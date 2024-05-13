Two people cooking at a wooden table outdoors, ingredients and grills, Alpine panorama in the background.
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Oplev kulinariske lækkerier i SalzburgerLand!
Nyd det traditionelle!

Oplev kostbare øjeblikke og nyd med alle dine sanser: I SalzburgerLand mødes traditioner og moderne kreativitet.

Når fisken fiskes op af krystalklart vand tidligt om morgenen, når træskuddene samles af mesterkokke og finder vej til køkkenet, og når fennikel lægges i gletsjersand og koges, til den er fast at bide i: Så sidder du højst sandsynligt ved et bord i en restaurant i SalzburgerLand.

I SalzburgerLand er madlavningen autentisk og fuld af passion. Traditionelt og alligevel åbent for nye smagsoplevelser. Kreative kokke giver ny glans til traditionelle retter med rødder i SalzburgerLand.

Mellem bjergsøer, alpeenge og skove, midt i en betagende bjergverden og gletsjerområder i de høje bjerge: De kulinariske helte i SalzburgerLand udnytter deres fulde potentiale. De beviser det: Med simple ingredienser - som alpesmør, bjergost, frisk hømælk og krydderurter - kan man fremtrylle en gourmetmenu med traditionelle opskrifter og en knivspids kreativitet. De prisbelønnede kokke i SalzburgerLand sætter barren højt, når de kombinerer regionale fødevarer på en sofistikeret måde.

Gourmettips i SalzburgerLand

Kokkehue-belønnede restauranter

Kulinariske højdepunkter

Via Culinaria

Det alpine køkken

Alpehytterne som sommeren

Originale Salzburger Mozartkugel

Kulinariske oplevelser i SalzburgerLand

Urtevandringer i Hochkönig-regionen

Uanset om du tager på urtevandring på egen hånd eller under vejledning af en urteekspert - der er masser at opdage, opleve og lære.

Kräuterwandern

Kulinarisk alpevandring i Sportgastein

Fordyb dig trin for trin i livet på bjerget: En kulinarisk vandretur i Hohe Tauern Nationalpark fra Sportgastein til Bad Gastein.

Kulinarischer Almspaziergang

Fra mejeriet til osten

Hømælksost fra SalzburgerLand: Alpemejerierne i Tennengau inviterer dig til at smage og lære.

Tennengauer Käse Almen

Øl-tur i Salzburg

Den nemmeste måde at opdage Salzburgs passion for øl på er at tage på en byrundtur med øltema eller besøge et af de 11 bryggerier.

Salzburgs Bierkultur

Schloss Fischerei ved Fuschlsee

Gæster nyder ovnvarm røget fisk nær den turkisfarvede Fuschlsee ved landingsstedet for Zille (træbåd) ved navn "Fuschlerin".

Schloss Fischerei ved Fuschlsee
Kreativ madlavning med alpeprodukter

Det alpine køkken

"Vi sætter alpernes produkter i centrum og forædler dem med moderne tilberednings- og madlavningsteknikker", siger den prisbelønnede kok Andreas Döllerer, når han skal beskrive stilen i det nye alpekøkken. Overraskende retter tilberedes med ost, valle og økologisk yoghurt fra alpegræsgange. Ferskvandsfiskene kommer fra Sigi Schatteiner, som opdrætter Bluntau-ørreder i Bluntautal i det reneste kildevand specielt til Döllerer. Men han eksperimenterer også med vildt, oksekød og lam, vilde frugter, urter og svampe. Andreas Döllerer går foran med et godt eksempel, og mange kokke følger dette.

Kulinariske specialiteter fra bjerget i SalzburgerLand

Krydderurter

I SalzburgerLand vokser urter med en mild kraft; på alpeenge, i skoven og i haver finder urteentusiaster deres egne veje til mælkebøtte, skovsyre og mjødurt.

