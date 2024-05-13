De smukkeste seværdigheder i Niederösterreich

Niederösterreich er rig på klostre, slotte og borge og byder på historie og kunstskatte fra floddale til bjerge.

Donau kendetegner delstaten Niederösterreich, da den flyder fra vest til øst lige gennem forbundslandet. Men den er ikke alene, for Niederösterreich er generelt rigt på vand. Talrige floder som Kamp, Thaya og Traisen former dalene. Nationalparken Thayatal Nationalpark er særligt uspoleret. Det vilde og romantiske landskab med sine tætte løvskove gør det til et unikt paradis - selv for meget sky dyr som f.eks. den europæiske vildkat.

De befæstede slotte har lagt røverbaronernes tid bag sig, men er stadig en påmindelse om fortidens historier. Nogle af dem, som f.eks Schloss Rosenburg eller Schallaburg blev ombygget til eventyrslotte i renæssancen, mens andre står tilbage som ruiner. Burgruine Aggstein i Wachau er en af de mest populære blandt dem. De barokke klostre i Melk og Göttweig opfattes helt anderledes. Som himmelske borge på jorden udstråler de pragtfuld elegance og evig skønhed.