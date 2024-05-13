Mildt klima, fredede landskaber i Seewinkel, vinmarker og landsbyer med traditionelle gårde - den pannoniske slette er en unik del af Østrig.

Burgenland

I Burgenland mødes rolige landskaber med levende kulturscener. Regionen skinner med sin uspolerede natur og dybt rodfæstede traditioner, men føles aldrig forældet. De bløde bakker, de vidtstrakte vinmarker og de idylliske søer indbyder til afslapning. Traditionelle festivaler og varm gæstfrihed skaber en indbydende atmosfære. Her blander det moderne sig problemfrit med det traditionelle, hvilket gør Burgenland til et sted, der konstant overrasker og glæder.

Den pannoniske slette

En innovativ ånd inden for vindyrkning og køkken resulterer i fremragende regionale produkter. På landevejskroer og vinstuer serverer værterne typiske pannoniske specialiteter. Det lokale køkken er også påvirket af klimaet på den pannoniske slette, som er kendt for at være varmt, tørt, mildt og nedbørsfattigt.

"Solens land"

Varme somre og omkring 300 solskinsdage om året har givet Burgenland tilnavnet "Solens land" - en velsignelse for de mange vingårde og frugtplantager. Den måske mest berømte region i Burgenland finder man omkring Neusiedler See. Denne steppesø har gjort området til en eftertragtet destination, hvor solsøgere og vandsportsentusiaster kan finde deres paradis i nationalparken. Det er også et paradis for dyrelivet med 340 fuglearter, der kalder det deres beskyttede hjem. Faktisk har regionen været en del af UNESCO's verdensarv og naturarv siden 2001.