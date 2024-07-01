Pannonisk fiskesuppe
Der er mange fiskesupper i verden, men pannonisk fiskesuppe fås kun i det enestående landskab rundt om Neusiedler See i Burgenland.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 6 Personer
Fjern først forsigtigt benene fra fiskefileterne med en køkkenpincet, og skær dem i mundrette stykker. Fjern kernerne fra peberfrugterne og - for en stærkere fiskesuppe - chilipeberen, og skær den i strimler. Hak løget fint, og skær baconen i små tern.
Varm det klarede smør eller olie op i en suppegryde, og svits løg og bacon kort. Tilsæt paprika og pepperonistrimler, pres hvidløget ud over, og lad det hele simre ved svag varme i ca. 15 - 20 minutter. Rør rundt flere gange, og tilsæt 1-2 spiseskefulde fiskefond eller grøntsagssuppe ad gangen.
Tip: Den pannoniske fiskesuppe får en helt anden smag, hvis man i stedet for paprika skærer nogle rodfrugter i meget fine strimler og bruger dem til at tilberede suppen. Udblødt safran fra Burgenland er en fremragende ekstra smagsgiver.
Drys nu paprikapulveret over, rør tomatpuréen i, og tilsæt fiskestykkerne. Bland det hele forsigtigt sammen. Hæld resten af den varme fiskefond i, og kog fiskestykkerne i et par minutter, til de er lige under kogepunktet.
Tag fiskestykkerne op, og anret dem på/i opvarmede tallerkener eller kopper. Smag fiskesuppen til med salt og peber. Rør evt. karpemælken i, og lad den trække kort. Smag til igen. Hæld den færdige suppe over fiskestykkerne. Pynt hver med en lille klat creme fraiche eller fløde, og server hurtigt.