Smag regionen i vinen og mousserende vin

I Østrig serveres en ekstra portion passion på Heurigen med udsigt over vinlandskabet.

Et besøg hos vinbonden

I to årtier har Österreich Wein udviklet sig til stadig bedre kvalitet. Derfor er østrigsk vin, hvad enten det er Grüner Veltliner fra Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch fra Burgenland, endda blevet et insidertip for gæster fra Tokyo eller New York. Alle, der er på ferie i Østrig, har mulighed for at komme endnu tættere på vinen. Som altid er der mange måder at gøre det på.

Den hyggeligste måde er et besøg hos vinbønderne. At den yngre generation kombinerer århundredgammel vinproduktionstradition med en skarp innovativ ånd, er ikke kun tydeligt i vinkældrene, men også i arkitekturen: Ud over de rustikke, klassiske vinbondehuse midt på vinmarkerne kan man i stigende grad se dristige, nye former for vinarkitektur. De danner et harmonisk samspil mellem natur, tradition og moderne arkitektur, som kendere kan mærke med hver eneste slurk vin.

Veje til vin: Tips til opdagelsesrejsende

Vinproducerende regioner

Ophold på en vingård

Den sydsteirske vinrute

Weinviertels kældergange

Vinoplevelse hos vinbonden Krems

Det skal være en vin fra Østrig

Men hvad er det, der gør vin fra Østrig så speciel?

Vintraditionen er afgørende: Vindyrkning har været forankret i det, der nu er Østrig, i tusindvis af år. Vinstokke er en del af landskabet, kulturen og hverdagen. I denne sammenhæng er de typiske østrigske druesorter, hvoraf mange udelukkende vokser i Østrigs vinproducerende regioner vindyrkningsregioner. I kombination med ideelle klimatiske og geologiske forhold, finder de der de bedste betingelser for autentiske, umiskendelige vine med karakter og personlighed.

Mangfoldigheden i det østrigske vinlandskab afspejles i de mange forskellige vintyper, fra mousserende, lette til kraftige, monumentale hvidvine, fra charmerende, frugtagtige til fyldige, langvarige rødvine og sidst, men ikke mindst, søde vine fulde af finesse og indre spænding, som ubestridt er blandt de bedste i verden.

Vinregioner i ØstrigDruesorter i Østrig

Fra kælderhvælvingen til vinoteket

Kælderhvælvinger i slotte og klostre i Østrigs vindyrkningsregioner indbyder til en guidet tur. Regionale vinoteker er en mulighed for at lære vingårdene i en region at kende og få et overblik over vinmarkerne og druesorterne.

Klosterneuburg kloster

Kælderen i Østrigs ældste vingård og klosteret Klosterneuburgs vinotek er særlige steder, hvor man kan lære fremragende vine at kende.

Klosterneuburg klosters vingård

En af de ældste vinkældre i Europa

Seggau Slot er tæt forbundet med vindyrkning i det sydlige Steiermark. I vinkælderen, som er over 300 år gammel, kan man smage på fine vine og holde fester.

Vinkælderen på Seggau Slot

Regional vinbutik i Niederösterreich

Vinbutikken på Althof Retz tilbyder et stort udvalg af vine fra vinbønder i Retz i Weinviertel.

Regional vinbutik i Retzer Land

Største vinbutik i Burgenland

På Selektion Vinothek kan gæsterne smage vine fra Burgenland på terrassen med udsigt til Esterházy Slot.

Selektion Vinothek Burgenland

Vinotek med udsigt i Steiermark

Hylderne i vinbutikken i St. Anna am Aigen er fyldt med vine fra hele Steiermark.

Vinotek Steiermark
Wiens vinbarer

Du har lige spadseret gennem Wiens historiske centrum, og nu er du allerede langt ude på landet: Vinmarkerne i udkanten af Wien, f.eks. på Nussberg, kan nås på ingen tid. Grüner Veltliner eller Gemischter Satz - en wiensk vinspecialitet - serveres med salte, hjemmelavede delikatesser fra Heurigen-buffeten, som harmonerer vidunderligt med vinene fra de lokale vinmarker. Altid ledsaget af en sensationel udsigt over byen.
I begyndelsen var de wienske vintavernaer rustikke vinbarer, hvor gæsterne sad på lange træbænke og spiste og drak. Deres varemærke: Busken, der hang over porten og signalerede, at baren var åben. Dette ritual har ikke ændret sig den dag i dag, men det har antallet og variationen af barer, hvor du kan nyde den fremragende Wienervin kan nydes.

