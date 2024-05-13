Burgenland
Sommerferie fyldt med solskin, natur, cykling og vinsmagning

Mildt klima, fredede landskaber i Seewinkel, vinmarker og landsbyer med traditionelle gårde - den pannoniske slette er en unik del af Østrig.

Burgenland

I Burgenland mødes rolige landskaber med levende kulturscener. Regionen skinner med sin uspolerede natur og dybt rodfæstede traditioner, men føles aldrig forældet. De bløde bakker, de vidtstrakte vinmarker og de idylliske søer indbyder til afslapning. Traditionelle festivaler og varm gæstfrihed skaber en indbydende atmosfære. Her blander det moderne sig problemfrit med det traditionelle, hvilket gør Burgenland til et sted, der konstant overrasker og glæder.

Den pannoniske slette

En innovativ ånd inden for vindyrkning og køkken resulterer i fremragende regionale produkter. På landevejskroer og vinstuer serverer værterne typiske pannoniske specialiteter. Det lokale køkken er også påvirket af klimaet på den pannoniske slette, som er kendt for at være varmt, tørt, mildt og nedbørsfattigt.

"Solens land"

Varme somre og omkring 300 solskinsdage om året har givet Burgenland tilnavnet "Solens land" - en velsignelse for de mange vingårde og frugtplantager. Den måske mest berømte region i Burgenland finder man omkring Neusiedler See. Denne steppesø har gjort området til en eftertragtet destination, hvor solsøgere og vandsportsentusiaster kan finde deres paradis i nationalparken. Det er også et paradis for dyrelivet med 340 fuglearter, der kalder det deres beskyttede hjem. Faktisk har regionen været en del af UNESCO's verdensarv og naturarv siden 2001.

Hurtig info om Burgenland
Hovedstad:Eisenstadt
Indbyggertal:ca. 301.000 (fra 2024)
Nationalparker:1
Naturparker:6
Termiske bade:6

Burgenland-kortet: Gratis tjenester og rabatter

Kunst, kultur og spændende tilbud til hele familien - billetten til de bedste oplevelser.

Begivenheder i Burgenland
Den begivenhedskalender indeholder en blanding af traditionelle og moderne højdepunkter i hele forbundslandet.

Mød Burgenland

Bedste højdepunkter

Naturparadiset Neusiedler See

Eisenstadt: Haydns by

Esterhazy-paladset i Eisenstadt

Vinbyen Rust

Forchtenstein-slottet i Rosalia-bjergene

Kælderdistriktet i Heiligenbrunn

Festival ved søen Mörbisch

En del af EuroVelo 13

Aktiviteter i Burgenland

Ture

Jakobsvejen

Bådtur

Oplev Neusiedler See Nationalpark

Udflugtsmål i Burgenland

Regioner

Det nordlige Burgenland

Nordburgenland er elsket for sin blanding af naturlig skønhed, kulturelle højdepunkter og kulinariske lækkerier.

Det nordlige Burgenland

Det centrale Burgenland-Rosalia

Alpernes forbjerge, Blaufränkisch-vinmarkerne, naturparkerne samt borge og slotte er karakteristiske for denne region.

Det centrale Burgenland-Rosalia

Det sydlige Burgenland

Rekreationssøgende og kulturelskere vil glæde sig over de helbredende termiske kilder, den maleriske natur og de livlige traditioner.

Det sydlige Burgenland

Byer og steder

Eisenstadt

Haydns hjemland kombinerer høflig elegance og modernitet. Det er omgivet af vinmarker og tiltrækker besøgende med historiske steder og arrangementer.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust fremviser fredede barok- og renæssancefacader og er hjemsted for den største storkekoloni i landet.

Rust

Mörbisch

Uanset om det er på gårdspladserne, i de historiske gårde eller på festivalen ved søen, kan gæsterne mærke den pannoniske livsstil rundt om hvert hjørne.

Mörbisch

Güssing

Omgivet af vinmarker og den udslukte vulkan tårner det historiske slot sig op over byen og byder på uventede udsigter både indenfor og udenfor.

