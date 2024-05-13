De smukkeste seværdigheder i Burgenland
Kunst, kultur og en fascinerende historie
Burgenland er en ægte juvel, rig på steder, der er værd at besøge. Eisenstadt er hjemsted for det storslåede Schloss Esterházy, som engang var sæde for Esterházy-fyrsterne. Herfra åbner udsigten sig over den historietunge by, hvis kulturelle højdepunkter i høj grad blev påvirket af komponisten Joseph Haydn. Hans residens, Haydn-huset, bevarer regionens musikalske arv. Slottets elegante sale vidner om en glorværdig fortid og understreger Burgenlands kulturelle mangfoldighed.
På solsiden: Rejs gennem Burgenland med masser af kultur, vin og en havbrise!
Når man beskriver Burgenland, er det første, man tænker på, de mange slotte og fæstninger, dernæst de idylliske vinmarker med deres hyggelige kældergange og sidst, men ikke mindst, det fremragende klima med over 300 solskinsdage om året. Den østligste del af Østrig er klimamæssigt lidt ud over det sædvanlige, da den i gennemsnit er varmere end resten af landet. Det har selvfølgelig også en effekt på landskabet: Steppelandskabet omkring Neusiedler See er unikt i landet med sin vegetation, det er en nationalparkregion og er under særlig beskyttelse som UNESCO-verdensarv.
Hovedstaden Eisenstadt
Forbundslandets hovedstad Eisenstadt ligger kun omkring 60 kilometer fra Wien. Den gamle bydel består hovedsageligt af fodgængerzone og indbyder til en stille spadseretur. Bag de mange hushjørner i de smukke gyder finder man altid små hyggelige barer og butikker.
Byens hovedattraktion er Schloss Esterházy, som ligger i centrum. Komponisten Joseph Haydn (1732-1809) boede her og komponerede for fyrst Esterházy. Derfor omtales Eisenstadt ofte som Haydnstadt - dels til minde om byens store musikalske arv, dels som en henvisning til den årlige HERBSTGOLD-festival, der kombinerer Haydn og musikkens mangfoldighed.
I Joseph Haydns fodspor
I tre årtier levede, komponerede og spillede Joseph Haydn ved Esterházys hof i Eisenstadt, langt væk fra datidens storbyer. Hans musikalske talent blev opdaget som barn, og hans talent som kordreng blev opmuntret. Han fik sang-, klaver- og violinundervisning i Wien. i 1761 blev han vicekapelmester hos Esterházy-familien og tjente derefter trofast hos sin fyrst.
I dag er Joseph Haydn verdensberømt som en mester i wiensk klassisk musik og er bedst kendt for sine symfonier og strygekvartetter. I Eisenstadt finder du masser af spor efter ham, bl.a. Haydn-kirken med det store musikgenis sidste hvilested, hans arbejdsplads Esterházy-paladset og hans tidligere hjem - Haydn-huset.
Koncerter, festivaler og barok pragt
Der afholdes stadig koncerter i den sal, hvor Haydns værker blev opført første gang. Haydn-salen betragtes stadig som en af de bedste koncertsale i verden på grund af dens akustik. Med sine udsmykkede fresker er den slottets midtpunkt og det centrale sted for HERBSTGOLD-festivalen, som tiltrækker fans af klassisk musik fra hele verden til Eisenstadt.
Flere seværdigheder i byen Eisenstadt
Schloss Esterházy
Det gotiske slot, som Esterházy-fyrsterne gjorde til centrum for deres hofliv, er stadig et sted med levende kultur i dag.
Haydn-salen
På Esterházy-slottet kan man høre komponisten Joseph Haydns melodier i Haydn-salen under storslåede loftsmalerier ved festlige lejligheder og koncerter.
Landesmuseum Burgenland
Her kan gæsterne fordybe sig i Burgenlands historie. Jerntæppets fald og åbningen mod Centraleuropa kan udforskes her.
Landesgalerie Burgenland
For alle dem, der kan lide at ændre deres perspektiv. Samtidskunst og moderne kunst er toneangivende her: Billedkunst, installationer, mediekunst.
Haydn-huset
I det barokke Haydn-hus, hvor Haydn boede og arbejdede, kan besøgende fordybe sig i komponistens verden.
Haydn-kirken
I Haydn-kirken, hvor Haydn engang gav orgelkoncerter, ligger hans mausoleum, bygget af Paul Esterházy, under det nordlige tårn.
