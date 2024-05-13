Mellem æbletræer, vinmarker og græskarmarker, mellem søer og gletsjere, lokker Steiermark med utallige smagsoplevelser.

Fra gletsjer til vin

En kulinarisk rejse gennem Steiermark fører dig fra Dachstein-gletscheren til smagenes hovedstad, Graz, til helbredende kilder i det termiske spa og den vulkanske region og videre til vin. På trods af disse forskellige landskabstyper er der ét karakteristisk træk, der forener befolkningen: den steiriske hjertelighed. Den er kendetegnet ved ukompliceret nysgerrighed, krydret med generøsitet og en vis portion sindsro. Disse træk afspejles også i bjerghytterne, gårdbutikkerne, bondemarkederne og vintavernerne langs de steiriske vinruter, i kroerne og restauranterne. Og selvfølgelig i de regionale produkter og retter, som man kan nyde der.

Man kan sige, at der gennem steirernes blodårer løber græskarkerneolie. Det grønne guld giver retter som f.eks Grazer Krauthäuptel Salat, Backhendlsalat, bønnesalat og desserter denne delikate, nøddeagtige smag. Besøgende kan smage på sprøde, søde og syrlige æblesorter fra Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf og Elstar på Æbleruten, som snor sig gennem det østlige Steiermark. Det kolde kildevand i Alperne er hjemsted for ørred og bjergrejer. Sydlandsk flair og frugtagtige vine serveres på vinfestivaler og i vinbarer langs de steiriske vinruter. Et charmerende hjørne af verden med varmhjertede mennesker. Det er "ægte steirisk".