Oplev kostbare øjeblikke og nyd med alle dine sanser: I SalzburgerLand mødes traditioner og moderne kreativitet.

Når fisken fiskes op af krystalklart vand tidligt om morgenen, når træskuddene samles af mesterkokke og finder vej til køkkenet, og når fennikel lægges i gletsjersand og koges, til den er fast at bide i: Så sidder du højst sandsynligt ved et bord i en restaurant i SalzburgerLand.

I SalzburgerLand er madlavningen autentisk og fuld af passion. Traditionelt og alligevel åbent for nye smagsoplevelser. Kreative kokke giver ny glans til traditionelle retter med rødder i SalzburgerLand.

Mellem bjergsøer, alpeenge og skove, midt i en betagende bjergverden og gletsjerområder i de høje bjerge: De kulinariske helte i SalzburgerLand udnytter deres fulde potentiale. De beviser det: Med simple ingredienser - som alpesmør, bjergost, frisk hømælk og krydderurter - kan man fremtrylle en gourmetmenu med traditionelle opskrifter og en knivspids kreativitet. De prisbelønnede kokke i SalzburgerLand sætter barren højt, når de kombinerer regionale fødevarer på en sofistikeret måde.