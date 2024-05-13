Tips til udflugter med børn i regnvejr

Selv når solen holder pause, er der ingen grænser for, hvad man kan lave i Østrig. Der er mange spændende alternativer, når det regner.

Når det regner udenfor, er der masser af spændende indendørs aktiviteter for børn i Østrig. Besøg et interaktivt museum som "Haus der Natur" i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. Unge eventyrere kan fordybe sig i den underjordiske verden i en bjergtunnel, f.eks. i saltminen i Hallein.

Eventyrlige slotte og paladser som fæstningen Kufstein eller Schloss Schönbrunn i Wien byder på spændende oplevelser for familier. Landets kurbade sørger for afslapning - fra H2O-Therme i Steiermark til Lutzmannsburg kurbadet i Burgenland.

Dette er vores udflugtstips.

Sjov i kurbade og oplevelser på slotte og paladser

Burgenland

Selv om Burgenland er berømt for sine mange solskinstimer, er der også regnvejrsdage af og til. Heldigvis byder regionen på masser af muligheder for familier. Børnene kan boltre sig i de termiske kurbade, og forældrene kan slappe af.

Der venter også eventyr på borge og slotte, hvor man kan fordybe sig i riddernes og prinsessernes verden. Så selv en regnvejrsdag bliver et eventyr for hele familien!

Sonnentherme Lutzmannsburg

I bølgebassinet, på rutsjebanerne, i børneområderne og med afslappende wellness-tilbud bliver hver dag et højdepunkt.

Sonnentherme Lutzmannsburg

St. Martins Therme & Lodge

I regnvejr kan du nyde den beroligende varme fra de termiske bassiner og se ud over det fascinerende steppelandskab.

St. Martins Therme & Lodge

Schloss Esterházy

Historien kommer til live på Schloss Esterházy! Børn oplever uforglemmelige eventyr med spændende guidede ture, kreative workshops og magiske oplevelser.

Børneprogram Schloss Esterházy

Burg Forchtenstein

Omkring fuldmåne bliver Burg Forchtenstein scenen for familiens draculade. Børn fra 8 år og opefter udforsker slottets mystiske afkroge.

Burg Forchtenstein
Eventyr i miner og afslapning i spaen

Kärnten

Kärnten byder på spændende udflugtsmål, selv når det regner! Besøg minen Terra Mystica og fordyb dig i den underjordiske verden. Obirs drypstenshuler vil fortrylle dig med deres betagende formationer. I Granatium i Radenthein kan du opdage funklende granater og endda selv gå på jagt efter ædelstene.

Hvis du vil slappe af, kan du tilbringe en dag i Kärnten Therme, som byder på varme og sjov for hele familien.

Minebesøg

Fordyb dig i minedriftens verden i Terra Mystica & Terra Montana showminen! Spændende guidede ture, lysbilleder og imponerende indblik venter på dig.

Terra Mystica og Terra Montana

Kärnten Therme

Afslapning, action og sjov i Kärnten Therme! Oplev vandverdenen med rutsjebaner og termisk pool.

Vandlande

Drypstensgrotter

Oplev den magiske underverden i Obirs drypstensgrotter! Forundres over unikke drypstensformationer, fascinerende lysspil og spændende historier.

Obir drypstensgrotter

Granatium

Oplev granatstenens funklende verden på Granatium Radenthein! Spændende oplevelser, et mineområde og udstillinger bringer dig tættere på "kærlighedens sten".

Granatium
Fordyb dig i en verden af dyr, kunst og urter

Niederösterreich

På Haus für Natur i St. Pölten kan du opleve interaktive udstillinger om den lokale flora og fauna. Kunstmilen i Krems vil begejstre dig med moderne kunst og spændende museer. Dyk ned i urternes beroligende verden på Sonnentor i Waldviertel, og oplev middelalderflair og imponerende falkeshows på Rosenburg Slot - ideelt selv i dårligt vejr!

Haus für Natur

Haus für Natur i St. Pölten bringer dig tættere på den fascinerende flora og fauna i Niederösterreich. Interaktive udstillinger venter.

Haus für Natur

Kunstmeile Krems

Kunstmeile Krems tilbyder kreative oplevelser for familier! Workshops og guidede ture giver unge og gamle mulighed for at opleve kunst på en legende måde.

Kunstformidling for familier

Sonnentor

Oplev, hvordan duftende økologiske urter bliver til te og krydderier på Sonnentors guidede ture i Waldviertel. Oplev bæredygtig produkter!

