Graz om vinteren
Vinterferie i nydelsens hovedstad: Julemarkeder i den gamle bydel, på Schlossberg og omkring Kunsthaus.
Om vinteren og især i juletiden forvandles Graz til et vintereventyr: Overalt glimter lysene, og byens historiske pladser stråler i festlig glans. Adventsmarkederne lokker med lækre dufte af punch og peberkager, mens blid musik og munter latter understreger den varme, hjertelige stemning.
Hvis du vil have et overblik over byen Graz og orientere dig, er det bedst at gøre det fra Schlossberg. 260 trin eller Schlossbergbahn fører fra den gamle bydel op til den populære udsigtsbjerg i Graz. Urtårnet, byens vartegn, våger derfra over den smukke UNESCO-by med dens historiske centrum og slot Eggenberg.
På en tur kan du ikke kun se facaderne på de smukke huse eller tagene i den gamle bydel fra oven, men også opdage de skjulte indre gårde.
Graz om vinteren fra alle perspektiver
"Det venlige rumvæsen"
Kunsthaus Graz
Indbyggerne i Graz kalder Kunsthaus Graz for "Det venlige rumvæsen". Det faldt som en stor dråbe ned i byen i 2003, da Graz var europæisk kulturhovedstad. Det blev et moderne vartegn for universitetsbyen og skinner med sit kontroversielle ydre såvel som med de indre værdier i sine udstillinger. Besøgende kan se klokketårnet gennem en af de såkaldte nozzles - kuffertlignende åbninger. På den måde har arkitekterne bevidst skabt en forbindelse mellem byens to vigtigste seværdigheder. Den lette facade mod byens centrum giver kunstnere og kuratorer mulighed for at kommunikere og interagere med byrummet.
Kunsthauscafé er et populært mødested for Graz' kreative scene, studerende og selvfølgelig venner af samtidskunst.
Særlige begivenheder
Mountainfilm Graz
I midten af november mødes filmskabere, bjergbestigere, eventyrere og naturelskere i Graz' gamle bydel til visning og prisuddeling af de bedste film.
Grazer Winterwelt
Ved foden af Schlossberg inviterer en 3.000 m² stor isbane med et adventsparadis og en lysverden til skøjteløb, ishockey og curling.
Cirque Noël – cirkushistorier i Graz
Magisk cirkus møder innovativ akrobatik: På Cirque Noël Graz begejstrer FLIP Fabrique fra Québec og CIRCA fra Australien med to unikke produktioner fulde af poesi, energi og moderne cirkuskunst.
Oplev kultur, rejs offentligt
Graz Card
Med Graz Card kan du nyde fuld mobilitet og kulturelle højdepunkter i ét. Rejs komfortabelt med tog, sporvogn eller bus til museer og seværdigheder - ideelt til at udforske med hele familien! Fås til 24, 48 eller 72 timer.
Højdepunkter:
Gratis rejse i takstzone 101, inklusive lufthavnen
Gratis rejse med Schlossberg-jernbanen og Schlossberg-liften
Gratis adgang til mange museer
Gratis rundvisning i den gamle bydel
Rabatter i og omkring Graz
2 børnebilletter op til 15 år pr. voksenbillet inkluderet