Slotte og borge i Burgenland
Burg Forchtenstein
På Burg Forchtenstein kan besøgende komme tættere på middelalderens historie. Og på en guidet tur gennem det historiske kunst- og kuriositetskammer og våbenkammeret vil du høre mere om uventede eller måske endda saftige detaljer. Særligt imponerende er de unikke vægmalerier, som fortæller fascinerende historier om Esterházy-dynastiet.
Det senmiddelalderlige slot er et af de mest populære udflugtsmål i Burgenland og ligger smukt ved foden af Rosalia-bjergene.
På fuldmåneaftener fortæller nattevagten Fransiscus Fabiankovich, den tidligere kaptajn på slottet, historier om slag, berømte personligheder, historier og anekdoter i lyset af flakkende lanterner.
Overfor borgen ligger Forchtensteins krybdyrzoo. En fascinerende verden fuld af eksotiske dyr venter på dig her - herunder slanger, øgler og krokodiller. Du kan få et spændende indblik i krybdyrenes liv og information om beskyttelse af disse fascinerende dyr under fodringssessionerne. Uanset om det er for familier eller dyreelskere, vil et besøg her blive en uforglemmelig oplevelse fuld af opdagelser.
Slotte og paladser præger det østrigske landskab og fascinerer med deres gamle mure og tårne.
De snoede gange og romantiske haver afslører mysterier om svundne tider og fortæller om Østrigs lange kulturhistorie. På nogle Østrigs slotshoteller får du mulighed for at overnatte på værelserne og opleve en helt særlig stemning.
Flere slotte og borge i Burgenland
Burg Lockenhaus
Hvor tempelridderne engang boede, overnatter gæsterne nu i værelserne på slottet Lockenhaus - en helt særlig oplevelse.
Burg Bernstein
Burgenland er kendt for sine fremragende vine: Burg Bernstein, en tusind år gammel fæstning, er et vidunderligt sted at skåle og overnatte.
Burg Halbturn
Denne barokke juvel fungerede som sommer- og jagtresidens for Habsburgerne. Ud over vingården byder det også på et kulturelt program.
Burg Schlaining
Burg Schlaining huser Fredsmuseet, der oprindeligt var hjemsted for udstillingen om forbundslandet selv. I dag er det Østrigsk første og eneste fredsborg.
Naturoplevelser i Burgenland
UNESCO Verdensarv: Neusiedler See Kulturlandskab
Unikt i verden og beskyttelsesværdigt: Centraleuropas største steppesø og det omgivende landskab udgør et enestående naturlandskab - med endeløse sivbælter, saltsumpe samt særlige dyre- og planteegenskaber. Rolige landsbyer, gårde og slotte samt de bakkede vinmarker danner en 8.000 år gammel, unik mosaik af kultur og natur mellem Østrig og Ungarn.
Hjertet af UNESCO-verdensarvsområdet er den 300 kvadratkilometer store nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Den er hjemsted for en frodig flora og fauna, som findes i alpine, asiatiske og middelhavsregioner - gråt kvæg og hvide æsler græsser på de vidtstrakte græsgange. Over 340 fuglearter er en attraktion.
Og maleriske landsbyer ligger langs søens bredder. Med deres idylliske landsbytorve, storkereder på skorstene, rummelige strandpromenader og hyggelige vinstuer giver disse små perler ved søen en pause fra hverdagen.
Friluftsfestivaler i Burgenland: Musik i luften
I 2.000 år blev der udvundet sandsten fra Margarethen-stenbruddet i det nordlige Burgenland. Resultatet er et bizart klippelandskab, der ligner en monumental operakulisse - og også bliver brugt til netop dette. Med populære operaopsætninger har festivalen Oper im Steinbruch besøgende år efter år.
Kun 10 kilometer væk ligger Burgenlands anden musikalske attraktion. Hver sommer forvandler Mörbisch Lake Festival byen til centrum for operettens verden. Den klassiske operettes mesterværker opføres i en unik naturkulisse på en af de største og smukkeste friluftsscener i Europa.
Flere naturhøjdepunkter i Burgenland
Udsigtspunkt i Hölle
Fra tårnet finder du en unik udsigt til fuglelivet i området. Perspektivet fra oven afslører det vidtstrakte smukke og varierede landskab.
Lange Lacke
Hyttegræsmarkerne er blandt de ældste engområder i Østrig og giver en imponerende udsigt og indsigt i flora og fauna.
