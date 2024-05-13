Indkvartering i Østrig

Fra designerhytter til rustikke alpehytter - Østrigs overnatningsmuligheder får alle i feriestemning.

I Østrig tilbyder mange særlige overnatningssteder en ekstraordinær ferieoplevelse. De kombinerer natur og komfort på en unik måde: Uanset om det er i en hyggelig hytte med udsigt over bjergene, en træhytte midt i skoven eller i et glampingtelt, der kombinerer en naturnær oplevelse med moderne bekvemmeligheder - disse steder skaber en særlig afslappende atmosfære.