Svævebaner i Østrig
Bæredygtighed i Alperne
Ansvar på bjerget
Tag svævebanen til højderne! - Østrigs svævebaner gør det muligt for alle naturelskende mennesker at nyde den meget roste topglæde. Og der er gode nyheder for miljøbevidstheden: Svævebaner er blandt de mest bæredygtige transportsystemer. Energioptimeringstiltag har været undervejs i årevis og er nu blevet implementeret med succes.
Økologisk og barrierefri
Der findes et stort udvalg af svævebaner med fokus på bæredygtighed og fantastiske udsigter:
I Tyrol tilbyder Ellmau-Hartkaiserbahn f.eks. udsigt over Kaiserbjergene.
I Zillertal fører svævebanen Gerlosstein til mountainbikeruter og Flying Fox om sommeren og til skisport om vinteren.
Kulissen i Totes Gebirge, som ligger mellem Steiermark og Oberösterreich, er lige så imponerende: Svævebanen Hössbahn i Hinterstoder fører dig til mange vandrestier og via ferratas.
En vidunderlig udsigt over søerne i det legendariske Salzkammergut kan nydes fra Zwölferhorn-svævebanen, som bringer dig op på St. Gilgens lokale bjerg på bare 11 minutter. Social bæredygtighed er også en topprioritet her - svævebanen er barrierefri.
5 bæredygtige svævebaner sommer og vinter
Hvad gør Østrigs svævebaner bæredygtige?
Lavt strømforbrug takket være løbende modernisering: I løbet af de sidste 10 år har svævebaneindustrien allerede været i stand til at spare 20% energi. Skisportsstedet Nassfeld viser, hvordan det gøres.
Brug af grøn elektricitet: Vedvarende energikilder foretrækkes. Zell am Ziller, Hochkrimml og Gerlos gør f.eks. dette.
Generering af egen energi: Mange regioner som Zillertal Arena producerer elektricitet med solcelle- og vindkraftværker.
Holistisk mobilitet: Mindre privat transport, fordi det er nemt at komme til svævebanen med tog, f.eks. i de wienske alper.
Banebrydende ideer omfatter Snow Space Salzburg og Wilder Kaiser-regionen.
5 bæredygtige skiområder til vintersport
Hunde er velkomne i bjergbanen!
En lille adfærdsregel for firbenede venner
Hunde på ferie er god følgesvende på vandreture! De fleste svævebaner giver dig mulighed for at tage dine firbenede venner med. Fordi beskyttelsen af natur og dyr har højeste prioritet i alpeområderne, må du dog ikke glemme mundkurv og snor i svævebanen og på vandreturen. Og slet ikke "hundeposen"!
I bjergbanen Scheffau i Tyrol, for eksempel, med udsigt over Kitzbüheler Alpen, er mottoet: Hunde er velkomne! Den familievenlige panoramasti til Hartkaiser i Ellmau er særligt anbefalelsesværdig. Den hundevenlige Dachstein Krippenstein-svævebane i Oberösterreich fører dig til udsigtsplatformen 5fingers. Og i den hundevenlige Vorarlberg-region Montafon tager Montafon-svævebanerne jer til toppen af Muttersberg, Kristberg, Hochjoch og Co.
Rejser med tog
Offentligt tilgængelige svævebaner
Mange svævebaner ligger i nærheden af ÖBB's jernbanestationer eller tilbyder shuttleservice. Klima- og modelregionernes mobilitetsprogrammer giver også nem og miljøvenlig adgang til andre aktiviteter i området!
Særligt gode forbindelser til det offentlige transportnet med tog og bus:
Fair play i Østrig
Social bæredygtighed er ansvar for andre
Natur og inspiration er Østrigs styrke som feriedestination - bjerge og søer, kunst og kultur samt kulinariske lækkerier er specialiteterne. Alle disse oplevelser ledsages i stigende grad af bevidsthed og konsekvente foranstaltninger for bæredygtighed. I bedste fald deles ansvaret for mennesker, dyr, miljø og klima af alle "deltagere":
Gæsterne: De, der minimerer deres CO2-fodaftryk og tager hensyn til andres velbefindende, rejser bæredygtigt.
Værterne, som forpligter sig til gensidig forståelse i forhold til tilgængelighed og inklusion, men også til retfærdighed for deres medarbejdere.
Østrig og dets regioner. Med intakte landskaber, rent vand, vedvarende energi og monumentbeskyttelse sikrer de klimavenlige foranstaltninger.