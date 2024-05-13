De smukkeste seværdigheder i Burgenland

Historisk juvel med en musikalsk sjæl Hovedstaden Eisenstadt

Hovedstaden i Burgenland

Forbundslandets hovedstad Eisenstadt ligger kun omkring 60 kilometer fra Wien. Den gamle bydel består hovedsageligt af fodgængerzone og indbyder til en stille spadseretur. Bag de mange hushjørner i de smukke gyder finder man altid små hyggelige barer og butikker.

Byens hovedattraktion er Schloss Esterházy, som ligger i centrum. Komponisten Joseph Haydn (1732-1809) boede her og komponerede for fyrst Esterházy. Derfor omtales Eisenstadt ofte som Haydnstadt - dels til minde om byens store musikalske arv, dels som en henvisning til den årlige HERBSTGOLD-festival, der kombinerer Haydn og musikkens mangfoldighed.

I Joseph Haydns fodspor

I tre årtier levede, komponerede og spillede Joseph Haydn ved Esterházys hof i Eisenstadt, langt væk fra datidens storbyer. Hans musikalske talent blev opdaget som barn, og hans talent som kordreng blev opmuntret. Han fik sang-, klaver- og violinundervisning i Wien. i 1761 blev han vicekapelmester hos Esterházy-familien og tjente derefter trofast hos sin fyrst.

I dag er Joseph Haydn verdensberømt som en mester i wiensk klassisk musik og er bedst kendt for sine symfonier og strygekvartetter. I Eisenstadt finder du masser af spor efter ham, bl.a. Haydn-kirken med det store musikgenis sidste hvilested, hans arbejdsplads Esterházy-paladset og hans tidligere hjem - Haydn-huset.