Oplev Sonnentor

Schloss Rosenburg

Historien kommer til live på Schloss Rosenburg! Ridderspil, falkoneri og guidede ture for børn gør besøget til et eventyr for hele familien.

Schloss Rosenburg
Innovation på museet & formationer i ishuler

Oberösterreich

Dyk ned i en verden af teknologi og innovation på ARS Electronica Center i Linz! Dachstein Giant Ice Cave viser kunstneriske formationer lavet af is, et ægte højdepunkt selv i dårligt vejr. Eurotherme Bad Schallerbach byder på tropisk flair, rutsjebaner og afslapning for hele familien - ideelt til at gøre regnvejrsdage spændende og hyggelige på samme tid!

ARS Electronica Center

På Ars Electronica Centre Linz kan børn opdage teknologi og videnskab gennem leg. Glæd dig til workshops, interaktive udstillinger og det dybe rum!

ARS Electronica Center for familier

Dachstein Rieseneishöhle

Oplev fascinerende isfigurer og mystiske korridorer! Spændende historier venter på dig. Et magisk eventyr for børn i alle aldre.

Kæmpe isgrotte ved Dachstein

Eurotherme Bad Schallerbach

Oplev ren afslapning på Eurotherme Bad Schallerbach! Tropisk atmosfære, termiske bade, sauna og Aquapulco-vandeventyrverdenen byder på afslapning og sjov for alle.

Kurbad Bad Schallerbach

Salzwelten Hallstatt

Det lugter af kold, fugtig jord, de hvide beskyttelsesjakker og bukser af robust bomuld trækkes på. Af sted går det ned ad rutsjebanen dybt inde i bjerget.

Salzwelten Hallstatt
Mærk saltets, naturens og teatrets magi

SalzburgerLand

Salzwelten Salzburg er en af de attraktioner for familier, der inspirerer efter mottoet: eventyr uden solskin. En spændende blanding af naturhistorie, teknologi og praktiske stationer venter på dig i Haus der Natur i Salzburg. Et besøg i Salzburgs Marionetteater lover magiske øjeblikke med detaljerede opførelser af klassiske skuespil.

For naturfans tilbyder Hohe Tauern Nationalparkwelten i Mittersill et fascinerende indblik i den alpine flora og fauna.

Haus der Natur

På en rundvisning i Haus der Natur i byen Salzburg kan unge opdagelsesrejsende på legende vis fordybe sig i naturens, menneskets og teknologiens hemmeligheder.

Haus der Natur Salzburg

Nationalparkwelten

Flyv over nationalparkens dale fra en ørns perspektiv, kravl ind i et murmeldyrs hule, eller se på vandløbsbunden fra en småstens synsvinkel!

Nationalparkwelten Hohe Tauern

Marionetteater

Oplev magiske forestillinger! Kærligt designede figurer og klassiske produktioner vil forbløffe publikum i alle aldre.

Salzburger Marionetteater
Glid ind i saltminen, ned i vandet og ind i bymidten

Steiermark

Oplev magiske øjeblikke i saltverdenerne i Altaussee, og slap af i H2O-kurbadet i Bad Waltersdorf i den hyggelige varme pool og på vandrutsjebanen. For dem med en sød tand er Zotter Schokoladenwelt i Riegersburg et absolut højdepunkt: Se chokoladen blive lavet, og nyd de kreative varianter. I Graz giver Schlossberg-rutsjebanen, den længste indendørs glasrutsjebane i verden, et adrenalinsus - sjov for hele familien, som hurtigt får dig til at glemme regnen!

Salzwelten Altaussee

På meterlange minearbejderrutschebaner når man i rasende fart frem til den oplyste underjordiske saltsø - et næsten mystisk øjeblik.

Salzwelten Altaussee

H2O kurbad

Et familieparadis venter på dig i Bad Waltersdorf med spændende rutsjebaner, et børneområde fuld af sjov og afslappende wellnesszoner.

Børnekurb i Bad Waltersdorf

Zotter Schokoladen oplevelsesverden

Fra kakaobønnen til chokoladebaren vil du opleve hele produktionsprocessen, smage på delikatesser og fordybe dig i søde øjeblikke af nydelse.

Zotter oplevelsesverden

Schlossbergrutsjebanen

En tempofyldt oplevelse venter på dig i Graz! Sus ned ad den længste indendørs rutsjebane i Europa fra Schlossberg og ind i den historiske bymidte.

Schlossbergrutsche The Slide
Oplev Hexenwasser, Kristallwelten & middelalderen

Tyrol

Hexenwasser i Söll tilbyder indendørs oplevelser centreret omkring natur og vand. I Zillertal kan du opdage den imponerende bjergverden i naturoplevelsescentret.