Krydderurter

Frisk smør fra bjergengen

På Präau Hochalm i Dorfgastein opleves ægte almsommertraditioner. På Salzburger Almenweg venter en hjerteligt tilberedt frokost på jer.

Präauhochalm

Friskost fra Filzmoosalm, Grossarltal

På Filzmoosalm i Grossarltal opstår smør, surost og yoghurt af frisk råmælk. Fra den lokale landmand kommer også brød, ost og pølser.

Filzmoosalm

Fisk

I Bluntautal ved Golling i SalzburgerLand vokser Bluntau-fisk op i det krystalklare bjergvand – i 20 år har det været en kilde til regional kvalitet.

Bluntaufisch

Økologiske svampe

Shiitake- og østershatte er dyrket i Trumer Seenland og er 100 % økologiske. De tørres, forarbejdes til fint svampepulver eller lægges i lage.

Flachgauer Biopilze

Økologisk kød

Økologiske produkter fra Greilhof i Tamsweg: Fersk kød, bacon, pølser, bjergost, kantareller og bær – kan købes på bymarkederne i Salzburg.

Greilhof

Øl

Stiegls ølspecialiteter fremstilles af de bedste råvarer og ægte bryggerhåndværk – med en fyldig smag og en behagelig fornemmelse, når man nyder dem.

Stiegl øl

Lækre retter i alpehytter i SalzburgerLand

Filzmoosalm i Grossarltal

Tödlingalm, Leogang

Litzlalm i Saalachtal

Bürgl Alm, Dienten am Hochkönig

Søde specialiteter fra Salzburg

Salzburger Nockerl

Luftig og nem at tilberede: Desserten symboliserer Salzburgs tre lokale bjerge: Kapuzinerberg, Möhnchsberg og Rainberg.

Opskrift på Salzburger Nockerl

Original Salzburg Mozartkugel

Marcipan overtrukket med nougat og dyppet i mørk chokolade. Originalen kommer fra konditoren Paul Fürst og er opkaldt efter komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.

Original Salzburg Mozartkugel

FAQ

I SalzburgerLand laves maden med autenticitet og passion. Traditionelt og samtidig åbent for nye ideer. Det er sådan, at traditionelle retter med rødder i SalzburgerLand får nyt liv af kreative kokke på de bedste restauranter. De prisbelønnede kokke i SalzburgerLand sætter baren højt, når de kombinerer regionale fødevarer på en smart måde.

Mellem søer, alpine enge og skove, midt i en betagende bjergverden og gletsjerområder i de høje bjerge udnytter de kulinariske helte i SalzburgerLand det fulde potentiale.

Med ingredienser fra alpine enge - som alpesmør, bjergost, frisk hømælk og krydderurter - fremtrylles gourmetmenuer med traditionelle opskrifter og en knivspids kreativitet. Kokkene i SalzburgerLand kombinerer regionale fødevarer som ferskvandsfisk, vildt, okse- og lammekød, vilde frugter og svampe. SalzburgerLand smager af Bauernkrapfen, Pinzgau-ostespätzle, surdejsbrød med alpesmør og alpeurter, Salzburg Mozartkugeln og Salzburger Nockerl.

Det alpine køkken sætter produkterne fra alpeområdet i centrum og forædler dem med moderne tilberednings- og madlavningsteknikker, siger den prisbelønnede kok Andreas Döllerer og beskriver stilen i det nye alpekøkken.

Overraskende retter tilberedes med ost, valle og økologisk yoghurt fra alpegræsgange. Bluntau-ørred i Bluntautal er specielt tilberedt til Döllerer i det reneste kildevand. Men restauranten eksperimenterer også med vildt, oksekød og lam, vilde frugter, urter og svampe. Andreas Döllerer går foran med et godt eksempel som ambassadør for det alpine køkken, og mange kokke følger hans eksempel.

Via Culinaria inspirerer i SalzburgerLand med omkring 350 gourmetadresser, gourmetruter med udvalgte restauranter, hytter, direkte forhandlere og producenter.

Kulinariske events

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