Gå en tur gennem de festligt udsmykkede gader, sug vinterstemningen til dig, besøg hyggelige caféer og julemarkeder.

Om vinteren og især i juletiden forvandles Graz til et vintereventyr: Overalt glimter lysene, og byens historiske pladser stråler i festlig glans. Adventsmarkederne lokker med lækre dufte af punch og peberkager, mens blid musik og munter latter understreger den varme, hjertelige stemning.

Hvis du vil have et overblik over byen Graz og orientere dig, er det bedst at gøre det fra Schlossberg. 260 trin eller Schlossbergbahn fører fra den gamle bydel op til den populære udsigtsbjerg i Graz. Urtårnet, byens vartegn, våger derfra over den smukke UNESCO-by med dens historiske centrum og slot Eggenberg.