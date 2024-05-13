Overnatningsteder med bæredygtighedscertificering
Ansvar for mennesker, natur og kultur.

Smart energi, ressourcebevarelse, regionale produkter og socialt ansvar: Certificerede bæredygtige overnatningssteder gør ferien grønnere.

For gæster, der værdsætter bæredygtighed på ferien: Østrig tilbyder adskillige certificerede overnatningssteder, der opfylder strenge bæredygtighedsstandarder og er eksternt kontrolleret. Når det gælder østrigske regioner, giver listen over klima- og energimodelregioner nyttig vejledning. Effektive koncepter og løsninger til miljøvenlig mobilitet tiltaler klimabevidste rejsende.

3 pålidelige bæredygtighedscertificeringer

Der findes mange hotelcertificeringer, men kriterierne kan være svære at finde rundt i. Disse tre certificeringer er en pålidelig guide til at finde bæredygtige overnatningssteder.

Det østrigske miljømærke

Hoteller med det østrigske miljømærke implementerer foranstaltninger til beskyttelse af klimaet og social bæredygtighed med fokus på besparelser som vedvarende energi.

Det østrigske miljømærke

Green Key-certifikatet

Det internationale miljømærke for hoteller fremmer bæredygtig drift – fra energibesparelser og affaldsreduktion til støtte til regionale produkter.

Green Key-certifikatet

BIO HOTELS®

Hoteller, der er certificeret som BIO HOTELS®, forpligter sig til løbende økologiske forbedringer, som sikres gennem strenge uafhængige økologiske inspektioner.

BIO HOTELS®

Hoteller med bæredygtighedscertifikat

Boutiquehotel Stadthalle

Naturhotel Outside

Hotel Altstadt Wien

Biohotel Walserstuba

Biohotel Schwanen

Nature- og Bio-Hotel Bergzeit

Bio-Nature-Resort Retter

Biohotel Rupertus

Biohotel Stillebach

der daberer. das biohotel

Bæredygtige wellnesshoteller i Østrig

Almwellness Pierer

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt

Bio- und Naturhotel Chesa Valisa****s

Bio-Hotel Gralhof

Bio- und Wellnesshotel Bruggerhof

Hvilke foranstaltninger træffer et bæredygtigt hotel?

Mange hoteller i Østrig fokuserer på at minimere deres CO₂-aftryk og fremme social ansvarlighed. Dette starter med byggeri eller indretning og strækker sig til sociokulturel bæredygtighed.

Ressourcer og klimabeskyttelse

  • Frivillig CO₂-regnskabsføring (inklusive en handlingsplan for reduktion af emissioner)

  • Certificering af et uafhængigt, anerkendt organ

  • Elektricitet fra vedvarende energikilder

  • Biologisk nedbrydelige rengøringsprodukter

  • Korte forsyningskæder

Arkitektur og indretning

  • Bæredygtige, regionale byggematerialer

  • Naturlige levende materialer

  • Regionale partnere og håndværkere

  • En blanding af tradition og modernitet

Mad og drikkevarer

  • Økologisk egenproduktion

  • Fødevarer fra regionale leverandører

  • Partnerskaber med økologiske gårde

  • Hjemmelavede økologiske produkter

Engagement i sociokulturelle initiativer

  • Balance mellem gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov

  • Bonusaftaler for medarbejdere

  • Støtte til regionale leverandører

  • Engagement i lokale sociale projekter og kulturelle begivenheder

Hvad kendetegner en bæredygtig restaurant?

  • Sæsonbestemte menuer baseret på regionale afgrøder

  • Certificerede økologiske produkter (f.eks. EU's økologiske logo)

  • Ansvarlig brug af drikkevand

  • Affaldsreduktion og genanvendelse

  • Foranstaltninger til forebyggelse af madspild (f.eks. portionsoptimering og kompostering)

  • Friske frugter og grøntsager fra egen dyrkning eller lokale partnere

  • Uddannelse af personale for at fremme bevidsthed og engagement i bæredygtighed

  • Hjemmelavede produkter

Hvor skal rejsen gå hen?

Bæredygtighed angår os alle!

Naturen og inspirationen er energikilderne i ferielandet Østrig. Herunder hører bjerge og søer, kunst og kultur samt kulinariske højdepunkter. Alle disse oplevelser ledsages af bevidsthed om og konsekvente tiltag for bæredygtighed. I det ideelle tilfælde fordeles ansvaret for mennesker, dyr, miljø og klima på alle »involverede«:

  • Gæsterne

Bæredygtig rejse er, når man minimerer sit CO₂-aftryk og også tager hensyn til andres velbefindende.

  • Værterne

De engagerer sig i gensidig forståelse for tilgængelighed og inklusion, men også i retfærdighed over for deres medarbejdere.

  • Regionerne

Østrig har sammen med eksperter og 19 pilotregioner udviklet certificeringen med det østrigske miljømærke for rejsemål. Regionerne er certificeret efter internationalt anerkendte kriterier og styrker bæredygtigheden i ferielandet betydeligt.

Regioner med Ø-miljømærke

FAQs

For dem, der bekymrer sig om klimabeskyttelse, naturen og reduktion af CO₂-udledningen, er det vigtigt at vælge overnatningssteder med miljøcertificering:

I hele Østrig udfører mennesker i mange regioner værdifuldt arbejde for at beskytte miljøet og klimaet. Bæredygtige regioner bevarer og beskytter levesteder for mennesker, dyr og natur gennem en række initiativer, herunder sociokulturelle tiltag. Følgende fem regioner er certificeret med det østrigske miljømærke:

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig