Salzburger Nockerl

Udgangspunktet for Salzburgs køkken er ofte enkle produkter og opskrifter, som kan varieres på mange måder. Den mest berømte ret fra Salzburg er nok Salzburger Nockerl.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 20 min.
  • 4 Personer
Trin 1

Pisk æggehviderne til de er faste, og tilsæt løbende sukker.

Trin 2

Rør vaniljesukker og æggeblommer i.

Trin 3

Vend forsigtigt melet i blandingen.

Trin 4

Smør et ovnfast fad med smør. Læg bollerne i en pyramideform i fadet ved hjælp af en dejskærer, og bag dem i den forvarmede ovn.

Ovntemperatur: 220° C
Bagetid: 9 Minuten

Trin 5

Drys med flormelis og server med det samme.

Ingredienser
Til dine Nockerl