Güssing

Forchtenstein

I hjertet af Rosalia-naturparken fortryller Forchtenstein besøgende med sit slot, syv langdistance-vandrestier og forskellige kulinariske og kulturelle begivenheder.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Den historiske kurby tiltrækker besøgende med helbredende mineralkilder, afslappende gåture i Rosarium og en rig historie med (wellness)kultur.

Bad Sauerbrunn

Naturligt bæredygtigt

Hotel Landhofmühle i det sydlige Burgenland

Claudia Fartek lever bæredygtighed og regionalitet ud fra en ægte overbevisning. Som leder af Hotel Landhofmühle i naturparken Burgenlands naturpark Raabhar hun praktiseret bæredygtige metoder i over 30 år. Hvorfor det? Fordi det for hende altid har givet mening, både dengang og nu.

I de senere år er bæredygtighed, regionalitet og konsekvens blevet stadig vigtigere faktorer for feriegæster. Men for Fartek-familien har disse idealer altid været en selvfølge, formet af Landhofmühles beliggenhed i hjertet af Raab-naturparken i Burgenland.

Deres engagement har givet pote: Hotel Landhofmühle blev det første 'Naturidyl-hotel' i Burgenland og det første til at modtage miljømærket. Ud over at være anerkendt af Nature Idyll Hotels er Landhofmühle nu også certificeret med AMA GENUSS REGION et mærke for kontrolleret kvalitet og regional oprindelse.

Hotel Landhofmühletil videoen

Særlige begivenheder

Liszt Festival

Raiding

På Liszt-festivalen i Raiding kommer Franz Liszts vision "Uden fantasi er der ingen kunst" til live med koncerter ved siden af det hus, hvor han blev født.

Liszt Festival i Raiding

Mörbisch Sø Festival

Mörbisch

Oplev spektakulære forestillinger med berømte kunstnere ved Neusiedlsøens bredder ved den berømte årlige operettefestival under Alfons Haiders ledelse.

Mörbisch Sø Festival

Margarethen-stenbruddet

St. Margarethen

Klassiske operaer og internationale musikstjerner vækker den imponerende friluftsscene i Europas ældste stenbrud til live.

Margarethen

Halbturn Slotskoncerter

Halbturn

Hvor blandingen af klassisk musik, barokarkitektur og det pannoniske landskab skaber en uforglemmelig oplevelse.

Koncerter på Halbturn Slot

Lockenhaus Kammermusikfestival

Lockenhaus

Nyd kammermusik i en intim atmosfære ved foden af Geschriebenstein-bakken i Lockenhaus - hvor overraskelser er dagens orden.

Lockenhaus

Klassisk Esterházy

Eisenstadt

En festival af lyde udfolder sig i den barokke balsal i Esterházy-paladset i Eisenstadt på Classic.Esterházy.

Klassisk Esterházy

Kendte personligheder

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn arbejdede i 30 år som kapelmester for Esterházys og formede wienerklassicismen med sine værker.

Haydn

Esterházy-familien

Esterházys, en vigtig adelsfamilie, formede regionen med deres kulturelle støtte og storslåede slotte.

Den fyrstelige familie Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

Komponisten og pianisten, der blev født i Raiding i Burgenland, var en blændende skikkelse med en unik karriere.

En komets opstigning

Erwin Moser

Erwin Moser-museet i Gols hylder børnebogsforfatterens kreative arv med en udstilling.

Erwin Moser

Opskrifter

Pannonisk fiskesuppe

Der er mange fiskesupper i verden, men pannonisk fiskesuppe fås kun i det enestående landskab rundt om Neusiedler See i Burgenland.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Bernstein Slot

Taubenkobel

Purbach Gods

Nils

Träumerei

Ratschen

Certificering i alle regioner

Burgenland som forbillede for bæredygtig rejse

Burgenland er den første delstat i Østrig, hvor alle regioner har fået dobbelt udmærkelse: Nordburgenland, Mittelburgenland-Rosalia og Südburgenland er lige så stolte af at have fået det østrigske miljømærke for destinationer og det internationalt anerkendte TourCert-mærke.

