Alperne i Østrig
Naturlig skønhed
I de østrigske Alper møder stejle tinder stille bjerggårde. Om morgenen, når solen oplyser dalen, vågner naturen. Den klare bjergluft giver dig nyt liv, mens dit blik vandrer over blomstrende enge og gamle skove. Her, hvor murmeldyrene fløjter, og ørnene kredser, kan du mærke den dybe forbindelse til naturen.
En vandreferie i de østrigske alper betyder, at man slapper af og oplever tiden intenst og klart - uforglemmeligt og forfriskende.
Nationalparkerne i Alperne
Nyd traditionelle bjerglandsbyer
Langt væk fra stress og jag synes tiden at have stået stille i bjerglandsbyerne. Og det er med vilje: Skønheden her ligger i tradition, originalitet og kultur. Den alpine stemning og den typiske bjerg- og landsbyverden er bevaret.
Der er ingen grund til at undvære bekvemmeligheder og komfort. Gastronomi og kultur er trods alt særligt værdsat i bjerglandsbyerne. Og om gæsterne ønsker at fordybe sig i en god bog i bjergene eller foretrækker klatring, vandring eller mountainbiking - det bestemmer hver enkelt naturelsker selv.
Det alpine køkken
Byer i Alperne
Feldkirch
En middelalderby, som var det økonomiske og intellektuelle centrum i det vestlige Østrig i århundreder.
Bregenz
Forbundslandet Vorarlbergs hovedstad ligger ved Bodensee og imponerer med sin nærhed til naturen, Bregenzer Festspiele og spændende arkitektur.
Innsbruck
Forbundslandet Tyrols hovedstad "lever" bjergene og sin alpine identitet som ingen anden by.
Fremragende alpint håndværk
Omkring Fastelavn begynder årshjulet at køre med de forskellige skikke, der er typiske for regionen. Derefter fejres påsken med alt fra maling af æg til "skraldegang". Efter rejsningen af majstangen og sankthansbålet vækker kvægdriften ved "Almabtrieb" i sensommeren hvert år opsigt. Dyrene er kunstfærdigt udsmykket, og der er musik og dans i landsbyerne. På den måde viser bønderne deres taknemmelighed for at have bragt dyrene godt gennem sommeren.
De lotteri- og orakelskikke, der er forbundet med Rauhnächte omkring jul eller Krampusløbet, eksisterer stadig den dag i dag. De kendetegner den mørke årstid, som bliver lysere igen med julen. En nyere folkefest er den storslåede påskeliljefestival i Bad Aussee om foråret.
Skikke med tradition
Alpernes historie
Mellem 1712 og 1715, i hjertet af Salzkammergut mellem katolikker og protestanter. Kejseren sendte soldater til kriseområdet, hvorefter protestanterne flygtede. De blev dog fanget af de "sorte ryttere" på den frosne Gosausee. Da de galoperede mod gruppen, faldt heste og ryttere gennem isen og druknede. Flygtningene blev reddet.
"Schwarzreiter", også kendt som "Schwarzreuter", eksisterer - udelukkende i Gosausee - eksisterer stadig i dag: velsmagende små rødspætter med sort ryg. Og når de glider op til vandoverfladen på varme sommerdage, siger folk i Gosau bevidst: "Ah, de sorte ryttere kan ses igen!"
6 informationer om bjergkæmperne
Søer omgivet af bjerge giver Alperne deres særlige charme - som f.eks Weissensee, Achensee eller Salzkammergutseen.
Det store Großglockner er Østrigs højeste bjerg på 3.798 meter, mens Pasterze er den største gletsjer i de østlige alper.
Alperne strækker sig fra Vorarlberg Rätikon i vest til Gutenstein Alperne i øst.
Alperne er opdelt af mægtige floder som Inn og Salzach.
FAQ
Tips til klimabeskyttelse
Tag alt, hvad du tager med op på bjerget, med tilbage og smid det ud.
Følg altid de afmærkede vandreruter! På den måde forbliver dyrene og de unge skove uforstyrrede.
Vær opmærksom på dyrelivet! Se kun køer, får og vilde dyr på afstand.
Det veludviklede netværk af regionaltog og vandrebusser.
Gør dine børn begejstrede for naturen! Hvad de små lærer at kende, vil de også sætte pris på.
Beskyt den biologiske mangfoldighed: Passere af nationalparker viser, hvordan det gøres.