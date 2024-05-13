Innsbruck
Den alpine by om vinteren
Innsbrucks gamle bymidte udstråler en særlig charme med sine middelalderlige gyder og bygninger - forstærket af den stemningsfulde belysning og duften af glühwein og brændte mandler fra julemarkederne. Og selvfølgelig de smukke sneklædte bjerge, der omgiver byen.
Innsbruck er et sted, hvor historien lever videre - som Goldenes Dachl, der skinner over Herzog-Friedrich-Straße med sine 2.657 forgyldte kobberspåner. Byen er også stedet for store vinterbegivenheder som f.eks Hahnenkamm-løbet og Four Hills-turneringen, som hvert år tiltrækker fans fra hele verden.
Kunst og kultur er også til stede: Schloss Ambras med sine kassettelofter og værker af Rubens og Velázquez byder på ro i vinterlandskabet. Den barokke pragt på slottet Hofburg omgivet af moderne liv gør den tyrolske hovedstad til et sted, der på magisk vis kombinerer fortid og nutid.
Innsbruck Alpine Zoo er en af de højest beliggende zoologiske haver i Europa og ligger 750 meter over havets overflade.
Bedste højdepunkter
Ture
Særlige begivenheder
Mad og drikke i Innsbruck
Oniriq
En fremragende kulinarisk oplevelse på prisbelønnet niveau. Den vidunderlige moderne atmosfære i Oniriq skaber de perfekte rammer. Tip: Sommelierens vinanbefaling.
Arkadenhof
Fisk, kød eller vegetar: Retterne ser godt ud og smager godt. Især på varme sommerdage er Arkadenhof et dejligt, køligt sted.
Sitzwohl
Den lille Sitzwohl tilbyder et godt internationalt køkken, ligger centralt og er enkelt og moderne indrettet.
Goldener Adler
Restaurant Goldener Adler står for et fremragende tyrolsk køkken. Hyggelige, træmøbler, opmærksom service - man føler sig straks hjemme her.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Rejs bæredygtigt - med bus, tog eller cykel
Med offentlig transport som f.eks IVB-busser og sporvogne kommer besøgende bekvemt rundt i byen. Der er mange linjer, som også kører til seværdighederne.
Et billigt og fleksibelt alternativ er byens cykelsystem, som er tilgængeligt på mange stationer. Byen er let at udforske på de veludviklede 90 kilometer lange cykelstier.
Innsbruck Card
Gratis adgang til 22 museer og seværdigheder, en inkluderet op- og nedstigning med udvalgte bjergbaner i regionen samt gratis rejser med offentlig transport og sightseeing hop-on hop-off busserne - Alt dette og meget mere med Innsbruck Card. Kortet er gyldigt i 24, 48 eller 72 timer og giver dig frihed til at opdage højdepunkterne i Innsbruck.