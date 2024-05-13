Svævebaner i Østrig

Østrigs svævebaner anvender miljøvenlige teknologier. Ved at bruge vedvarende energi kan bjergtoppe opdages på en bæredygtig måde.

Ansvar på bjerget

Tag svævebanen til højderne! - Østrigs svævebaner gør det muligt for alle naturelskende mennesker at nyde den meget roste topglæde. Og der er gode nyheder for miljøbevidstheden: Svævebaner er blandt de mest bæredygtige transportsystemer. Energioptimeringstiltag har været undervejs i årevis og er nu blevet implementeret med succes.

Økologisk og barrierefri

Der findes et stort udvalg af svævebaner med fokus på bæredygtighed og fantastiske udsigter: