Ferie på en bondegård
Regionalitet, østrigske traditioner og gæstfrihed midt i den smukke natur

Natur, afslapning, eventyr og bæredygtighed spiller alle sammen en rolle på en bondegårdsferie. Folk, der elsker livet på landet, vil finde den perfekte ferie her.

Ferie på landet. Folk, der elsker enge og marker, køer på græs og nysgerrige geder ved hegnet, vil have svært ved at forestille sig noget bedre: En bondegårdsferie i de østrigske bjerge. Faktisk behøver gæsterne ikke engang forlade gården i løbet af opholdet, for der er så meget at opleve. Hvis du har lyst, kan du hjælpe med at drive køerne ud på græs tidligt om morgenen og samle æggene i hønsehuset. Eller hvad med et besøg i landmandens have, hvor landmandens kone selv fortæller om blomsternes og urternes virkninger og helbredende kræfter? Og sådan fortsætter det med oplevelser, der bringer dig tættere på naturen og vigtigheden af bæredygtige ferier.

En bondegårdsferie står for autenticitet, originalitet og varme, som alle, der tager del i en bondegårdsfamilies hverdag på gården, lever sig ind i. Det gør en bondegårdsferie til en afslappende og spændende oplevelse, som vil leve længe i hukommelsen.

Bondegårdsferie - skræddersyet til alle ønsker

En bondegårdsferie er en vidunderlig ting! Og fordi der er så mange forskellige behov og præferencer, kan du vælge mellem forskellige kategorier. Hvad de alle har til fælles: den smukke beliggenhed i Østrigs landskab.

Bondegårdsferie med børn

At være tæt på dyrene, lære krydderurterne at kende, bage brød med bondekonen, hjælpe med staldarbejdet, slå sig løs på legepladsen. Paradis for de mindste.

Børnenes gårde

Aktiv ferie på gården

Følelsen af frihed, kærlighed til naturen og sjov med alle former for motion: Aktiv ferie på en bondegård er ideel for alle, der gerne vil af med noget energi.

Gårde til aktiv ferie

Ferie i alpehytten

Udsigten over bjergpanoramaet, duften af alpine urter og hø, freden og roen - en ferie i en alpehytte berører alle sanser og forfrisker krop og sjæl.

Alpine hytter på bjerget

Ferie på en økologisk gård

At drive landbrug i harmoni med dyr og natur er afgørende for økologisk landbrug. Her kan du finde ud af, hvordan bæredygtigt landbrug fungerer - og smager godt!

Certificerede økologiske gårde

Barrierefri bondegårdsferie

Det gennemtænkte design og de nøje afstemte detaljer på værelserne og i ferielejlighederne gør det muligt at holde ferie for alle.

Barrierefri gårde

Bondegårdsferie ved søen

For mange er kronen på værket på en bondegårdsferie - med morgenmad i det fri, et besøg hos dyrene og en vandretur - en dukkert i søen eller svømmedammen.

Gårde ved søen

Ferie på Winzerhof

Ferie på vingården: På vingårdene kan gæsterne opleve vinbøndernes daglige arbejde på nært hold.

Vingårde

Gæst hos producenterne

Mad og drikke på gården

Bondegårdsferie i Østrig - det er også begejstring for mad og drikke. Og lige ved kilden, for de fineste råvarer dyrkes på stedet: Frugt, grøntsager og krydderurter, hjemmebagt brød, mejeriprodukter, frugtsaft og andre specialiteter tilberedes på gården. Som gæst kan du opleve - og smage - hvor ingredienserne kommer fra, og hvordan man laver traditionelle retter af dem.

Gårdkøkkener er ægte skattekister af regionalitet og bæredygtighed - hver ret fortæller som regel sin egen historie. Bondegårdsferien er en invitation til at blive en del af en lang tradition for nydelse. Samtidig skaber bondegårdsferie en bevidsthed om vigtigheden af ansvarligt landbrug.

Tips til gårde i et vidunderligt landskab

De kvalitetscertificerede gårde ligger alle i en uovertruffen skønhed. De ligger for det meste i alpine landskaber og byder på mange vidunderlige udsigter. Her er et par eksempler.

Ferienhof Götzbauernhof i SalzburgerLand

Siedlerhof i Tyrol

Plaiknerbauer i Salzkammergut i Oberösterreich

Weinek’s Kellerstöckl i Burgenland

Sonnenhof Maurer i Vorarlberg

Sturm-Archehof i Kärnten

Pöllauerhof i Steiermark

Winzerhof Küssler i Weinviertel-regionen i Niederösterreich

Info om klimabeskyttelse

Hvorfor er en bondegårdsferie bæredygtig?

Bondegårdsferie er et godt eksempel på bæredygtige rejser, der understøtter økologi, regionalitet og sociokulturelle aspekter:

  • Korte transportruter og regionale fødevarer reducerer CO2-udleningen.

  • Landbruget bevarer naturlige levesteder, fremmer biodiversitet og sunde økosystemer.

  • Mange gårde er engagerede i bevidst brug af vand, energi og begrænsede råmaterialer og praktiserer en cirkulær økonomi: sunde fødevarer, sunde planter, sund jord, artstilpasset dyrehold - 365 dage om året.

  • Bondegårdsferie styrker den lokale kultur og økonomi ved at holde liv i traditionelle levemåder og håndværk.

FAQ

  • Tæt på naturen: Gæsterne kan fordybe sig i livet på landet og opleve naturen helt tæt på. Fra den friske luft til landskaberne giver en bondegårdsferie en pause fra hverdagen.

  • Regional mad: Frisk, ofte økologisk dyrket mad direkte fra gården viser, hvor dejligt det kan være at spise sundt. Mange gårde tilbyder også madlavningskurser.

  • Autenticitet: Bondegårdsferie er kendetegnet ved autenticitet og tradition. Gæsterne kan fordybe sig i hverdagslivet på landet og lære om traditionelle skikke og håndværk.

  • Afslapning og ro: De fredelige omgivelser på en bondegård er ideelle til afslapning og afstresning.

  • Mulighed for læring: Mange gårde tilbyder uddannelsesprogrammer om bæredygtigt landbrug, økologi og miljøbeskyttelse.

  • Familievenlig: Gårde er som regel særligt børnevenlige med masser af sjove aktiviteter og dyreoplevelser, der passer til alle aldre.

Kom tæt på dyrene, lær blomster og urter at kende, bag brød med bondekonen, hjælp til med staldarbejdet, slå dig løs på eventyrlegepladsen: En ferie på en børnebondegård er en oplevelse for hele familien.

Mere om bondegårde for børn

Der er barrierefri bondegårdsferie i hele Østrig: Det gennemtænkte design og de nøje afstemte detaljer i værelser og ferielejligheder gør ferien mulig for alle. Der er også mange barrierefri fritidsaktiviteter både udendørs og indendørs.

Mere om barrierefri gårde
Mere om barrierefri ferie i Østrig

