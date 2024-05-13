Burgenland
Sommerferie fyldt med solskin, natur, cykling og vinsmagning
Burgenland
I Burgenland mødes rolige landskaber med levende kulturscener. Regionen skinner med sin uspolerede natur og dybt rodfæstede traditioner, men føles aldrig forældet. De bløde bakker, de vidtstrakte vinmarker og de idylliske søer indbyder til afslapning. Traditionelle festivaler og varm gæstfrihed skaber en indbydende atmosfære. Her blander det moderne sig problemfrit med det traditionelle, hvilket gør Burgenland til et sted, der konstant overrasker og glæder.
Den pannoniske slette
En innovativ ånd inden for vindyrkning og køkken resulterer i fremragende regionale produkter. På landevejskroer og vinstuer serverer værterne typiske pannoniske specialiteter. Det lokale køkken er også påvirket af klimaet på den pannoniske slette, som er kendt for at være varmt, tørt, mildt og nedbørsfattigt.
"Solens land"
Varme somre og omkring 300 solskinsdage om året har givet Burgenland tilnavnet "Solens land" - en velsignelse for de mange vingårde og frugtplantager. Den måske mest berømte region i Burgenland finder man omkring Neusiedler See. Denne steppesø har gjort området til en eftertragtet destination, hvor solsøgere og vandsportsentusiaster kan finde deres paradis i nationalparken. Det er også et paradis for dyrelivet med 340 fuglearter, der kalder det deres beskyttede hjem. Faktisk har regionen været en del af UNESCO's verdensarv og naturarv siden 2001.
Burgenland-kortet: Gratis tjenester og rabatter
Kunst, kultur og spændende tilbud til hele familien - billetten til de bedste oplevelser.
Begivenheder i Burgenland
Den begivenhedskalender indeholder en blanding af traditionelle og moderne højdepunkter i hele forbundslandet.
Mød Burgenland
Bedste højdepunkter
Ture
Regioner
Det nordlige Burgenland
Nordburgenland er elsket for sin blanding af naturlig skønhed, kulturelle højdepunkter og kulinariske lækkerier.
Det centrale Burgenland-Rosalia
Alpernes forbjerge, Blaufränkisch-vinmarkerne, naturparkerne samt borge og slotte er karakteristiske for denne region.
Byer og steder
Eisenstadt
Haydns hjemland kombinerer høflig elegance og modernitet. Det er omgivet af vinmarker og tiltrækker besøgende med historiske steder og arrangementer.
Freistadt Rust
Rust fremviser fredede barok- og renæssancefacader og er hjemsted for den største storkekoloni i landet.
Mörbisch
Uanset om det er på gårdspladserne, i de historiske gårde eller på festivalen ved søen, kan gæsterne mærke den pannoniske livsstil rundt om hvert hjørne.
Güssing
Omgivet af vinmarker og den udslukte vulkan tårner det historiske slot sig op over byen og byder på uventede udsigter både indenfor og udenfor.
Forchtenstein
I hjertet af Rosalia-naturparken fortryller Forchtenstein besøgende med sit slot, syv langdistance-vandrestier og forskellige kulinariske og kulturelle begivenheder.
Bad Sauerbrunn
Den historiske kurby tiltrækker besøgende med helbredende mineralkilder, afslappende gåture i Rosarium og en rig historie med (wellness)kultur.
Naturligt bæredygtigt
Claudia Fartek lever bæredygtighed og regionalitet ud fra en ægte overbevisning. Som leder af Hotel Landhofmühle i naturparken Burgenlands naturpark Raabhar hun praktiseret bæredygtige metoder i over 30 år. Hvorfor det? Fordi det for hende altid har givet mening, både dengang og nu.
I de senere år er bæredygtighed, regionalitet og konsekvens blevet stadig vigtigere faktorer for feriegæster. Men for Fartek-familien har disse idealer altid været en selvfølge, formet af Landhofmühles beliggenhed i hjertet af Raab-naturparken i Burgenland.
