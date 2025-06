En ferie er, når alle kan stole på et godt samarbejde og gensidig hensyntagen. Dette omfatter faciliteter til særlige behov for gæster med begrænset mobilitet eller sanseopfattelse. Østrig tilbyder en bred vifte af faciliteter til særlige behov, både i byen og på landet. Det skyldes, at mange værter i Østrig går ud over de lovmæssige foranstaltninger for at sikre tilgængelighed. Der er et omfattende udvalg af tilbud i alle ni forbundslande for at sikre, at alle gæster føler sig hjemme uden begrænsninger.