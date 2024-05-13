De smukkeste seværdigheder i Niederösterreich
Donau kendetegner delstaten Niederösterreich, da den flyder fra vest til øst lige gennem forbundslandet. Men den er ikke alene, for Niederösterreich er generelt rigt på vand. Talrige floder som Kamp, Thaya og Traisen former dalene. Nationalparken Thayatal Nationalpark er særligt uspoleret. Det vilde og romantiske landskab med sine tætte løvskove gør det til et unikt paradis - selv for meget sky dyr som f.eks. den europæiske vildkat.
De befæstede slotte har lagt røverbaronernes tid bag sig, men er stadig en påmindelse om fortidens historier. Nogle af dem, som f.eks Schloss Rosenburg eller Schallaburg blev ombygget til eventyrslotte i renæssancen, mens andre står tilbage som ruiner. Burgruine Aggstein i Wachau er en af de mest populære blandt dem. De barokke klostre i Melk og Göttweig opfattes helt anderledes. Som himmelske borge på jorden udstråler de pragtfuld elegance og evig skønhed.
Og indsigt i kunst, historie og videnskab får man gennem samlingerne i Albertina Klosterneuburg om alt fra Römerstadt Carnuntum til Kunstmile Krems.
Hovedstaden St. Pölten
St. Pölten blev først hovedstad i Niederösterreich i 1986. Det åbnede et nyt, spændende kapitel for byen ved floden Traisen og afslørede dens pragt mellem barok og moderne.
Østrigs yngste hovedstad i et forbundsland ser fremad: I det moderne Festivalteater - der er hjemsted for Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester - dyrkes klassisk og moderne musik, dans og performance. Det moderne regeringsdistrikt er også klar til fremtiden med det arkitektonisk imponerende "Landtagsschiff". Museum for Niederösterreich og Klangturm ("Lydtårnet") afrunder bevægelsen mod moderne arkitektur.
Men noget overrasker! St. Pölten hviler på et gammelt fundament. Byen har den ældste stadfæstede byret i Østrig. Det fik den af Biskop Konrad af Passau tilbage i 1159. På samme tid blev St. Pölten en hovedstad i barokken. Efter at bygmesteren Jakob Prandtauer flyttede hertil i 1689, oplevede byen forvandlet til et sandt byggeboom.
Andre seværdigheder i byen St. Pölten
Festspielhaus St. Pölten
Det moderne festivalteater er hjemsted for Niederösterreichs Tonkünstler Orchestra, hvor der præsenteres klassisk og moderne musik, dans og performance.
Museum Niederösterreich
Museum Niederösterreich præsenterer spændende indblik i Niederösterreichs kultur- og naturhistorie i Historiens Hus og Naturens Hus.
Slotte og paladser i Niederösterreich
På borgene og slottene kan man næsten høre ekkoet fra tidligere tider: De mægtige mure vidner om tapre riddere, hemmelige kamre og kongelige fester. Det er som om, historien kommer til live, når man går gennem stenkorridorerne.
Hvert slot og hver borg har sin egen historie og sine egne hemmeligheder, som venter på at blive opdaget.
Schallaburg, et storslået renæssanceslot, er særligt imponerende med sine kunstfærdigt udsmykkede terrakottaarkader og store haver. Historien bliver levende her, når du vandrer gennem de historiske kamre og udforsker de kunstfærdigt designede udstillinger.
Flere slotte og paladser i Niederösterreich
Burg Kreuzenstein
En befæstet borg med en lang historie. Besøgende på Burg Kreuzenstein rejser tilbage til middelalderen. Herfra regerede slottets herrer over det omkringliggende landskab.
Franzensburg
Franzensburg, opkaldt efter Franz I., er en vandborg i eventyrlige omgivelser. Natur møder kultur og kejserlig charme - lige uden for Wien.
Rosenburg
Højt over Kamptal troner slottet Rosenburg på en mægtig klippe. Og højt oppe på himlen er rovfuglene ved at blive voksne og viser deres flyvefærdigheder.
Schallaburg
Slottet blev bygget i 1242 som "Feste Schala" og fremstår i dag som et smukt renæssanceslot. Hvert år er der skiftende temaudstillinger her.