Ansvar for mennesker, dyr og miljø spiller en stor rolle i Burgenland, hvilket I kan opleve og mærke på mange forskellige måder under jeres ferie: Dyk ned i beskyttede livs- og naturområder. Lær kulturelle traditioner at kende. Overnat i en af de mange bæredygtige overnatningssteder. Nyd guidede ture i naturen, hvor ressourcerne udnyttes skånsomt, og benyt det veludbyggede offentlige transportnet. Bæredygtig rejse i Burgenland er barneleg.

Bæredygtig ferie i Burgenland
Hvad Burgenland ellers har at byde på
Vinspecialiteten fra det sydlige Burgenland

Lyserød, kirsebærrød eller lysegul: den Uhudler kommer i forskellige farver, er en del af identiteten og den kulinariske tradition i det sydlige Burgenland og dyrkes på 300 hektar. Dens bouquet har aromaer af vilde bær, hindbær, jordbær og et strejf af "foxton".

Denne frugtvin stammer fra amerikanske druer (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), er meget modstandsdygtig over for skadedyr og svampesygdomme og produceres som et rent naturprodukt. Uhudler når sin optimale drikkemodenhed efter 2 til 10 år med et alkoholindhold på 10 til 12 volumenprocent.

Uhudler-dyrkning var forbudt indtil 1990'erne på grund af skepsis over for disse direkte producerende sorter, men det blev senere modbevist. Siden da har dyrkning af Uhudler været tilladt i Burgenland.

Dialekt og folkesprog

Dialekt i Burgenland

Fra Kuh til Khui - i Burgenland taler de Ui dialekt. Den såkaldte Hianzisch er en del af den centralbayerske dialektgruppe og var meget udbredt og nåede endda til Wien under det østrig-ungarske kejserdømme. Det betød, at burgenlænderne talte den samme dialekt som kejserinde Elisabeth og ville have forstået hinanden perfekt på det tidspunkt.

I dag er den burgenlandske dialekt gradvist på tilbagetog, påvirket af de sproglige tendenser fra Wien og Niederösterreich.

FAQ

Burgenland blev officielt en del af Østrig den 4. oktober 1921.

Indtil 1918 var det, der nu er Burgenland, en del af den ungarske halvdel af det østrig-ungarske kejserrige. Efter imperiets sammenbrud i slutningen af Første Verdenskrig blev regionens status omdefineret ved Saint-Germain-traktaten i 1919. Traktaten fastslog, at området, der dengang var kendt som Tysk Vestungarn, skulle indlemmes i Republikken Østrig. Den faktiske indlemmelse af Burgenland i Østrig blev dog forsinket indtil årsskiftet 1921/22, hvor det endelig blev en "selvstyrende, ligeværdig forbundsstat" i Republikken Østrig.

  • Neusiedler See er en af de største steppesøer i Europa. Nationalparken er på UNESCO's verdensarvsliste og har en unik flora og fauna.

  • Kultur: Burgenland er rig på historie og kultur med en række borge og slotte og er vært for mange kulturelle begivenheder og festivaler.

  • Takket være det tempererede kontinentale klima er regionen ideel til vindyrkning og er et af Østrigs førende vindyrkningsområder.

Med Burgenland Card kan gæsterne nyde godt af mange gratis tjenester og rabatter på attraktioner under hele deres ophold. Burgenland Card er inkluderet, når man overnatter hos en partner.

Burgenland-kortet

I Burgenland, der er kendt for sin rige historie og kultur, er der mange slotte og paladser spredt over hele regionen. Selv om det nøjagtige tal er usikkert, siges det ofte, at der er omkring 100 til 120 forskellige slotte og paladser. Disse historiske steder spænder fra velbevarede fæstninger til romantiske ruiner og byder på en bred vifte af arkitektoniske stilarter og historiske perioder. Nogle af de mest kendte eksempler er Forchtenstein Castle, Bernstein Castle, Schlaining Peace Castle, Güssing Castle og Lockenhaus Castle, som alle har spillet en vigtig rolle i Burgenlands regionale historie.

Burgenland var tidligere kendt som "Tysk Vestungarn", da det var en del af Kongeriget Ungarn i det østrig-ungarske kejserrige.

