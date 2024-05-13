Vorarlberg og de lokale har dedikeret sig til ost. Men der er meget mere at opdage i bjergene, i dalene og ved Bodensee.

Kreativ i naturen

Når man tænker på Vorarlbergs kulinariske lækkerier, er ost et must. Uanset om det er krydret, modnet bjergost eller cremet camembert, Sura Kees eller mild flødeost lavet af gede- eller fåremælk - Vorarlberg får osteelskeres hjerter til at slå hurtigere.

Kulturlandskabet i regionen, som er præget af traditionelt tredelt landbrug, er lige så mangfoldigt som mejeriprodukterne. Århundreder gammelt håndværk kombineret med moderne forarbejdnings- og modningsteknikker demonstrerer Vorarlbergs osteekspertise. Samarbejdet mellem landbruget, de regionale producenter og catering- og hotelbranchen har altid været meget tæt.

Vorarlberg inviterer sine besøgende til at følge i fodsporene på sin ostekultur. Uanset om det er på kulinariske vandreture eller et besøg på en alpegård, kan du nyde innovativt tilberedte retter på fremragende restauranter, rustikke kroer eller besøge moderne ostekældre, hvor du kan beundre ostehjulenes modningsproces. Kreativ nydelse i Vorarlberg har mange ansigter.