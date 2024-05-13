Et gyldent tag, befæstede bygninger og avantgardistiske svævebanestationer: Byen ved floden Inn overrasker, forbløffer og begejstrer - selvfølgelig også om vinteren.

Innsbrucks gamle bymidte udstråler en særlig charme med sine middelalderlige gyder og bygninger - forstærket af den stemningsfulde belysning og duften af glühwein og brændte mandler fra julemarkederne. Og selvfølgelig de smukke sneklædte bjerge, der omgiver byen.

Innsbruck er et sted, hvor historien lever videre - som Goldenes Dachl , der skinner over Herzog-Friedrich-Straße med sine 2.657 forgyldte kobberspåner. Byen er også stedet for store vinterbegivenheder som f.eks Hahnenkamm-løbet og Four Hills-turneringen , som hvert år tiltrækker fans fra hele verden.