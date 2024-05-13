Tips til udflugter med børn i regnvejr
Når det regner udenfor, er der masser af spændende indendørs aktiviteter for børn i Østrig. Besøg et interaktivt museum som "Haus der Natur" i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. Unge eventyrere kan fordybe sig i den underjordiske verden i en bjergtunnel, f.eks. i saltminen i Hallein.
Eventyrlige slotte og paladser som fæstningen Kufstein eller Schloss Schönbrunn i Wien byder på spændende oplevelser for familier. Landets kurbade sørger for afslapning - fra H2O-Therme i Steiermark til Lutzmannsburg kurbadet i Burgenland.
Dette er vores udflugtstips.
Burgenland
Selv om Burgenland er berømt for sine mange solskinstimer, er der også regnvejrsdage af og til. Heldigvis byder regionen på masser af muligheder for familier. Børnene kan boltre sig i de termiske kurbade, og forældrene kan slappe af.
Der venter også eventyr på borge og slotte, hvor man kan fordybe sig i riddernes og prinsessernes verden. Så selv en regnvejrsdag bliver et eventyr for hele familien!
Sonnentherme Lutzmannsburg
I bølgebassinet, på rutsjebanerne, i børneområderne og med afslappende wellness-tilbud bliver hver dag et højdepunkt.
St. Martins Therme & Lodge
I regnvejr kan du nyde den beroligende varme fra de termiske bassiner og se ud over det fascinerende steppelandskab.
Schloss Esterházy
Historien kommer til live på Schloss Esterházy! Børn oplever uforglemmelige eventyr med spændende guidede ture, kreative workshops og magiske oplevelser.
Kärnten
Kärnten byder på spændende udflugtsmål, selv når det regner! Besøg minen Terra Mystica og fordyb dig i den underjordiske verden. Obirs drypstenshuler vil fortrylle dig med deres betagende formationer. I Granatium i Radenthein kan du opdage funklende granater og endda selv gå på jagt efter ædelstene.
Hvis du vil slappe af, kan du tilbringe en dag i Kärnten Therme, som byder på varme og sjov for hele familien.
Minebesøg
Fordyb dig i minedriftens verden i Terra Mystica & Terra Montana showminen! Spændende guidede ture, lysbilleder og imponerende indblik venter på dig.
Kärnten Therme
Afslapning, action og sjov i Kärnten Therme! Oplev vandverdenen med rutsjebaner og termisk pool.
Drypstensgrotter
Oplev den magiske underverden i Obirs drypstensgrotter! Forundres over unikke drypstensformationer, fascinerende lysspil og spændende historier.
Niederösterreich
På Haus für Natur i St. Pölten kan du opleve interaktive udstillinger om den lokale flora og fauna. Kunstmilen i Krems vil begejstre dig med moderne kunst og spændende museer. Dyk ned i urternes beroligende verden på Sonnentor i Waldviertel, og oplev middelalderflair og imponerende falkeshows på Rosenburg Slot - ideelt selv i dårligt vejr!
Haus für Natur
Haus für Natur i St. Pölten bringer dig tættere på den fascinerende flora og fauna i Niederösterreich. Interaktive udstillinger venter.
Kunstmeile Krems
Kunstmeile Krems tilbyder kreative oplevelser for familier! Workshops og guidede ture giver unge og gamle mulighed for at opleve kunst på en legende måde.
Sonnentor
Oplev, hvordan duftende økologiske urter bliver til te og krydderier på Sonnentors guidede ture i Waldviertel. Oplev bæredygtig produkter!
Oberösterreich
Dyk ned i en verden af teknologi og innovation på ARS Electronica Center i Linz! Dachstein Giant Ice Cave viser kunstneriske formationer lavet af is, et ægte højdepunkt selv i dårligt vejr. Eurotherme Bad Schallerbach byder på tropisk flair, rutsjebaner og afslapning for hele familien - ideelt til at gøre regnvejrsdage spændende og hyggelige på samme tid!
ARS Electronica Center
På Ars Electronica Centre Linz kan børn opdage teknologi og videnskab gennem leg. Glæd dig til workshops, interaktive udstillinger og det dybe rum!
Dachstein Rieseneishöhle
Oplev fascinerende isfigurer og mystiske korridorer! Spændende historier venter på dig. Et magisk eventyr for børn i alle aldre.
Eurotherme Bad Schallerbach
Oplev ren afslapning på Eurotherme Bad Schallerbach! Tropisk atmosfære, termiske bade, sauna og Aquapulco-vandeventyrverdenen byder på afslapning og sjov for alle.
SalzburgerLand
Salzwelten Salzburg er en af de attraktioner for familier, der inspirerer efter mottoet: eventyr uden solskin. En spændende blanding af naturhistorie, teknologi og praktiske stationer venter på dig i Haus der Natur i Salzburg. Et besøg i Salzburgs Marionetteater lover magiske øjeblikke med detaljerede opførelser af klassiske skuespil.
For naturfans tilbyder Hohe Tauern Nationalparkwelten i Mittersill et fascinerende indblik i den alpine flora og fauna.
