Vidste du, at ...?

Kulinarisk historie har altid med succes overskredet politiske grænser. Historien om den tyrolske Knödels oprindelse er på ingen måde begrænset til det nuværende Tyrol. De blev første gang beskrevet i en tyrolsk kogebog i det 16. århundrede, men allerede 400 år tidligere var de hjertelige Knödel på alles læber i det nuværende Italien. Det beviser et "freskomaleri med Knödel" i slotskapellet i Hocheppan. Hvad andet end en saftig Tyrolerknödel kunne have inspireret kunstneren?