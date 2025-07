Når det gælder rent, klart vand, er Østrig i sit rette element. Kast dig ud i vandsport eller nyd ren afslapning: En ferie ved vandet i Østrig er et spring ind i lykken!

Hvorfor gør ferie ved vandet os glade?

Det, der føles så godt, når man svømmer i en dybblå sø, udviklede sig i os mennesker for millioner af år siden - fordi alt liv kommer fra vand. Forskere kalder det, vi føler, når vi ser på, dykker ned i eller drikker vand, for "det blå sind": Vand er en livseliksir, som vi har brug for. Men vand betyder også afslapning, inspiration og aktivitet. Vi slapper af ved vandet, får måske gode ideer eller føler bare glæde.

Østrig er som skabt til vandrige ferier

De krystalklare badesøer indlejret i alpine landskaber er populære for deres vandkvalitet og skønhed. På mange søer kan man nyde en frisk brise og en vidunderlig udsigt under en sejltur. Vandsport er mere eventyrligt: Mange vandløb og floder flyder gennem Østrigs landskab, de er blandt de reneste i Europa, og du kan svømme "vildt" i mange af dem. Og hvis du vil padle væk fra hverdagen, er flodkajak den rigtige vandsport for dig.