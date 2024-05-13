Ferie på en bondegård
Regionalitet, østrigske traditioner og gæstfrihed midt i den smukke natur
Ferie på landet. Folk, der elsker enge og marker, køer på græs og nysgerrige geder ved hegnet, vil have svært ved at forestille sig noget bedre: En bondegårdsferie i de østrigske bjerge. Faktisk behøver gæsterne ikke engang forlade gården i løbet af opholdet, for der er så meget at opleve. Hvis du har lyst, kan du hjælpe med at drive køerne ud på græs tidligt om morgenen og samle æggene i hønsehuset. Eller hvad med et besøg i landmandens have, hvor landmandens kone selv fortæller om blomsternes og urternes virkninger og helbredende kræfter? Og sådan fortsætter det med oplevelser, der bringer dig tættere på naturen og vigtigheden af bæredygtige ferier.
En bondegårdsferie står for autenticitet, originalitet og varme, som alle, der tager del i en bondegårdsfamilies hverdag på gården, lever sig ind i. Det gør en bondegårdsferie til en afslappende og spændende oplevelse, som vil leve længe i hukommelsen.
Bondegårdsferie - skræddersyet til alle ønsker
Bondegårdsferie med børn
At være tæt på dyrene, lære krydderurterne at kende, bage brød med bondekonen, hjælpe med staldarbejdet, slå sig løs på legepladsen. Paradis for de mindste.
Aktiv ferie på gården
Følelsen af frihed, kærlighed til naturen og sjov med alle former for motion: Aktiv ferie på en bondegård er ideel for alle, der gerne vil af med noget energi.
Ferie i alpehytten
Udsigten over bjergpanoramaet, duften af alpine urter og hø, freden og roen - en ferie i en alpehytte berører alle sanser og forfrisker krop og sjæl.
Ferie på en økologisk gård
At drive landbrug i harmoni med dyr og natur er afgørende for økologisk landbrug. Her kan du finde ud af, hvordan bæredygtigt landbrug fungerer - og smager godt!
Barrierefri bondegårdsferie
Det gennemtænkte design og de nøje afstemte detaljer på værelserne og i ferielejlighederne gør det muligt at holde ferie for alle.
Bondegårdsferie ved søen
For mange er kronen på værket på en bondegårdsferie - med morgenmad i det fri, et besøg hos dyrene og en vandretur - en dukkert i søen eller svømmedammen.
Gæst hos producenterne
Bondegårdsferie i Østrig - det er også begejstring for mad og drikke. Og lige ved kilden, for de fineste råvarer dyrkes på stedet: Frugt, grøntsager og krydderurter, hjemmebagt brød, mejeriprodukter, frugtsaft og andre specialiteter tilberedes på gården. Som gæst kan du opleve - og smage - hvor ingredienserne kommer fra, og hvordan man laver traditionelle retter af dem.
Gårdkøkkener er ægte skattekister af regionalitet og bæredygtighed - hver ret fortæller som regel sin egen historie. Bondegårdsferien er en invitation til at blive en del af en lang tradition for nydelse. Samtidig skaber bondegårdsferie en bevidsthed om vigtigheden af ansvarligt landbrug.
Tips til gårde i et vidunderligt landskab
Info om klimabeskyttelse
Bondegårdsferie er et godt eksempel på bæredygtige rejser, der understøtter økologi, regionalitet og sociokulturelle aspekter:
Korte transportruter og regionale fødevarer reducerer CO2-udleningen.
Landbruget bevarer naturlige levesteder, fremmer biodiversitet og sunde økosystemer.
Mange gårde er engagerede i bevidst brug af vand, energi og begrænsede råmaterialer og praktiserer en cirkulær økonomi: sunde fødevarer, sunde planter, sund jord, artstilpasset dyrehold - 365 dage om året.
Bondegårdsferie styrker den lokale kultur og økonomi ved at holde liv i traditionelle levemåder og håndværk.