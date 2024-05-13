Alperne i Østrig
Naturlig skønhed

Bjergkæderne strækker sig fra vest til øst. De østrigske Alper har været beboet i tusinder af år.

I de østrigske Alper møder stejle tinder stille bjerggårde. Om morgenen, når solen oplyser dalen, vågner naturen. Den klare bjergluft giver dig nyt liv, mens dit blik vandrer over blomstrende enge og gamle skove. Her, hvor murmeldyrene fløjter, og ørnene kredser, kan du mærke den dybe forbindelse til naturen.

En vandreferie i de østrigske alper betyder, at man slapper af og oplever tiden intenst og klart - uforglemmeligt og forfriskende.

Nationalparkerne i Alperne

Hohe Tauern Nationalpark

I den mest imponerende nationalpark i Centraleuropa kan du beundre et unikt økosystem fra dalen til de 3.000 meter høje tinder.

Hohe Tauern

Nationalparken Kalkalpen

I den sidste store skov og vildmark i hjertet af Østrig - mærk naturen i dens oprindelse.

Kalkstensalperne

Nyd traditionelle bjerglandsbyer

Bjerglandsbyer i Alperne

Langt væk fra stress og jag synes tiden at have stået stille i bjerglandsbyerne. Og det er med vilje: Skønheden her ligger i tradition, originalitet og kultur. Den alpine stemning og den typiske bjerg- og landsbyverden er bevaret.

Der er ingen grund til at undvære bekvemmeligheder og komfort. Gastronomi og kultur er trods alt særligt værdsat i bjerglandsbyerne. Og om gæsterne ønsker at fordybe sig i en god bog i bjergene eller foretrækker klatring, vandring eller mountainbiking - det bestemmer hver enkelt naturelsker selv.

Bjerglandsbyer

Det alpine køkken

At klare sig med få naturprodukter og alligevel - eller måske netop derfor - lave god mad: Det er det, der kendetegner det alpine køkken. Ikke kun som en solid, nærende variant, men også i stil med det moderne, lette køkken og dets berømte, prisbelønnede kokke.

Rodfrugtkød fra Bluntau-ørred

Prøv denne opskrift fra Steiermark.

Vis opskriften

Pinzgauer Schotten

Nyd denne østrigske variation af en ostekage.

Vis opskriften

Byer i Alperne

Villach

Byen med alpeadriatisk stemning ved Drau: udforskes bedst til fods!

Oplev Villach

Feldkirch

En middelalderby, som var det økonomiske og intellektuelle centrum i det vestlige Østrig i århundreder.

Oplev Feldkirch

Bregenz

Forbundslandet Vorarlbergs hovedstad ligger ved Bodensee og imponerer med sin nærhed til naturen, Bregenzer Festspiele og spændende arkitektur.

Oplev Bregenz

Innsbruck

Forbundslandet Tyrols hovedstad "lever" bjergene og sin alpine identitet som ingen anden by.

Oplev Innsbruck

Zell am See

En sø, en gletsjer og farverige blomsterenge: Større paradis er ikke muligt.

Oplev Zell am See

Klagenfurt

Vil du erobre bjergene eller hoppe i den turkisblå sø? Klagenfurt byder på begge dele.

Oplev Klagenfurt

Bad Gastein

Belle Époque-villaerne er imponerende vidnesbyrd om en glamourøs æra.

Oplev Bas Gastein

Fremragende alpint håndværk

På grund af den afsides beliggenhed og de lange vintre udtrykker hver generation sin kreativitet. Det, der videreføres som tradition, forfines og transformeres til nutiden. På den måde forbliver håndværk og produktion i live.

Ost som dengang

... genfortolket. Mestermejeriet Milchbuben har arbejdet i harmoni med naturen siden 1654.

Milchbuben

Skræddersyet sko lavet i hånden

For 140 år siden blev der i Bad Goisern opfundet en bjergstøvle, som i dag står for den højeste kvalitet.

Goiserer skomagere
Alpeskikke året rundt

Omkring Fastelavn begynder årshjulet at køre med de forskellige skikke, der er typiske for regionen. Derefter fejres påsken med alt fra maling af æg til "skraldegang". Efter rejsningen af majstangen og sankthansbålet vækker kvægdriften ved "Almabtrieb" i sensommeren hvert år opsigt. Dyrene er kunstfærdigt udsmykket, og der er musik og dans i landsbyerne. På den måde viser bønderne deres taknemmelighed for at have bragt dyrene godt gennem sommeren.

De lotteri- og orakelskikke, der er forbundet med Rauhnächte omkring jul eller Krampusløbet, eksisterer stadig den dag i dag. De kendetegner den mørke årstid, som bliver lysere igen med julen. En nyere folkefest er den storslåede påskeliljefestival i Bad Aussee om foråret.

Skikke med tradition

Alpernes historie

De "sorte ryttere" i Gosausee

Mellem 1712 og 1715, i hjertet af Salzkammergut mellem katolikker og protestanter. Kejseren sendte soldater til kriseområdet, hvorefter protestanterne flygtede. De blev dog fanget af de "sorte ryttere" på den frosne Gosausee. Da de galoperede mod gruppen, faldt heste og ryttere gennem isen og druknede. Flygtningene blev reddet.

"Schwarzreiter", også kendt som "Schwarzreuter", eksisterer - udelukkende i Gosausee - eksisterer stadig i dag: velsmagende små rødspætter med sort ryg. Og når de glider op til vandoverfladen på varme sommerdage, siger folk i Gosau bevidst: "Ah, de sorte ryttere kan ses igen!"

6 informationer om bjergkæmperne

Søer omgivet af bjerge giver Alperne deres særlige charme - som f.eks Weissensee, Achensee eller Salzkammergutseen.

Det store Großglockner er Østrigs højeste bjerg på 3.798 meter, mens Pasterze er den største gletsjer i de østlige alper.

Alperne strækker sig fra Vorarlberg Rätikon i vest til Gutenstein Alperne i øst.

Udvalgt af vandrere som særlige naturperler: Zillertal Alperne og Hohe Tauern.

Mange fantastiske vandreruter, vandrelandsbyer og bjerggårde kan findes i Ötztaler Alperne.

Alperne er opdelt af mægtige floder som Inn og Salzach.

FAQ

De østrigske Alper er et paradis for udendørsentusiaster om sommeren. Populære aktiviteter er vandring, mountainbiking og udforskning af smukke alpelandsbyer. De milde temperaturer, betagende landskaber og imødekommende værter gør regionen særlig attraktiv for naturelskere.

Det bedste tidspunkt at rejse på afhænger af de aktiviteter, du vil lave. Højsæsonen fra december til marts er ideel til skiløb og vintersport væk fra pisten. De varme måneder fra juni til oktober er perfekte til vandreture, mountainbiking og andre udendørs aktiviteter.

Tips til klimabeskyttelse

Hvordan beskytter vi Alperne?

  • Tag alt, hvad du tager med op på bjerget, med tilbage og smid det ud.

  • Følg altid de afmærkede vandreruter! På den måde forbliver dyrene og de unge skove uforstyrrede.

  • Vær opmærksom på dyrelivet! Se kun køer, får og vilde dyr på afstand.

  • Det veludviklede netværk af regionaltog og vandrebusser.

  • Gør dine børn begejstrede for naturen! Hvad de små lærer at kende, vil de også sætte pris på.

  • Beskyt den biologiske mangfoldighed: Passere af nationalparker viser, hvordan det gøres.