Schloss Grafenegg
Slottet ligger i en smuk park med århundreder gamle træer. De mange tårne og dekorationer er typiske for den historicistiske arkitekturstil.
Klostre i Niederösterreich
Duften af røgelse og korsang skaber ekko i kirkeskibene. Lyset falder ind gennem de middelalderlige glasmosaikvinduer. Klostre er mystiske steder, nogle ville kalde dem steder med en særlig kraft. Stop op et øjeblik og lad dig fortrylle af klostrenes imponerende arkitektur og århundreders historie.
Stift Zwettl blev grundlagt tilbage i 1138. Det gør det til det tredjeældste eksisterende cistercienserkloster i verden!
Stift Melk, et barokt mesterværk, knejser majestætisk over Donau og fortryller de besøgende. De storslåede loftsfresker og det imponerende bibliotek vækker århundreders historie til live.
Flere klostre i Niederösterreich
Stift Melk
Klosteret rager højt op over Donau med sine baroktårne og gyldne kupler. Biblioteket fordyber de besøgende i en verden af historie og pragt.
Stift Göttweig
Stift Göttweig kan ses på lang afstand, hvor det ligger på en bakke med udsigt over det vidtstrakte Donau-landskab.
Stift Heiligenkreuz
Klosteret ligger midt i Wienerwald. Det blev grundlagt i 1133 og er det næstældste kontinuerligt eksisterende cistercienserkloster i verden.
Stift Herzogenburg
Et kunstværk fra barokken, som kan opleves på en guidet tur, der kommer omkring alle højdepunkter, herunder kollegiekirken, festsalen og klosterbiblioteket.
Museer i Niederösterreich
Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch og Bertha von Suttner er blot nogle af de berømte repræsentanter for maleri og litteratur, der har deres rødder i Niederösterreich.
For at bevare værkerne af de store kunstnere fra regionen og gøre dem tilgængelige for kunstelskere er dørene til provinsens museer og gallerier åbne for besøgende. Her møder du en unik blanding af historie og modernitet, som afspejler Niederösterreichs mangfoldighed og kreativitet. Hvert museum fortæller sin egen fascinerende historie og inviterer dig til at fordybe dig i forbundslandets kultur.
Et særligt eksempel på bevaring og præsentation af disse kunstneriske skatte er det nye Albertina Museum Klosterneuburg. Her kan du opleve en imponerende samling af moderne kunst og samtidskunst, som viser regionens kunstneriske arv.
Flere museer i Niederösterreich
Albertina Klosterneuburg
Dette tilflugtssted på landet afslører skatte skabt efter 1945. Skulpturer af Franz West, Erwin Wurm og Marc Quinn beriger tidsvinduet til moderne kunst.
Arnulf Rainer Museum
Den moderne kunstners oeuvre er omfattende og varieret. Arnulf Rainer blev berømt for sine overmalinger af fotografier og malerier.
Egon Schiele Museum
Et genis kunstneriske oprør udstilles: Farver og konturer afslører sjælen hos en mester, hvis værker overskrider menneskehedens grænser.
Kunstmeile Krems
Kunstmeile Krems ligger centralt i byen og byder på flere museer: Niederösterreichs statsgalleri, karikaturmuseet og Kunsthalle.
Museum Gugging
Museet åbner et vindue til en verden af kunstnere med en unik vision. Farver og former smelter sammen til en symfoni af originalitet.
Museum Niederösterreich
Historien kommer til live her. Som et kalejdoskop afslører det regionens mange facetter, fra forhistorisk tid til i dag.
Römerstadt Carnuntum
Carnuntum, der engang var en romersk metropol med 50.000 indbyggere, var grænsen mod nord. I dag er det en port til antikken med troværdigt rekonstruerede huse.
Frilandsmuseer i Niederösterreich
Fordyb dig i svundne tider, og oplev livet på landet, historisk håndværk og regionale traditioner helt tæt på. Fra restaurerede gårde til værksteder tilbyder disse frilandsmuseer spændende indblik i kulturhistorien. Natur og historie mødes her og skaber en uforglemmelig oplevelse for hele familien.
Udforsk smukke landskaber og oplev historien - perfekt til en udflugt fuld af inspiration.
