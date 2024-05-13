Bæredygtighed angår os alle!

Naturen og inspirationen er energikilderne i ferielandet Østrig. Herunder hører bjerge og søer, kunst og kultur samt kulinariske højdepunkter. Alle disse oplevelser ledsages af bevidsthed om og konsekvente tiltag for bæredygtighed. I det ideelle tilfælde fordeles ansvaret for mennesker, dyr, miljø og klima på alle »involverede«:

Gæsterne

Bæredygtig rejse er, når man minimerer sit CO₂-aftryk og også tager hensyn til andres velbefindende.

Værterne

De engagerer sig i gensidig forståelse for tilgængelighed og inklusion , men også i retfærdighed over for deres medarbejdere.

Regionerne

Østrig har sammen med eksperter og 19 pilotregioner udviklet certificeringen med det østrigske miljømærke for rejsemål. Regionerne er certificeret efter internationalt anerkendte kriterier og styrker bæredygtigheden i ferielandet betydeligt.