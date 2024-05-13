Overnatningsteder med bæredygtighedscertificering
Ansvar for mennesker, natur og kultur.
For gæster, der værdsætter bæredygtighed på ferien: Østrig tilbyder adskillige certificerede overnatningssteder, der opfylder strenge bæredygtighedsstandarder og er eksternt kontrolleret. Når det gælder østrigske regioner, giver listen over klima- og energimodelregioner nyttig vejledning. Effektive koncepter og løsninger til miljøvenlig mobilitet tiltaler klimabevidste rejsende.
3 pålidelige bæredygtighedscertificeringer
Det østrigske miljømærke
Hoteller med det østrigske miljømærke implementerer foranstaltninger til beskyttelse af klimaet og social bæredygtighed med fokus på besparelser som vedvarende energi.
Green Key-certifikatet
Det internationale miljømærke for hoteller fremmer bæredygtig drift – fra energibesparelser og affaldsreduktion til støtte til regionale produkter.
Hoteller med bæredygtighedscertifikat
Bæredygtige wellnesshoteller i Østrig
Hvilke foranstaltninger træffer et bæredygtigt hotel?
Ressourcer og klimabeskyttelse
Frivillig CO₂-regnskabsføring (inklusive en handlingsplan for reduktion af emissioner)
Certificering af et uafhængigt, anerkendt organ
Elektricitet fra vedvarende energikilder
Biologisk nedbrydelige rengøringsprodukter
Korte forsyningskæder
Arkitektur og indretning
Bæredygtige, regionale byggematerialer
Naturlige levende materialer
Regionale partnere og håndværkere
En blanding af tradition og modernitet
Mad og drikkevarer
Økologisk egenproduktion
Fødevarer fra regionale leverandører
Partnerskaber med økologiske gårde
Hjemmelavede økologiske produkter
Engagement i sociokulturelle initiativer
Balance mellem gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov
Bonusaftaler for medarbejdere
Støtte til regionale leverandører
Engagement i lokale sociale projekter og kulturelle begivenheder
Sæsonbestemte menuer baseret på regionale afgrøder
Certificerede økologiske produkter (f.eks. EU's økologiske logo)
Ansvarlig brug af drikkevand
Affaldsreduktion og genanvendelse
Foranstaltninger til forebyggelse af madspild (f.eks. portionsoptimering og kompostering)
Friske frugter og grøntsager fra egen dyrkning eller lokale partnere
Uddannelse af personale for at fremme bevidsthed og engagement i bæredygtighed
Hjemmelavede produkter
Hvor skal rejsen gå hen?
Naturen og inspirationen er energikilderne i ferielandet Østrig. Herunder hører bjerge og søer, kunst og kultur samt kulinariske højdepunkter. Alle disse oplevelser ledsages af bevidsthed om og konsekvente tiltag for bæredygtighed. I det ideelle tilfælde fordeles ansvaret for mennesker, dyr, miljø og klima på alle »involverede«:
Gæsterne
Bæredygtig rejse er, når man minimerer sit CO₂-aftryk og også tager hensyn til andres velbefindende.
Værterne
De engagerer sig i gensidig forståelse for tilgængelighed og inklusion, men også i retfærdighed over for deres medarbejdere.
Regionerne
Østrig har sammen med eksperter og 19 pilotregioner udviklet certificeringen med det østrigske miljømærke for rejsemål. Regionerne er certificeret efter internationalt anerkendte kriterier og styrker bæredygtigheden i ferielandet betydeligt.