Vinkultur møder vinarkitektur
Vejene til vin i Burgenland fører på den ene side til hyggelige kældergader med traditionelle vinbondehuse og på den anden side til moderne vinarkitektur med innovative showrooms og lokaler til vinsmagning. Et paradis for vinelskere. Disse omgivelser afspejles også i glasset. I det varme kontinentale pannoniske klima producerer Østrigs østligste provins ikke kun komplekse hvidvine, men også søde vine og nogle af de mest fyldige rødvine i Østrig. Den mest originale og ikke-podede sort er Uhudler. Denne druesort modner på skråningerne i det sydlige Burgenland og er et særligt kulturelt aktiv og et varemærke for regionen. Den har en fin bærsmag, der minder om jordbær eller hindbær.
Moderne dyrkningskult blandt Burgenlands vinbønder
Det var den unge generation af vinbønder, der besluttede at skabe noget nyt her i Burgenland efter mange års uddannelse og rejser i verdens vindyrkningsområder. De overtog deres fædres virksomheder og satte nye kvalitetsstandarder - ikke kun inden for vinproduktion, men også inden for arkitektur.
En af de første var Leo Hillinger, som i 2001 fik bygget sit futuristiske showroom af arkitekter i Jois ved Neusiedler See, hvilket bl.a. udløste det moderne byggeboom. Dengang som nu var hans mål at gøre historien om vinproduktion fra vinmarken til vinkælderen gennemsigtig og at inspirere vinelskere i fint designede smagerum.
Der er gået et par år siden da, men vinbønderne i Burgenland følger stadig selvsikkert deres vej. De sørger for, at deres vingårde ser moderne ud - med en forpligtelse til tradition, men i kombination med moderne æstetik.
At bo i en Kellerstöckl
Omkring 40 Kellerstöckl står til rådighed for overnatning i vindyrkningsområderne i det sydlige Burgenland. I Østrig henviser udtrykket "Kellerstöckl" til pressehuse, vinpressehuse og andre bygninger, der bruges til landbrugsformål. De er blevet nænsomt revitaliseret og udlejes nu som overnatningssteder.
Kellerstöckl er som regel blevet bygget på en skråning over en kælder, der var gravet dybt ind i bjerget. Før i tiden blev de brugt til at opbevare udstyr og som opholdsrum for arbejderne i vinmarken. Navnet stammer fra kælderen. En simpel etage blev normalt bygget oven på kælderen af træ og sten, der blev fundet på stedet. Kellerstöckl havde et enkelt rum og blev også brugt til at sove i, når arbejdet i vinmarken eller kælderen tog længere tid. Maden blev tørret og opbevaret under taget.
De smukkeste "Kellergassen" i Burgenland
Kellergasse Csaterberg
Den skjulte vinregion har kun én adgangsvej via Kohfidisch og tilbyder derfor dem, der søger fred og ro.
Heiligenbrunn vinkælderdistrikt
Hvor Uhudler smager bedst: I kælderdistriktet, selvfølgelig - et næsten fuldstændig bevaret ensemble af vinkældre fra det 18. århundrede!
Frilandsmuseer i Burgenland
Udflugtsmål til livet på landet i gamle dage
Oplev livet i forgangne tider, og hvordan traditionelt håndværk og regionale skikke vækkes til live på ny på frilandsmuseer. På bevarede gårde og i gamle værksteder kan du fordybe dig i kulturhistorien og opleve gamle teknikker. Her smelter natur og historie sammen til en spændende oplevelse for store og små. De maleriske omgivelser og interaktive aktiviteter gør denne rejse ind i fortiden til en ideel familieudflugt fuld af inspiration og opdagelser.
Flere frilandsmuseer i Burgenland
Frilandsmuseet Bad Tatzmannsdorf
De typiske bondehuse i det sydlige Burgenland, som ofte stadig er stråtækte, er blevet nænsomt genopbygget og fortæller historier fra en svunden tid.
Frilandsmuseum Gerersdorf
I Gerersdorfs friluftsmuseumsensemble kan du opleve og forstå det landlige Burgenland i det 18. og 19. århundrede med alle dine sanser.
Tips til klimabeskyttelse
Søer er vigtige levesteder for dyr og planter. Vi respekterer beskyttelseszonerne.
Vi bruger kun de tilladte strandområder til svømning.
Vi efterlader ikke affald.
Vi bruger ikke søen som toilet.
Vi fodrer ikke fisk og vandfugle. Madrester skaber et overskud af næringsstoffer.
Vi lader solcremen trække godt ind, før vi bader. Ellers forurener oliefilmen vandoverfladen.