Deres engagement har givet pote: Hotel Landhofmühle blev det første 'Naturidyl-hotel' i Burgenland og det første til at modtage miljømærket. Ud over at være anerkendt af Nature Idyll Hotels er Landhofmühle nu også certificeret med AMA GENUSS REGION et mærke for kontrolleret kvalitet og regional oprindelse.
Særlige begivenheder
Liszt Festival
På Liszt-festivalen i Raiding kommer Franz Liszts vision "Uden fantasi er der ingen kunst" til live med koncerter ved siden af det hus, hvor han blev født.
Mörbisch Sø Festival
Oplev spektakulære forestillinger med berømte kunstnere ved Neusiedlsøens bredder ved den berømte årlige operettefestival under Alfons Haiders ledelse.
Margarethen-stenbruddet
Klassiske operaer og internationale musikstjerner vækker den imponerende friluftsscene i Europas ældste stenbrud til live.
Halbturn Slotskoncerter
Hvor blandingen af klassisk musik, barokarkitektur og det pannoniske landskab skaber en uforglemmelig oplevelse.
Lockenhaus Kammermusikfestival
Nyd kammermusik i en intim atmosfære ved foden af Geschriebenstein-bakken i Lockenhaus - hvor overraskelser er dagens orden.
Kendte personligheder
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn arbejdede i 30 år som kapelmester for Esterházys og formede wienerklassicismen med sine værker.
Esterházy-familien
Esterházys, en vigtig adelsfamilie, formede regionen med deres kulturelle støtte og storslåede slotte.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Komponisten og pianisten, der blev født i Raiding i Burgenland, var en blændende skikkelse med en unik karriere.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Certificering i alle regioner
Burgenland er den første delstat i Østrig, hvor alle regioner har fået dobbelt udmærkelse: Nordburgenland, Mittelburgenland-Rosalia og Südburgenland er lige så stolte af at have fået det østrigske miljømærke for destinationer og det internationalt anerkendte TourCert-mærke.
Ansvar for mennesker, dyr og miljø spiller en stor rolle i Burgenland, hvilket I kan opleve og mærke på mange forskellige måder under jeres ferie: Dyk ned i beskyttede livs- og naturområder. Lær kulturelle traditioner at kende. Overnat i en af de mange bæredygtige overnatningssteder. Nyd guidede ture i naturen, hvor ressourcerne udnyttes skånsomt, og benyt det veludbyggede offentlige transportnet. Bæredygtig rejse i Burgenland er barneleg.
Lyserød, kirsebærrød eller lysegul: den Uhudler kommer i forskellige farver, er en del af identiteten og den kulinariske tradition i det sydlige Burgenland og dyrkes på 300 hektar. Dens bouquet har aromaer af vilde bær, hindbær, jordbær og et strejf af "foxton".
Denne frugtvin stammer fra amerikanske druer (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), er meget modstandsdygtig over for skadedyr og svampesygdomme og produceres som et rent naturprodukt. Uhudler når sin optimale drikkemodenhed efter 2 til 10 år med et alkoholindhold på 10 til 12 volumenprocent.
Uhudler-dyrkning var forbudt indtil 1990'erne på grund af skepsis over for disse direkte producerende sorter, men det blev senere modbevist. Siden da har dyrkning af Uhudler været tilladt i Burgenland.
Dialekt og folkesprog
Fra Kuh til Khui - i Burgenland taler de Ui dialekt. Den såkaldte Hianzisch er en del af den centralbayerske dialektgruppe og var meget udbredt og nåede endda til Wien under det østrig-ungarske kejserdømme. Det betød, at burgenlænderne talte den samme dialekt som kejserinde Elisabeth og ville have forstået hinanden perfekt på det tidspunkt.
I dag er den burgenlandske dialekt gradvist på tilbagetog, påvirket af de sproglige tendenser fra Wien og Niederösterreich.