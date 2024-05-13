Oplev kulinariske glæder i Vorarlberg!
Nyd det kreative!
Introduction
Kreativ i naturen
Når man tænker på Vorarlbergs kulinariske lækkerier, er ost et must. Uanset om det er krydret, modnet bjergost eller cremet camembert, Sura Kees eller mild flødeost lavet af gede- eller fåremælk - Vorarlberg får osteelskeres hjerter til at slå hurtigere.
Kulturlandskabet i regionen, som er præget af traditionelt tredelt landbrug, er lige så mangfoldigt som mejeriprodukterne. Århundreder gammelt håndværk kombineret med moderne forarbejdnings- og modningsteknikker demonstrerer Vorarlbergs osteekspertise. Samarbejdet mellem landbruget, de regionale producenter og catering- og hotelbranchen har altid været meget tæt.
Vorarlberg inviterer sine besøgende til at følge i fodsporene på sin ostekultur. Uanset om det er på kulinariske vandreture eller et besøg på en alpegård, kan du nyde innovativt tilberedte retter på fremragende restauranter, rustikke kroer eller besøge moderne ostekældre, hvor du kan beundre ostehjulenes modningsproces. Kreativ nydelse i Vorarlberg har mange ansigter.
Kulinariske tips i Vorarlberg
Innovative topkokke og restauranter
Kreativitet i Vorarlbergs køkkener
Det, der tæller for de unge kokke, er friske produkter fra regionen og respektfuld håndtering af fødevarer.
Den prisbelønnede kok Wolfgang Mätzler
FAIRkocht: Wolfgang Mätzler grundlægger sin egen fødevarevirksomhed midt i Bregenzerwald og bringer udsøgte produkter fra regionen i glasset.
Restaurant Mangold
Michael og Andrea Schwarzenbacher inviterer til Wine & Dine i deres prisbelønnede restaurant ved Bodensøen.
Kulinariske oplevelser i Vorarlberg
Kulinarisk vandring
Skridt for skridt fra ret til ret: Oplev det imponerende kulturlandskab og det gode køkken på bjergrestauranterne i Bregenzerwald.
Bevægelse og gastronomi om vinteren
Kulinarisk vintervandring eller picnic i sneen: Nydelsesture gennem vinterlandskabet – fra morgenmad til frokost og dessert.
Morgenmad i bjergene om vinteren
Start jeres vinterdag højt oppe med en morgenmad i bjergene i skisportsområdet – med regionale delikatesser, hyggelige stuer og en vid udsigt over bjergene.
Morgenmad i bjergene om sommeren
Morgenmad i 2.130 meters højde: Sura Kees og andre specialiteter fås ved bjergmorgenmaden i Montafon.
Madlavningskurser
Kreativ køkken fra Vorarlberg, så regionalt som muligt. I madlavningskurser deler kokkene og bagerne deres filosofi og håndværk.
Langdistancetur på ostestien
Hvordan fremstilles Bregenzerwald-ost, og hvordan smager den? Denne behagelige og naturskønne langdistancetur fører til mange alpegårde og mejerier.
Sura Kees
En gammel tradition ville næsten være blevet udslettet, hvis den ikke var blevet genoplivet for 30 år siden. Kelterne kendte allerede til syrnet ost, også kaldet sura kees. Men osten manglede en god lobby, da den ikke var populær i lang tid. Den lette ost, der engang blev betragtet som en fattigmandsost, blev erstattet af en federe ost med osteløbe. Osteløbe tilsættes mælken for at få den til at koagulere. Det er sådan, ostemassen dannes. Ostemassen presses ned i forme til yderligere modning, hvilket får den til at størkne. Surgæret ost fremstilles derimod uden osteløbe.
Topkokke i regionen sætter pris på håndværket og inkorporerer osten i deres retter. Den unge, milde Sura Kees med quinoa og courgette bliver hurtigt en let sommerret. Kombinationen med bacon er også meget populær. Bare mindre let.
Specialiteter fra Vorarlberg
Gedeost
Sommerenge fulde af urter: Gederne gnaver kløver, spidsvejbred og meget mere. På gården Metzler i Egg bliver det til blomsterblandinger, høost og små gedosteboller.
Fairkocht
Historier i et glas: Fairkocht står for regionale delikatesser – rene, naturlige, fair og bæredygtige. Med salt, urter og krydderier fra Sonnentor.
Montafoner Steinschaf
Ud over Braunvieh-racen er Steinschaf-racen den eneste dyreart, der stammer fra Vorarlberg. Takket være 30 opdrættere er bestanden vokset fra 40 til ca. 700 dyr.
Bergbrennerei Löwen
Löwen-destilleriet i Au i Bregenzerwald fremstiller gin, brændevin, snaps, spiritus og likører: med en moderne smag og udvalgte råvarer fra regionen.
Käsknöpfle
Hver dal i Vorarlberg har sin egen version af Käsknöpfle. I Kleinwalsertal kan folk godt lide dem med masser af smagfuld bjergost.
Montafon Sura Kees
En hel dal er dedikeret til denne syrlige, fermenterede ost. I Montafon er det en af de ældste ostetraditioner i Alperne.