På Museum Niedersulz, det største frilandsmuseum i Niederösterreich, kan familier udforske over 80 historiske bygninger, beundre gamle håndværksteknikker og lære om landbefolkningens oprindelige levevis.
Flere frilandsmuseer i Niederösterreich
Museumslandsbyen Niedersulz
Museumslandsbyen Niedersulz består af et landsbyensemble med omkring 80 bygninger, der er blevet rekonstrueret ved hjælp af originale komponenter.
Frilandsmuseet Haag
Besøgende kan gå på opdagelse i historiske bondehuse og værksteder, f.eks. den vanddrevne træblokmølle, og få et indblik i livet på landet.
Seværdigheder for familier
Niederösterreich byder på mange spændende udflugtsmål for børn, som vækker deres nysgerrighed og opdagelseslyst. Her kan man fordybe sig i fantasifulde verdener og opdage naturen på en legende måde. Uanset om det er naturoplevelser, spændende aktiviteter eller kreative workshops - der er noget for enhver alder og enhver smag.
Lad dig overraske og få uforglemmelige dage fulde af sjove og lærerige oplevelser. Ideelt for familier, som gerne vil opdage nye yndlingssteder sammen!
Yderligere udflugtsmål for børn
Römerstadt Carnuntum
Carnuntum, der engang var en romersk metropol med 50.000 indbyggere, var grænsen mod nord. I dag er det en port til antikken med troværdigt rekonstruerede huse.
Bjørneskov Arbesbach
I bjørneskoven lever reddede bjørne et artstilpasset liv i et naturligt miljø. Oplev deres adfærd i et beskyttet habitat.
Eis-Greissler
Hos Eis-Greissler kan du nyde lækre og usædvanlige iskreationer og opleve en række attraktioner for hele familien i forlystelsesparken.
Ysperklamm
Kløften hvor vilde vandfald og imponerende klippeformationer ledsager dig på en eventyrlig vandrerute gennem uspoleret natur.
Undervandsriget Schrems
Fordyb dig i hedens fascinerende verden, og oplev indfødte dyr og planter helt tæt på.
Naturpark Sparbach
Fritgående vildsvin, gamle ruiner og vandreruter under gamle træer inviterer dig til at gøre spændende opdagelser.
Naturoplevelser i Niederösterreich
Donau præger Niederösterreich i stor stil, da den flyder igennem fra vest til øst. Men den er ikke alene, for forbundslandet er generelt rigt på vand, med talrige floder som Kamp, Thaya og Traisen. Nationalparken Thayatal Nationalpark er særligt uspoleret. Det vilde og romantiske landskab med sine tætte løvskove gør det til et unikt paradis - selv for meget sky dyr som den europæiske vildkat.
Bjergene i Niederösterreich byder ikke kun på afslapning og betagende panoramaer, men også på muligheden for alle former for sportslige aktiviteter: Spektakulære vandreture fører ind i slugterne og kløfterne omkring Ötscher og varierede flerdagsture kan nydes i de Wiener Alperne på Schneeberg, Rax og Semmering.
Nationalparken Thayatal er måske nok den mindste nationalpark i Østrig, men den er hjemsted for næsten halvdelen af alle de plantearter, der findes i Østrig.
Flere naturhøjdepunkter i Niederösterreich
Nationalpark Donau-Auen
En urskov lige uden for døren til Wien, verdens grønneste by! Den fritflydende Donau her er også levested for mange truede arter.
Nationalpark Thayatal
I den afsidesliggende Green Canyon i Niederösterreich mellem tætte løvtræer, stejle klipper og floden, der har givet dalen sit navn.
Naturparker i Niederösterreich
Rekreation og eventyr midt i uspolerede og betagende landskaber og en mangfoldig flora og fauna.
Ysperklamm
Vandfald, mosdækkede klipper og rustikke stier gør denne kløft til en imponerende naturoplevelse.
Vandre- og vandverdenen Myrafälle
Du vandrer ad træbroer og trapper forbi vandfald og imponerende klippeformationer - et spektakulært naturvidunder.
Raxliften
På få minutter op til Raxalpe: Vandreruter og en imponerende udsigt over Alperne venter dig på toppen.
