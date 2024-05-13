Three gourmet plates with artfully arranged vegetable dishes, flowers and herbs, overhead view.
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Oplev kulinariske glæder i Vorarlberg!
Nyd det kreative!

Vorarlberg og de lokale har dedikeret sig til ost. Men der er meget mere at opdage i bjergene, i dalene og ved Bodensee.

Kreativ i naturen

Når man tænker på Vorarlbergs kulinariske lækkerier, er ost et must. Uanset om det er krydret, modnet bjergost eller cremet camembert, Sura Kees eller mild flødeost lavet af gede- eller fåremælk - Vorarlberg får osteelskeres hjerter til at slå hurtigere.

Kulturlandskabet i regionen, som er præget af traditionelt tredelt landbrug, er lige så mangfoldigt som mejeriprodukterne. Århundreder gammelt håndværk kombineret med moderne forarbejdnings- og modningsteknikker demonstrerer Vorarlbergs osteekspertise. Samarbejdet mellem landbruget, de regionale producenter og catering- og hotelbranchen har altid været meget tæt.

Vorarlberg inviterer sine besøgende til at følge i fodsporene på sin ostekultur. Uanset om det er på kulinariske vandreture eller et besøg på en alpegård, kan du nyde innovativt tilberedte retter på fremragende restauranter, rustikke kroer eller besøge moderne ostekældre, hvor du kan beundre ostehjulenes modningsproces. Kreativ nydelse i Vorarlberg har mange ansigter.

Kulinariske tips i Vorarlberg

Mad og drikke i Vorarlberg

Nydelse og arkitektur

Ostekultur i Vorarlberg

Moderne bjergrestauranter og skihytter

Kulinarisk vandring i Vorarlberg

Innovative kokke i Vorarlberg

Innovative topkokke og restauranter

Kreativitet i Vorarlbergs køkkener

Det, der tæller for de unge kokke, er friske produkter fra regionen og respektfuld håndtering af fødevarer.

Kokke fra Vorarlberg

Den prisbelønnede kok Wolfgang Mätzler

FAIRkocht: Wolfgang Mätzler grundlægger sin egen fødevarevirksomhed midt i Bregenzerwald og bringer udsøgte produkter fra regionen i glasset.

Prisbelønnet køkken til at tage med

Restaurant Mangold

Michael og Andrea Schwarzenbacher inviterer til Wine & Dine i deres prisbelønnede restaurant ved Bodensøen.

Restaurant Mangold

Restauranter i Vorarlberg

Uanset om det er en prisbelønnet restaurant eller en rustik pub: God mad i en harmonisk atmosfære er meget vigtig i Vorarlberg.

De bedste restauranter i Vorarlberg

Kulinariske oplevelser i Vorarlberg

Kulinarisk vandring

Skridt for skridt fra ret til ret: Oplev det imponerende kulturlandskab og det gode køkken på bjergrestauranterne i Bregenzerwald.

Kulinarisk vandring

Bevægelse og gastronomi om vinteren

Kulinarisk vintervandring eller picnic i sneen: Nydelsesture gennem vinterlandskabet – fra morgenmad til frokost og dessert.

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Morgenmad i bjergene om vinteren

Start jeres vinterdag højt oppe med en morgenmad i bjergene i skisportsområdet – med regionale delikatesser, hyggelige stuer og en vid udsigt over bjergene.

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Morgenmad i bjergene om sommeren

Morgenmad i 2.130 meters højde: Sura Kees og andre specialiteter fås ved bjergmorgenmaden i Montafon.

Morgenmad i bjergene i Montafon

Madlavningskurser

Kreativ køkken fra Vorarlberg, så regionalt som muligt. I madlavningskurser deler kokkene og bagerne deres filosofi og håndværk.

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Langdistancetur på ostestien

Hvordan fremstilles Bregenzerwald-ost, og hvordan smager den? Denne behagelige og naturskønne langdistancetur fører til mange alpegårde og mejerier.

Vandretur i Bregenzerwald

Kulinarisk fornøjelsestur

Restauranten Frööd i Brandertal-dalen med en storslået udsigt over Rätikon-bjergene er det første gourmetstop for vandrere.

