Innsbruck
Den alpine by om vinteren

Et gyldent tag, befæstede bygninger og avantgardistiske svævebanestationer: Byen ved floden Inn overrasker, forbløffer og begejstrer - selvfølgelig også om vinteren.

Innsbrucks gamle bymidte udstråler en særlig charme med sine middelalderlige gyder og bygninger - forstærket af den stemningsfulde belysning og duften af glühwein og brændte mandler fra julemarkederne. Og selvfølgelig de smukke sneklædte bjerge, der omgiver byen.

Innsbruck er et sted, hvor historien lever videre - som Goldenes Dachl, der skinner over Herzog-Friedrich-Straße med sine 2.657 forgyldte kobberspåner. Byen er også stedet for store vinterbegivenheder som f.eks Hahnenkamm-løbet og Four Hills-turneringen, som hvert år tiltrækker fans fra hele verden.

Kunst og kultur er også til stede: Schloss Ambras med sine kassettelofter og værker af Rubens og Velázquez byder på ro i vinterlandskabet. Den barokke pragt på slottet Hofburg omgivet af moderne liv gør den tyrolske hovedstad til et sted, der på magisk vis kombinerer fortid og nutid.

Fakta om Innsbruck
Indbyggere: ca. 132.200 (2024)
Hovedstad i forbundslandet:Tyrol
Areal: ca: 104,81 km²
Højde: 574 m
Udsigtspunkt: Nordkette
Innsbrucks lokale bjerg:Patscherkofel, rejser sig syd for byen og er et populært vandre- og skiområde.

Innsbruck Alpine Zoo er en af de højest beliggende zoologiske haver i Europa og ligger 750 meter over havets overflade.

Bedste højdepunkter

Bergisel-Schanze: En arkitektonisk spændende bygning

Alpine Zoo: Et besøg hos Alpernes dyr

Nordkettenbahn: Fra byen til bjergene

Den kejserlige hofkirke: Pragt og storslåethed med masser af historie

Maria-Theresien-Straße: Spadseretur med bjergpanorama

Goldenes Dachl: Imponerende tag siden 1420

Aktiviteter i og omkring Innsbruck

Ture

En gåtur gennem Innsbruck

Arkitektur-tur

Rundvisning på bryggeri

Guidet tur i den gamle bydel

Tur med nattevagten

Mad og drikke i Innsbruck

Oniriq

En fremragende kulinarisk oplevelse på prisbelønnet niveau. Den vidunderlige moderne atmosfære i Oniriq skaber de perfekte rammer. Tip: Sommelierens vinanbefaling.

Arkadenhof

Fisk, kød eller vegetar: Retterne ser godt ud og smager godt. Især på varme sommerdage er Arkadenhof et dejligt, køligt sted.

Sitzwohl

Den lille Sitzwohl tilbyder et godt internationalt køkken, ligger centralt og er enkelt og moderne indrettet.

Goldener Adler

Restaurant Goldener Adler står for et fremragende tyrolsk køkken. Hyggelige, træmøbler, opmærksom service - man føler sig straks hjemme her.

Unikke steder at overnatte

Hotel Schwarzer Adler

Hotel Innsbruck

NALA Hotel

Rejs bæredygtigt - med bus, tog eller cykel

Med offentlig transport som f.eks IVB-busser og sporvogne kommer besøgende bekvemt rundt i byen. Der er mange linjer, som også kører til seværdighederne.

Et billigt og fleksibelt alternativ er byens cykelsystem, som er tilgængeligt på mange stationer. Byen er let at udforske på de veludviklede 90 kilometer lange cykelstier.

Oplev Innsbruck

Innsbruck Card

Gratis adgang til 22 museer og seværdigheder, en inkluderet op- og nedstigning med udvalgte bjergbaner i regionen samt gratis rejser med offentlig transport og sightseeing hop-on hop-off busserne - Alt dette og meget mere med Innsbruck Card. Kortet er gyldigt i 24, 48 eller 72 timer og giver dig frihed til at opdage højdepunkterne i Innsbruck.

FAQ

IInnsbruck byder på et væld af udflugtsmål i det alpine landskab. De smukkeste:

  • Bergisel Schaukel: Denne skihopbakke kombinerer sportshistorie og moderne arkitektur. Fra udsigtsplatformen er der en betagende udsigt over Innsbruck og Alperne.

  • Schloss Ambra: Renæssanceslottet ligger midt i en storslået have og er et historisk og kunsthistorisk højdepunkt.

  • Nordkettenbahn: Denne bjergbane fører direkte fra Innsbruck til Nordkette, hvor man kan nyde spektakulære udsigter og vandreture.

  • Goldenes Dachl med de 2.657 forgyldte kobberspåner er en af de mest beundrede seværdigheder i Innsbrucks historiske bymidte.

Innsbruck ligger i den vestlige del af Østrig og er hovedstad i delstaten Tyrol. Byen ligger i Inn-dalen, omgivet af Alperne, hvilket gør den til en populær destination for vintersportsentusiaster og naturelskere.

  • Skiløb og snowboarding: Innsbruck giver adgang til flere skiområder, herunder Nordkette, Axamer Lizum og Stubaital. I alt består regionen af ni skiområder med over 300 kilometer pister.

  • Langrend: Der er mange langrendsløjper omkring Innsbruck, især i Seefeld og Stubai-dalen, som er velegnede til både klassisk og skating-teknik.

  • Sneskovandring: Sneklædte vinterlandskaber kan opleves på sneskovandringer, der er ideelle for naturelskere.

  • Skøjteløb: Der er flere skøjtebaner i byen, og man kan spille ishockey eller skøjte offentligt i Olympiaworld.

  • Vintervandring: Mange vandrestier er ryddet om vinteren, så det er også muligt at tage på vintervandreture gennem de snedækkede landskaber.

