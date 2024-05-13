Oplev kulinariske lækkerier i SalzburgerLand!
Nyd det traditionelle!
Introduction
Når fisken fiskes op af krystalklart vand tidligt om morgenen, når træskuddene samles af mesterkokke og finder vej til køkkenet, og når fennikel lægges i gletsjersand og koges, til den er fast at bide i: Så sidder du højst sandsynligt ved et bord i en restaurant i SalzburgerLand.
I SalzburgerLand er madlavningen autentisk og fuld af passion. Traditionelt og alligevel åbent for nye smagsoplevelser. Kreative kokke giver ny glans til traditionelle retter med rødder i SalzburgerLand.
Mellem bjergsøer, alpeenge og skove, midt i en betagende bjergverden og gletsjerområder i de høje bjerge: De kulinariske helte i SalzburgerLand udnytter deres fulde potentiale. De beviser det: Med simple ingredienser - som alpesmør, bjergost, frisk hømælk og krydderurter - kan man fremtrylle en gourmetmenu med traditionelle opskrifter og en knivspids kreativitet. De prisbelønnede kokke i SalzburgerLand sætter barren højt, når de kombinerer regionale fødevarer på en sofistikeret måde.
Gourmettips i SalzburgerLand
Kulinariske oplevelser i SalzburgerLand
Urtevandringer i Hochkönig-regionen
Uanset om du tager på urtevandring på egen hånd eller under vejledning af en urteekspert - der er masser at opdage, opleve og lære.
Kulinarisk alpevandring i Sportgastein
Fordyb dig trin for trin i livet på bjerget: En kulinarisk vandretur i Hohe Tauern Nationalpark fra Sportgastein til Bad Gastein.
Fra mejeriet til osten
Hømælksost fra SalzburgerLand: Alpemejerierne i Tennengau inviterer dig til at smage og lære.
Øl-tur i Salzburg
Den nemmeste måde at opdage Salzburgs passion for øl på er at tage på en byrundtur med øltema eller besøge et af de 11 bryggerier.
Det alpine køkken
"Vi sætter alpernes produkter i centrum og forædler dem med moderne tilberednings- og madlavningsteknikker", siger den prisbelønnede kok Andreas Döllerer, når han skal beskrive stilen i det nye alpekøkken. Overraskende retter tilberedes med ost, valle og økologisk yoghurt fra alpegræsgange. Ferskvandsfiskene kommer fra Sigi Schatteiner, som opdrætter Bluntau-ørreder i Bluntautal i det reneste kildevand specielt til Döllerer. Men han eksperimenterer også med vildt, oksekød og lam, vilde frugter, urter og svampe. Andreas Döllerer går foran med et godt eksempel, og mange kokke følger dette.
Kulinariske specialiteter fra bjerget i SalzburgerLand
Krydderurter
I SalzburgerLand vokser urter med en mild kraft; på alpeenge, i skoven og i haver finder urteentusiaster deres egne veje til mælkebøtte, skovsyre og mjødurt.
Frisk smør fra bjergengen
På Präau Hochalm i Dorfgastein opleves ægte almsommertraditioner. På Salzburger Almenweg venter en hjerteligt tilberedt frokost på jer.
Friskost fra Filzmoosalm, Grossarltal
På Filzmoosalm i Grossarltal opstår smør, surost og yoghurt af frisk råmælk. Fra den lokale landmand kommer også brød, ost og pølser.
Fisk
I Bluntautal ved Golling i SalzburgerLand vokser Bluntau-fisk op i det krystalklare bjergvand – i 20 år har det været en kilde til regional kvalitet.
Økologiske svampe
Shiitake- og østershatte er dyrket i Trumer Seenland og er 100 % økologiske. De tørres, forarbejdes til fint svampepulver eller lægges i lage.
Økologisk kød
Økologiske produkter fra Greilhof i Tamsweg: Fersk kød, bacon, pølser, bjergost, kantareller og bær – kan købes på bymarkederne i Salzburg.
Lækre retter i alpehytter i SalzburgerLand
Søde specialiteter fra Salzburg
Salzburger Nockerl
Luftig og nem at tilberede: Desserten symboliserer Salzburgs tre lokale bjerge: Kapuzinerberg, Möhnchsberg og Rainberg.