og peberkager, mens blid musik og munter latter understreger den varme, hjertelige stemning.

Hvis du vil have et overblik over byen Graz og orientere dig, er det bedst at gøre det fra Schlossberg. 260 trin eller Schlossbergbahn fører fra den gamle bydel op til den populære udsigtsbjerg i Graz. Urtårnet, byens vartegn, våger derfra over den smukke UNESCO-by med dens historiske centrum og slot Eggenberg.

Fakta om byen
Indbyggere:ca. 289.000
Hovedstad i forbundslandet:Steiermark
Areal:127 km², hvoraf 40% er grønne områder
Højde over havet:365 m
Udsigtspunkt:Schlossberg
Lokalt bjerg:Schöckl (1.445 m)

På en tur kan du ikke kun se facaderne på de smukke huse eller tagene i den gamle bydel fra oven, men også opdage de skjulte indre gårde.

Graz om vinteren fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Advent i Graz: julemarkeder, attraktioner, begivenheder

Grazer Schlossberg med urtårn: Udsigt over den gamle bydel

Murinsel: Flyd på en muslingeskal midt i Mur-floden

Udforsk baggårdene: Kig ind bag facaderne

Graz, nydelsens hovedstad: De bedste kulinariske adresser

Vinteraktiviteter i og omkring Graz

Ture

Byrundture og rundrejser

Tur gennem det kreative Lendviertel-kvarter

Rundvisning i den gamle bydel

"Det venlige rumvæsen"

Kunsthaus Graz

Indbyggerne i Graz kalder Kunsthaus Graz for "Det venlige rumvæsen". Det faldt som en stor dråbe ned i byen i 2003, da Graz var europæisk kulturhovedstad. Det blev et moderne vartegn for universitetsbyen og skinner med sit kontroversielle ydre såvel som med de indre værdier i sine udstillinger. Besøgende kan se klokketårnet gennem en af de såkaldte nozzles - kuffertlignende åbninger. På den måde har arkitekterne bevidst skabt en forbindelse mellem byens to vigtigste seværdigheder. Den lette facade mod byens centrum giver kunstnere og kuratorer mulighed for at kommunikere og interagere med byrummet.

Kunsthauscafé er et populært mødested for Graz' kreative scene, studerende og selvfølgelig venner af samtidskunst.

Særlige begivenheder

Mountainfilm Graz

11.11.2025 – 15.11.2025
Diverse lokationer, Graz

I midten af november mødes filmskabere, bjergbestigere, eventyrere og naturelskere i Graz' gamle bydel til visning og prisuddeling af de bedste film.

Læs mere

Grazer Winterwelt

14.11.2025 – 1.2.2026
Schlossberg, Graz

Ved foden af Schlossberg inviterer en 3.000 m² stor isbane med et adventsparadis og en lysverden til skøjteløb, ishockey og curling.

Læs mere

Cirque Noël – cirkushistorier i Graz

20.12.2025 – 10.1.2026
Orpheum, Graz

Magisk cirkus møder innovativ akrobatik: På Cirque Noël Graz begejstrer FLIP Fabrique fra Québec og CIRCA fra Australien med to unikke produktioner fulde af poesi, energi og moderne cirkuskunst.

Læs mere

Grazer Opernredoute

31.1.2026
Garz

Operaen i Graz inviterer i januar til årets sociale højdepunkt. Ved Opernredoute mødes balletentusiaster og topfolk fra erhvervslivet, medierne, politik, samfundet og kulturen på operaens glamourøse parket.

Læs mere

Mad og drikke i Graz

Starcke Haus: Gourmetrestaurant på Schlossberg

Genießerei: Friske retter fra bøndernes marked

Edegger-Tax: Gårdbageri i hjertet af byen

Frankowitsch: Rundstykker og det fineste konditori

Herzl vinbar: Den gamle steiriske kro

Opskrifter

Steirisches Backhendl

Prøv en klassiker fra det steiriske køkken: Stegt kylling baseret på en opskrift af Johann Lafer.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Grand Hotel Wiesler: i centrum, 5 stjerner

Schlossberghotel: på Grazer Schlossberg, 4 stjerner

Palais-Hotel Erzherzog Johann: I centrum, 4 stjerner

kai36: Mellem klipper og flod med pool, 5 stjerner

Harrys hjem: i smart city Graz, 4 stjerner

Oplev kultur, rejs offentligt

Graz Card

Med Graz Card kan du nyde fuld mobilitet og kulturelle højdepunkter i ét. Rejs komfortabelt med tog, sporvogn eller bus til museer og seværdigheder - ideelt til at udforske med hele familien! Fås til 24, 48 eller 72 timer.

