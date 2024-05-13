Natur, afslapning, eventyr og bæredygtighed spiller alle sammen en rolle på en bondegårdsferie. Folk, der elsker livet på landet, vil finde den perfekte ferie her.

Ferie på landet. Folk, der elsker enge og marker, køer på græs og nysgerrige geder ved hegnet, vil have svært ved at forestille sig noget bedre: En bondegårdsferie i de østrigske bjerge. Faktisk behøver gæsterne ikke engang forlade gården i løbet af opholdet, for der er så meget at opleve. Hvis du har lyst, kan du hjælpe med at drive køerne ud på græs tidligt om morgenen og samle æggene i hønsehuset. Eller hvad med et besøg i landmandens have, hvor landmandens kone selv fortæller om blomsternes og urternes virkninger og helbredende kræfter? Og sådan fortsætter det med oplevelser, der bringer dig tættere på naturen og vigtigheden af bæredygtige ferier.

En bondegårdsferie står for autenticitet, originalitet og varme, som alle, der tager del i en bondegårdsfamilies hverdag på gården, lever sig ind i. Det gør en bondegårdsferie til en afslappende og spændende oplevelse, som vil leve længe i hukommelsen.