Haus der Natur
På en rundvisning i Haus der Natur i byen Salzburg kan unge opdagelsesrejsende på legende vis fordybe sig i naturens, menneskets og teknologiens hemmeligheder.
Nationalparkwelten
Flyv over nationalparkens dale fra en ørns perspektiv, kravl ind i et murmeldyrs hule, eller se på vandløbsbunden fra en småstens synsvinkel!
Steiermark
Oplev magiske øjeblikke i saltverdenerne i Altaussee, og slap af i H2O-kurbadet i Bad Waltersdorf i den hyggelige varme pool og på vandrutsjebanen. For dem med en sød tand er Zotter Schokoladenwelt i Riegersburg et absolut højdepunkt: Se chokoladen blive lavet, og nyd de kreative varianter. I Graz giver Schlossberg-rutsjebanen, den længste indendørs glasrutsjebane i verden, et adrenalinsus - sjov for hele familien, som hurtigt får dig til at glemme regnen!
Salzwelten Altaussee
På meterlange minearbejderrutschebaner når man i rasende fart frem til den oplyste underjordiske saltsø - et næsten mystisk øjeblik.
H2O kurbad
Et familieparadis venter på dig i Bad Waltersdorf med spændende rutsjebaner, et børneområde fuld af sjov og afslappende wellnesszoner.
Zotter Schokoladen oplevelsesverden
Fra kakaobønnen til chokoladebaren vil du opleve hele produktionsprocessen, smage på delikatesser og fordybe dig i søde øjeblikke af nydelse.
Tyrol
Hexenwasser i Söll tilbyder indendørs oplevelser centreret omkring natur og vand. I Zillertal kan du opdage den imponerende bjergverden i naturoplevelsescentret.
Swarovski Kristallwelten i Wattens fortryller med funklende kunst og magiske lysspil. Fæstningen Kufstein lokker med en rejse tilbage i tiden til middelalderen.
Regnvejr i Tyrol? Intet Problem! Her finder du flere udflugtstips.
Swarovski Kristallwelten
Lad dig fortrylle af funklende forundringskamre, en magisk have og imponerende installationer - en oplevelse for alle sanser!
Fæstningen Kufstein
Opdagelsesture gennem mystiske korridorer til skjulte tårne og spændende historier fra middelalderen venter på dig.
Hexenwasser in Söll
De indendørs stationer inviterer dig til at udforske vandets element på en legende måde: Ud over strømbordet eller hvirvelgaden kan man genskabe flodbaner.
Vorarlberg
Inatura-naturshowet i Dornbirn inspirerer de besøgende med interaktive udstillinger og levende dyr. Rejsen fører dig gennem bjerg-, skov- og vandhabitater, som er typiske for Vorarlberg. Til sidst vil du overvinde grænserne for, hvad der er muligt, og bogstaveligt talt gå ind i dig selv. Inatura gør din krop tilgængelig. Moderne kunst og spændende arkitektur venter på dig i Kunsthaus Bregenz - hvor intuitiv opdagelse og selvbestemt eksperimentering er topprioriteter for børn, unge og familier.
Regnvejr i Vorarlberg? Intet Problem! Her kommer flere udflugtstips.
Inatura Dornbirn
Det interaktive naturhistoriske museum bringer natur, mennesker og teknologi til live. Her kan du prøve, opleve og forstå.
Wien
Tag på en virtuel rejse gennem tiden på Time Travel Vienna, eller fordyb dig i Hofburgs kejserlige pragt med de kejserlige lejligheder og Sisi-museet. Historien kommer til live på Schloss Schönbrunn med VR.
Dyreelskere vil elske Haus des Meeres, mens musikfans vil elske det interaktive Haus der Musik. Volksoper byder på magiske forestillinger for børn, og du kan opdage naturens vidundere på det naturhistoriske museum.
Time Travel Vienna
Oplev historien om hovedstaden Wien virtuelt. Beliggenheden i Habsburgergasse er historisk, stemningen moderne: 5D-biograf, "Habsburger Show" og tur i hestevogn.
Sisi Museum
Oplev en fascinerende kejserindes liv! Originale genstande, hendes soveværelse og badeværelse giver et indblik i Sisis verden.
Kejserlige lejligheder på Sisi Museum
I Wiener Hofburg kan du beundre de storslåede rum, herunder Franz Josephs arbejdsværelse og Sisis stue, soveværelse og badeværelse.
Schloss Schönbrunn VR
Fordyb dig i virtuelle verdener, opdag svundne tider og oplev det kejserlige liv på nært hold og interaktivt.
Haus des Meeres
Den fascinerende undervandsverden, hajer, farverige tropiske fisk og et tropisk hus med fritflyvende fugle vil gøre dit besøg uforglemmeligt!
Haus der Musik
Oplev en interaktiv verden af lyd, lyt til spændende historier om komponister og lyde, og lad dine børn selv dirigere et orkester!
Volksoper
Med operaer, eventyr og musikalske eventyr, der passer til børn, bliver et teaterbesøg et uforglemmeligt højdepunkt.