Højdepunkter:

  • Gratis rejse i takstzone 101, inklusive lufthavnen

  • Gratis rejse med Schlossberg-jernbanen og Schlossberg-liften

  • Gratis adgang til mange museer

  • Gratis rundvisning i den gamle bydel

  • Rabatter i og omkring Graz

  • 2 børnebilletter op til 15 år pr. voksenbillet inkluderet

Graz Card

FAQ

UNESCO-verdensarven Graz med sin historiske gamle bydel, Schlossberg med urtårnet og Schloss Eggenberg forvandles om vinteren til en eventyrlig oplevelse med glitrende lys, traditionelle julemarkeder og en varm, hjertelig atmosfære.

De historiske pladser på begge sider af floden – med den moderne Murinsel og Kunsthaus Graz i midten – stråler i festlig glans. Punsch, gløgg, maroni og peberkager sørger også for julestemning i Graz, der er kendt som nydelsens hovedstad.

Blandingen af historiske og moderne seværdigheder gør Graz til en særlig by, der byder på både kunst og kultur samt innovation.

  • Schlossberg og klokketårnet: Graz' vartegn byder på en fantastisk udsigt over byen. Schlossberg-jernbanen eller Schlossberg-liften bringer dig komfortabelt til toppen.

  • Den gamle bydel i Graz: Den gamle bydel, som er på UNESCO's verdensarvsliste, er kendetegnet ved sine historiske bygninger, smalle gader og charmerende pladser.

  • Mur-øen: Et moderne arkitektonisk projekt på Mur - halvt ø, halvt bro - med en café og et amfiteater.

  • Kunsthaus Graz: Denne futuristiske bygning er kendt som "Friendly Alien" og kombinerer moderne kunst med innovativt design.

  • Eggenberg-paladset: Et storslået barokpalads med smukke haver, som også er på UNESCO's verdensarvsliste.

  • Hovedtorvet og rådhuset: Byens midtpunkt med imponerende arkitektur og livlig travlhed.

Mangfoldigheden af kultur, historie, moderne arkitektur og et fremragende køkken gør Graz til en fascinerende by.

  • UNESCO's verdensarvsliste: Det historiske centrum af Graz er på UNESCOs verdensarvsliste på grund af de velbevarede historiske bygninger og charmerende gyder.

  • Byen med design: Graz er blevet anerkendt af UNESCO som en "City of Design" og er kendt for sin kreative scene og innovative arkitektoniske projekter som f.eks Kunstcenter og Mur-øen.

  • Kulinariske lækkerier: Graz er kendt som Østrigs "kulinariske hovedstad" og forkæler dig med regionale specialiteter og friske råvarer fra bondemarkedet.

  • Byen for studerende: Med flere universiteter og højere læreanstalter har Graz en livlig studenterscene, som præger bylivet.

  • Schloss Eggenberg: Barokslottet er på UNESCO's verdensarvsliste og imponerer med sin storslåede arkitektur og smukke haver.

Som Østrigs "kulinariske hovedstad" byder Graz på et imponerende udvalg af førsteklasses restauranter, kroer og hyggelige caféer. Her er nogle anbefalinger til kulinariske oplevelser i byen:

  • Der Steirer: En kro, der tilbyder steiriske retter i moderne stil.

  • Gasthaus Die Herzl tilbyder steiriske retter i en rustik atmosfære.

  • Aiola Upstairs tilbyder ikke kun regionale specialiteter, men også en betagende udsigt over byen.

  • Genießerei am Markt tilbyder regionale produkter i en moderne atmosfære.

  • Frankowitsch er en institution i Graz og er kendt for sine legendariske rundstykker.

  • Hofbäckerei Edegger-Tax er det ældste bageri i Graz og er kendt for sit håndlavede bagværk.

  • Kaffee Weitzer: en stilfuld café i det historiske hotel af samme navn.

  • "Omas Teekanne" ("Bedstemors tekande") er en hyggelig café med udsigt til klokketårnet.

En oversigt over de aktuelle begivenheder i Graz kan findes på den officielle hjemmeside for Graz Tourism. Der finder du blandt andet:

  • Den steiriske efterårsfestival, som præsenterer international kunst og kultur.

  • Die Styriate - Festivalen for tidlig musik på Schloss Eggenberg

  • Operahuset i Graz er et af Østrigs førende operahuse og tilbyder et varieret program, der spænder fra klassiske operaer og operetter til moderne produktioner.

  • Aufsteirern: Denne festival for steirisk folkekultur byder ikke kun på musik og dans, men også på mange boder med traditionelle delikatesser fra regionen.

På 2 til 3 dage kan I opleve Graz på en afslappet måde – fra Schlossberg til gaderne i den gamle bydel. Med Graz-Card har I fri adgang til de største seværdigheder og kan opdage byen uden stress og jag.