Kulinarisk fornøjelsestur
Engang foragtet, nu en ostestjerne

Sura Kees

En gammel tradition ville næsten være blevet udslettet, hvis den ikke var blevet genoplivet for 30 år siden. Kelterne kendte allerede til syrnet ost, også kaldet sura kees. Men osten manglede en god lobby, da den ikke var populær i lang tid. Den lette ost, der engang blev betragtet som en fattigmandsost, blev erstattet af en federe ost med osteløbe. Osteløbe tilsættes mælken for at få den til at koagulere. Det er sådan, ostemassen dannes. Ostemassen presses ned i forme til yderligere modning, hvilket får den til at størkne. Surgæret ost fremstilles derimod uden osteløbe.

Topkokke i regionen sætter pris på håndværket og inkorporerer osten i deres retter. Den unge, milde Sura Kees med quinoa og courgette bliver hurtigt en let sommerret. Kombinationen med bacon er også meget populær. Bare mindre let.

Specialiteter fra Vorarlberg

Gedeost

Sommerenge fulde af urter: Gederne gnaver kløver, spidsvejbred og meget mere. På gården Metzler i Egg bliver det til blomsterblandinger, høost og små gedosteboller.

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Fairkocht

Historier i et glas: Fairkocht står for regionale delikatesser – rene, naturlige, fair og bæredygtige. Med salt, urter og krydderier fra Sonnentor.

Fairkocht

Montafoner Steinschaf

Ud over Braunvieh-racen er Steinschaf-racen den eneste dyreart, der stammer fra Vorarlberg. Takket være 30 opdrættere er bestanden vokset fra 40 til ca. 700 dyr.

Montafoner Steinschaf

Bergbrennerei Löwen

Löwen-destilleriet i Au i Bregenzerwald fremstiller gin, brændevin, snaps, spiritus og likører: med en moderne smag og udvalgte råvarer fra regionen.

Bergbrennerei Löwen

Käsknöpfle

Hver dal i Vorarlberg har sin egen version af Käsknöpfle. I Kleinwalsertal kan folk godt lide dem med masser af smagfuld bjergost.

Opskrift Kleinwalsertal Käsknöpfle

Montafon Sura Kees

En hel dal er dedikeret til denne syrlige, fermenterede ost. I Montafon er det en af de ældste ostetraditioner i Alperne.

Montafon Sura Kees

Vorarlberg Riebel

Riebel, en specialitet lavet af lyse majsgryn, serveres i sin traditionelle version, men også i form af moderne tapas og desserter.

Opskrifter med Riebel

FAQ

Kreativitet Nydelse og arkitektur i Vorarlberg har mange ansigter i fremragende restauranterrustikke kroer eller når man besøger moderne designede ostekældre Ostekældrehvor du kan beundre ostenes modningsproces.

Stærk bjergost, blød Sura Kees og blomstrende hømælksost: Vorarlberg og de lokale har dedikeret sig til ost Ost dedikeret til ost. Men der er meget mere at opdage i bjergene og dalene: De bedste restauranter, Fisk fra Bodensøen eller traditionelle Riebelen specialitet lavet af lyst majsmel.

Århundreder gammelt håndværk kombineret med moderne forarbejdnings- og modningsteknikker kendetegner de Kulinariske lækkerier i Vorarlberg er kendetegnet ved kulinariske lækkerier. Samarbejdet mellem landbruget, de regionale producenter og catering- og hotelbranchen har altid været meget tæt.

En gammel tradition ville næsten være blevet udslettet, hvis den ikke var blevet genoplivet for 30 år siden. Kelterne kendte kort sagt allerede den syrlige, fermenterede ost: Sura Kees. Men osten manglede en god lobby, da den ikke var populær i lang tid. Den lette ost, der engang blev betragtet som en fattigmandsost, blev erstattet af en federe osteløbeost. Surgæret ost fremstilles derimod uden osteløbe.

Topkokke i Vorarlberg sætter pris på håndværket og inkorporerer Sura Kees i deres retter. Den unge, milde Sura Kees med quinoa og courgette bliver hurtigt en let sommerret. Kombinationen med bacon er også meget populær.

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