Schneebjergbanen
Uanset om du tager den nostalgiske tandhjulsbane eller den moderne Salamander, tager Schneebergliften de besøgende med til det højeste bjerg i Niederösterreich.
Kittenbergs oplevelseshave
Oplev fantasifulde haver, legepladser og naturoplevelser: Magiske temaverdener for haveelskere og familier.
Historiske bycentre i Niederösterreich
Niederösterreich imponerer med en unik blanding af traditionel og moderne arkitektur. Slentr gennem snoede gyder i historiske bycentre og opdag fascinerende bygninger fra forskellige epoker.
Hver by udstråler sin egen charme, præget af historie og kultur, og giver et spændende indblik i tidligere århundreders arkitektur.
Især byen Baden skiller sig ud, hvor kejserlig elegance møder moderne arkitektur. De gamle bygninger, som f.eks. det kommunale teater og Römertherme termalbad, fortæller om kurbyens glorværdige fortid, mens de restaurerede facader og moderne tilføjelser holder regionens arv i live.
Flere historiske byer i Niederösterreich
Baden nær Wien
Baden fortryller med sine historiske bygninger, elegante parker og berømte termiske kilder: Et perfekt sted for kultur og afslapning.
Zwettl
Du vil møde historie og natur i den middelalderlige bymidte, i det imponerende Zwettl-kloster eller i det omkringliggende område i Waldviertel.
Weitra
Weitra er den ældste bryggeriby i Østrig, kendt for sit velbevarede historiske centrum, det storslåede Weitra-slot og de maleriske landskaber.
Krems
Krems fascinerer med sin historiske gamle bydel, charmerende vingårde og maleriske beliggenhed ved Donau.
Waidhofen an der Ybbs
En kultur- og naturoplevelse: Waidhofen an der Ybbs imponerer med sin middelalderlige gamle bydel og markante slot.
UNESCO's verdensarvsliste
Klosteret i Melk
Benediktinerklosteret Stift Melk, et vartegn i Wachau og på UNESCO's verdensarvsliste, har rødder tilbage til romertiden. I det 11. århundrede blev det et åndeligt center under Babenbergernes styre. Klosteret fik sin nuværende form i begyndelsen af det 18. århundrede, da barokarkitekten Jakob Prandtauer skabte et imponerende klosterkompleks med en storslået kollegiekirke i centrum, dekoreret af tidens førende kunstnere.
Semmering-jernbanen
Semmering-jernbanen, bygget af Ritter von Ghega, var en banebrydende ingeniørpræstation i det 19. århundrede. Den 41 km lange rute, der inkluderer 16 viadukter, 100 broer og 15 tunneler, blev betragtet som utænkelig på daværende tidspunkt. Banen er i dag på UNESCO's verdensarvsliste. Udover den tekniske bedrift tiltrækker landskabet og arkitekturen stadig togrejsende. Siden åbningen i 1854 har banen bragt folk fra Wien til bjergene, hvor adelen tidligere søgte afslapning, og hvor naturelskere nu samles.
Vinkultur i Wachau
Wachau-regionen er på UNESCO's verdensarvsliste og strækker sig fra Melk til Krems langs Donau. Det milde klima begunstiger vindyrkning, som har været dyrket her siden romertiden. Donaudalens stejle skråninger gør dog, at arbejdet i vinmarkerne kun kan udføres med håndkraft. Alle anstrengelserne er det værd, da vinstokkene får meget sol takket være den særlige hældning, og den primære stenjord sørger for Wachau-vinenes typiske karakter. Forekomsten af disse krystallinske klipper fremmer dyrkningen af de bedste hvidvinssorter.
Et godt tip: Ud over de mange vinfestivaler er der flere andre gourmetfestivaler i de smukke vinbyer.
UNESCO-verdensarv i Niederösterreich
Stift Melk
Benediktinerklosteret Melk er Wachaus vartegn og er sammen med regionen optaget på UNESCO's verdensarvsliste.
Semmering-jernbanen
Semmering-jernbanen er et ingeniørmæssigt mesterværk. Den fører gennem betagende bjerglandskaber og imponerer med sine historiske viadukter.