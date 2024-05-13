Alperne i Østrig

Bjergkæderne strækker sig fra vest til øst. De østrigske Alper har været beboet i tusinder af år.

I de østrigske Alper møder stejle tinder stille bjerggårde. Om morgenen, når solen oplyser dalen, vågner naturen. Den klare bjergluft giver dig nyt liv, mens dit blik vandrer over blomstrende enge og gamle skove. Her, hvor murmeldyrene fløjter, og ørnene kredser, kan du mærke den dybe forbindelse til naturen.

En vandreferie i de østrigske alper betyder, at man slapper af og oplever tiden intenst og klart - uforglemmeligt og forfriskende.