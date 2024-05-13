Oplev kulinariske glæder i Steiermark!
Nyd hjerteligheden!
Fra gletsjer til vin
En kulinarisk rejse gennem Steiermark fører dig fra Dachstein-gletscheren til smagenes hovedstad, Graz, til helbredende kilder i det termiske spa og den vulkanske region og videre til vin. På trods af disse forskellige landskabstyper er der ét karakteristisk træk, der forener befolkningen: den steiriske hjertelighed. Den er kendetegnet ved ukompliceret nysgerrighed, krydret med generøsitet og en vis portion sindsro. Disse træk afspejles også i bjerghytterne, gårdbutikkerne, bondemarkederne og vintavernerne langs de steiriske vinruter, i kroerne og restauranterne. Og selvfølgelig i de regionale produkter og retter, som man kan nyde der.
Man kan sige, at der gennem steirernes blodårer løber græskarkerneolie. Det grønne guld giver retter som f.eks Grazer Krauthäuptel Salat, Backhendlsalat, bønnesalat og desserter denne delikate, nøddeagtige smag. Besøgende kan smage på sprøde, søde og syrlige æblesorter fra Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf og Elstar på Æbleruten, som snor sig gennem det østlige Steiermark. Det kolde kildevand i Alperne er hjemsted for ørred og bjergrejer. Sydlandsk flair og frugtagtige vine serveres på vinfestivaler og i vinbarer langs de steiriske vinruter. Et charmerende hjørne af verden med varmhjertede mennesker. Det er "ægte steirisk".
Gourmettips i Steiermark
Spis Kasknockerl med steirisk ost, stegt lam fra Ennstal eller Bauernkrapfen i en rustik bjerghytte med udsigt over bjergene. Spis morgenmad i en træbåd ved søen, eller spis ørred eller bjergrejer fra frisk kildevand på terrassen ved søen. Dette er blot et lille udvalg af de klassiske steiriske menuer. Den huebelønnede kok Richard Rauch skaber en række specialiteter som en del af det steiriske program "Det alpine køkken af Richard Rauch" i Schladming-Dachstein-regionen sammen med bjerghytteejere for at skabe overraskende retter af regionale produkter. Og fordi de lokale i regionen har opdaget en kærlighed til vin såvel som øl, anbefales den rette steiriske vin til enhver ny ret.
Gourmethytter i Steiermark
Brandalm, Ramsau am Dachstein
Bæredygtigt alpelandbrug er vigtigt for værterne på Brandalm. Retter fra deres egen gård serveres på træterrassen eller i dagligstuen.
Pleasure Inn Kohlröserlhütte, Bad Aussee
Gæsterne på Manfred Mayers Kohlröserlhütte i naturreservatet Ödensee oplever en kulinarisk rejse rundt i verden med regionale rødder.
I det østlige Steiermark langs den steiriske æblerute bliver æblet præsenteret af frugtavlerne. Hver sort med navne som Topaz, Pinova, Gala, Golden Delicious, Idared eller Jonagold har sin egen smag og bliver forædlet til juice, nektar, cider, brandy eller likør. Æblerutevinen - en forfriskende drik med et lavt alkoholindhold til varme sommerdage - er lavet af sorten Dalinbel. I det steiriske frugtavlsmuseum "Æblets hus" eller i gårdbutikker tilbydes smagsprøver på hjemmelavede produkter.
Gourmettips langs æbleruten
Edle Säfte Eberl, Albersdorf-Prebuch
I familien Eberls delikatesseværksted koges frugten ind og forarbejdes til fine safter.
Frugtfarmen Schneeflock, Puch bei Weiz
Prisbelønnede moster, safter og fine brændevine venter på gæsterne i gårdbutikken på frugtfarmen Schneeflock i æblelandsbyen Puch bei Weiz.
Graz skylder denne pris til de varme og innovative restauratører, som satser på regionale produkter og har modet til at være kreative. På bondemarkeder som Kaiser Josef Market eller på Lendplatz, under kulinariske byvandringer eller ved det "Lange bord" på hovedtorvet mødes Graz' indbyggere, gæster, kokke og landmænd. Gourmeter kan ses overalt i byen: hvad enten det er ved Graz' klokketårn over tagene i Graz, i den historiske bymidte til frokost, på kroer eller på picnic i slotsparken.
Gourmettips i Graz
Delikatesseforretningen Frankowitsch, Graz
Frankowitsch er lige så meget en del af Graz som klokketårnet. Den har forkælet sine gæster med delikatesser og patisserie i den historiske bymidte siden 1932.
Genießerei am Markt, Graz
Denne delikatesseforretning på Kaiser-Josef-Platz byder på en farverig blanding af delikatesse- og markedskøkken. Den kan bookes eksklusivt til arrangementer fra kl. 18.
Route 66 fører til de kulinariske lækkerier i det sydøstlige Steiermark: til græskarkerneolie, som presses af kernerne fra steiriske oliegræskar, til de blåviolet plettede røde bønner, som forarbejdes til rød bønnesalat, supper, strudel og smørepålæg, eller til sprødstegt kylling og fin Vulcano-skinke. Regionens sydlige flair fortryller kreative kokke og landmænd, som glæder sig til at byde besøgende velkommen i deres gårdbutikker, kroer og manufakturer.
Gourmettips i det steiriske termalbad og vulkanområde
Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen, Ilz
Gæsterne kan nyde krokøkkenet med kreative retter på Gasthaus Haberl. Delikatessebutikken ligger lige ved siden af. Delikatesser på glas kan købes i gårdbutikken.
Bäcksteffl, Halbenrain
I landmand Martina Summers gårdbutik kan gæsterne fordybe sig i landet med røde bønner og græskarkerner.
De steiriske vinruter er spredt over tre vindyrkningsområder:
Termisk spa og vulkanregion Steiermark, hvor vinstokkene har rødder i vulkansk klippe.
Sydsteiermark, hvis landskab er præget af stejle vinmarker, frugtplantager, skove og moderne vinarkitektur.
Veststeiermark: Selv om det er lille, er det en vigtig rosévinregion, hvor der fremstilles Schilcher-vin af Blauer Wildbacher-druen.
Overalt støder besøgende på Klapotetz, en vindmølle af træ, som rasler i vinmarkerne for at skræmme fuglene væk. Den er symbolet på det steiriske vinland og vindyrkningstraditionen. Det bedste, man kan gøre, er at cykle eller vandre fra vinkro til vinkro og nyde steiriske vine som Welschriesling, Morillon/Chardonnay, Schilcher, Gelber Muskateller og Sauvignon blanc langs de otte vinruter med steiriske specialiteter.
Tips til vingårde med vinkroge
Weingut Haring, Eibiswald
Schilcher, Welschriesling, Pinot Blanc, Gelber Muskateller og Sauvignon blanc fra Reggenberg serveres af familien Haring med en snack.
Weingasthof Sabathihof, Glanz an der Weinstraße
På Pößnitzberg på den sydsteirske vinrute serverer familien Dillinger jordnære, autentiske og kreative retter ledsaget af sydsteirske vine.