Swarovski Kristallwelten i Wattens fortryller med funklende kunst og magiske lysspil. Fæstningen Kufstein lokker med en rejse tilbage i tiden til middelalderen.

Regnvejr i Tyrol? Intet Problem! Her finder du flere udflugtstips.

Swarovski Kristallwelten

Lad dig fortrylle af funklende forundringskamre, en magisk have og imponerende installationer - en oplevelse for alle sanser!

Swarovski Kristallwelten

Fæstningen Kufstein

Opdagelsesture gennem mystiske korridorer til skjulte tårne og spændende historier fra middelalderen venter på dig.

Fæstning Kufstein for børn

Hexenwasser in Söll

De indendørs stationer inviterer dig til at udforske vandets element på en legende måde: Ud over strømbordet eller hvirvelgaden kan man genskabe flodbaner.

Oplev Hexenwasser

Natur Eis Palast

At opleve Zillertal indendørs er et eventyr. På Hintertux-gletsjeren kan du dykke ned i dybet af Natur Eis Palast eller udforske Visorium med escape rooms.

Udflugtsmål i Zillertal
Oplev natur og arkitektur interaktivt, og klatr indendørs

Vorarlberg

Inatura-naturshowet i Dornbirn inspirerer de besøgende med interaktive udstillinger og levende dyr. Rejsen fører dig gennem bjerg-, skov- og vandhabitater, som er typiske for Vorarlberg. Til sidst vil du overvinde grænserne for, hvad der er muligt, og bogstaveligt talt gå ind i dig selv. Inatura gør din krop tilgængelig. Moderne kunst og spændende arkitektur venter på dig i Kunsthaus Bregenz - hvor intuitiv opdagelse og selvbestemt eksperimentering er topprioriteter for børn, unge og familier.

Regnvejr i Vorarlberg? Intet Problem! Her kommer flere udflugtstips.

Inatura Dornbirn

Det interaktive naturhistoriske museum bringer natur, mennesker og teknologi til live. Her kan du prøve, opleve og forstå.

Inatura

Kunsthaus Bregenz

Interaktive omvisninger, kreative workshops som »Børnekunst« og KUB ArtClass for unge mennesker stimulerer fantasien og inviterer til at være kreativ.

Kunsthaus Bregenz kunstformidling
Rejser tilbage til kejsertiden og dirigerer et orkester

Wien

Tag på en virtuel rejse gennem tiden på Time Travel Vienna, eller fordyb dig i Hofburgs kejserlige pragt med de kejserlige lejligheder og Sisi-museet. Historien kommer til live på Schloss Schönbrunn med VR.

Dyreelskere vil elske Haus des Meeres, mens musikfans vil elske det interaktive Haus der Musik. Volksoper byder på magiske forestillinger for børn, og du kan opdage naturens vidundere på det naturhistoriske museum.

Time Travel Vienna

Oplev historien om hovedstaden Wien virtuelt. Beliggenheden i Habsburgergasse er historisk, stemningen moderne: 5D-biograf, "Habsburger Show" og tur i hestevogn.

Time Travel History Tour

Sisi Museum

Oplev en fascinerende kejserindes liv! Originale genstande, hendes soveværelse og badeværelse giver et indblik i Sisis verden.

Sisi Museum

Kejserlige lejligheder på Sisi Museum

I Wiener Hofburg kan du beundre de storslåede rum, herunder Franz Josephs arbejdsværelse og Sisis stue, soveværelse og badeværelse.

Kaiserappartements

Schloss Schönbrunn VR

Fordyb dig i virtuelle verdener, opdag svundne tider og oplev det kejserlige liv på nært hold og interaktivt.

Schloss Schönbrunn VR

Haus des Meeres

Den fascinerende undervandsverden, hajer, farverige tropiske fisk og et tropisk hus med fritflyvende fugle vil gøre dit besøg uforglemmeligt!

Haus des Meeres

Haus der Musik

Oplev en interaktiv verden af lyd, lyt til spændende historier om komponister og lyde, og lad dine børn selv dirigere et orkester!

Haus der Musik før børn

Volksoper

Med operaer, eventyr og musikalske eventyr, der passer til børn, bliver et teaterbesøg et uforglemmeligt højdepunkt.

Volksoper til et ungt publikum

Naturhistorisk museum

Oplev fascinerende dinosaurer, funklende ædelstene og naturens hemmeligheder. Interaktive stationer gør besøget til en spændende oplevelse for børn!

NHM børn og familier

