Indkvartering i Østrig
At overnatte her er en oplevelse

Fra designerhytter til rustikke alpehytter - Østrigs overnatningsmuligheder får alle i feriestemning.

I Østrig tilbyder mange særlige overnatningssteder en ekstraordinær ferieoplevelse. De kombinerer natur og komfort på en unik måde: Uanset om det er i en hyggelig hytte med udsigt over bjergene, en træhytte midt i skoven eller i et glampingtelt, der kombinerer en naturnær oplevelse med moderne bekvemmeligheder - disse steder skaber en særlig afslappende atmosfære.

Særlig indkvartering

Overnatning tæt på naturen

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger