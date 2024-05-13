Landskab og natur i Østrig

Alpetoppe, bølgende bakker og krystalklare søer - Østrigs natur kombinerer mangfoldighed og ro. Fra majestætiske bjerge til idylliske vinmarker: Ren nydelse af naturen.

Østrig fascinerer med sit varierede landskab, der spænder fra høje alper til maleriske søer og bølgende bakker. I vest præger Alperne landskabet med deres majestætiske toppe og vidtstrakte alpine enge. Vandreruter fører gennem uspoleret natur, forbi vandløb og gennem skove, der indbyder til afslapning. Især natur- og nationalparkerne skiller sig ud med deres mangfoldige flora og fauna og skaber en uovertruffen naturoplevelse.

Den pannoniske slette med Neusiedler See strækker sig mod øst, men de mindre bjerge i nord og syd lokker med frugtplantager og vinmarker. Tradition og natur smelter harmonisk sammen her. De blide bakker i det sydlige Steiermark og de store vidder i Burgenland er alle ideelle tilflugtssteder for naturelskere.

Vandets element i Østrigs natur

Østrigs klare søer, floder og vandfald er ikke kun kendt for deres skønhed, men også for deres fremragende vandkvalitet. Især de alpine søer, der ligger dybt inde i bjerglandskabet, er et højdepunkt. De skaber det perfekte miljø for dem, der søger afslapning, og for aktive feriegæster, der elsker vandsport som sejlads, surfing eller dykning. Ud over badesøerne er der talrige vandfald og floder i uspolerede landskaber, som indbyder til at udforske, bade og opleve naturen helt tæt på.