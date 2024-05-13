Tyrolske Knödel
- Meat
- Classics
- Main Course
Med denne opskrift smager Knödel som originalen fra Tyrol. Serveringsforslag: Små Knödel serveres i oksekødssuppe, større Knödel sammen med varm sauerkraut eller salat.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 10 Dumplings
Hak forårsløgene fint og det røgede kød eller pølsen i meget små tern. Varm lidt smør eller svinefedt, og sauter løgene, til de er let brunede. Tilsæt røget kød og persille, og steg det kort. Tag det af varmen.
Læg knödelbrødet i en skål. Pisk mælken sammen med æggene, og krydr godt med salt, peber og muskatnød. Hæld det over knödelbrødet. Rør pølse- og løgblandingen i, og bland melet i. Bland til en relativt fast masse (tilsæt knödelbrød eller mel, hvis nødvendigt) og krydr igen, glat ud og lad stå i ca. 30 minutter.
Bring rigeligt saltet vand i kog i en stor gryde. Form blandingen til små knödel (til suppe) eller mellemstore knödel, alt efter hvad du vil bruge dem til. Fugt dine hænder gentagne gange med koldt vand for at gøre dem pæne og glatte.
Læg dem i kogende vand, kog vandet op, og lad dem derefter simre ved reduceret varme i 8-20 minutter, afhængigt af størrelsen.
Tag dine Knödel op ad vandet, lad dem dryppe godt af, og server dem. Serveres drysset med brunet, opskummet smør og hakket persille.
Tip: Små Tyrolerknödel serveres ofte i stærk, varm oksekødssuppe, mens større knödel serveres med varm sauerkraut eller salat.
Ingredienser
Vidste du, at ...?
Kulinarisk historie har altid med succes overskredet politiske grænser. Historien om den tyrolske Knödels oprindelse er på ingen måde begrænset til det nuværende Tyrol. De blev første gang beskrevet i en tyrolsk kogebog i det 16. århundrede, men allerede 400 år tidligere var de hjertelige Knödel på alles læber i det nuværende Italien. Det beviser et "freskomaleri med Knödel" i slotskapellet i Hocheppan. Hvad andet end en saftig Tyrolerknödel kunne have inspireret kunstneren?