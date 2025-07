Ferie med børn i Østrig

Naturoplevelser, oplevelsesparker og børnevenlige museumsbesøg gør en familieferie i Østrig uforglemmelig og afvekslende.

Østrig byder på alt det, der gør en familieferie perfekt: betagende natur, spændende aktiviteter og ægte gæstfrihed. Uanset om det er sommer eller vinter, inviterer bjerge og søer dig til at gå på opdagelse. Vandring, cykling eller skiløb - her er hver dag et eventyr for store og små. Den østrigske hygge er særlig charmerende og kan opleves i alpehytterne, de traditionelle retter og den afslappede indstilling til livet. Mens børnene leger, kan forældrene nyde regionale specialiteter og udsigten til det imponerende alpelandskab. En ferie, der forbinder!

Afslapning og kultur for hele familien

Ud over det store udvalg af udendørsaktiviteter byder Østrig også på masser af muligheder for afslapning og kulturelle oplevelser. Efter en aktiv dag i det fri indbyder wellness-hoteller med saunaer og spa til afslapning - ideelt til at lade batterierne op. For de kulturinteresserede er der historiske byer og seværdigheder at opdage i mange regioner, fra imponerende slotte til charmerende landsbyer. Kombinationen af natur, tradition og moderne livsstil gør Østrig til en alsidig feriedestination for familier, der ønsker at opleve særlige øjeblikke sammen.