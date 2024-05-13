Salzburger Nockerl
- Classics
- Dessert
Udgangspunktet for Salzburgs køkken er ofte enkle produkter og opskrifter, som kan varieres på mange måder. Den mest berømte ret fra Salzburg er nok Salzburger Nockerl.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 20 min.
- 4 Personer
Pisk æggehviderne til de er faste, og tilsæt løbende sukker.
Rør vaniljesukker og æggeblommer i.
Vend forsigtigt melet i blandingen.
Smør et ovnfast fad med smør. Læg bollerne i en pyramideform i fadet ved hjælp af en dejskærer, og bag dem i den forvarmede ovn.
Ovntemperatur: 220° C
Bagetid: 9 Minuten
Drys med flormelis og server med det samme.
