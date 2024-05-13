Selv når solen holder pause, er der ingen grænser for, hvad man kan lave i Østrig. Der er mange spændende alternativer, når det regner.

Når det regner udenfor, er der masser af spændende indendørs aktiviteter for børn i Østrig. Besøg et interaktivt museum som "Haus der Natur" i Salzburg eller Ars Electronica i Linz. Unge eventyrere kan fordybe sig i den underjordiske verden i en bjergtunnel, f.eks. i saltminen i Hallein.

Eventyrlige slotte og paladser som fæstningen Kufstein eller Schloss Schönbrunn i Wien byder på spændende oplevelser for familier. Landets kurbade sørger for afslapning - fra H2O-Therme i Steiermark til Lutzmannsburg kurbadet i Burgenland.

Dette er vores udflugtstips.