Vinbarer i WienWienervin

Vinoplevelser i Østrig

Loisium vinverden i Langenlois

En imponerende sølvfarvet kube er skjult midt på vinmarken. Der venter gæsterne en spændende tur gennem kælderlabyrinten.

Loisiums verden af vin

Vinoplevelse i Winzer Krems

Turen med otte stop ved Sandgrube 13 tager de besøgende til vingården med udsigt over vinmarkerne, til historiske og moderne kældre og til 4D-biografen.

Winzer Krems vinoplevelse

Vinbyen Retz

Retzer Erlebniskeller er en labyrint af rør og tunneler under den gamle bydel: 20 kilometer lang og gravet op til 20 meter dybt i havsand.

Retz' eventyrlige kælder

Schlumbergers mousserende vinkælder i Wien

Under den guidede tur gennem den historiske kælder lærer de besøgende, hvordan Schlumbergers mousserende vin produceres efter "Méthode Traditionnelle".

Schlumbergers kælderverdener

Kældergader i Niederösterreich

De romantiske kældergader er steder, hvor man mødes, smager på vinene og fester. Guidede ture i kældergaderne er særligt populære.

Kældergader i Niederösterreich

Udforsk Østrigs vinruter

Klöcher vinrute

Fra det historiske Bad Radkersburg fører Klöcher-vinruten nordpå ind i Steiermarks termiske og vulkanske region.

Klöcher-vinvejen

Den sydsteirske vinrute

Den cirka 25 kilometer lange vej mellem Ehrenhausen og Leutschach fører gennem det største vindyrkningsområde i Steiermark.

Den sydsteirske vinrute

Den romerske vinrute i Øststeiermark

Dejligt bakket landskab med små skove og let skrånende vinmarker - som skabt til de hedonistiske romere i gamle dage.

Den øststeirske romerske vinrute

Vinrute Weinviertel

Det brede, åbne landskab, vinmarker på bløde bakker, bølgende kornmarker og drømmende kældergader gør regionen til et givende udflugtsmål.

Weinviertel vinrute

Burgenlands vinruter

Fire vinruter fører gennem Burgenland. Du kan ikke gå glip af dem, for der er næsten ikke et sted, hvor der ikke vokser vin.

Burgenlands vinruter

Mousserende skatte fra Østrig

Schlumberger Sekt

Vindruen er en fantastisk lille frugt: Den er forfriskende og sød og syrlig på samme tid. Den er blåviolet eller grønhvid i farven og vokser godt i Østrig. Hvad ville bryllupper, nytårsaften og balsæsonen være uden boblerne i glasset?

Schlumberger ved, hvad der er godt: Siden 1842 har producenten af mousserende vin benyttet sig af "Méthode traditionelle" fra den franske Champagne-region. Resultatet er, at hver flaske indeholder essensen af de bedste østrigske druer, som er omhyggeligt plukket og forarbejdet i hånden. Kælderprikken i bunden af flasken er kvalitetsmærket for denne omfattende proces, som tager år. Det er ikke så mærkeligt, at Schlumbergers mousserende vin er den hemmelige stjerne ved operaballet i Wien hvert år.

Mousserende vin fra Østrig

Burgenland, Neusiedler See, Gols

Szigeti kælder med mousserende vin

Peter Szigetis yndlingssted at være? Hans vinmarker. Der plejer og gransker han sine druer med en eksperts øje. Kun de bedste af de håndplukkede, solmodne druer fra Neusiedler See og Seewinkel-regionerne udvælges. De forarbejdes derefter til mousserende vin, hvor de kan vise deres typiske sortskarakter.

Szigetis kælder

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingården Schloss Gobelsburg

Druesorterne Pinot Noir, Riesling og Grüner Veltliner vokser i en eventyrlig atmosfære omkring det gamle Gobelsburg-slot. Når druerne er modne, høstes de i små kasser og presses forsigtigt. Derefter får de lov til at hvile i fadet - i seks måneder - indtil den mousserende basisvin er klar til at blive tappet på flaske. Der hviler den i yderligere to til tre år - indtil "Grande finale", hvor den rystes og degorgeres i hånden, dvs. gæren fjernes.

Schloss Gobelsburg

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Bründlmayer Vingård

"Lys laksefarvet med rødgyldne refleksioner, fin, vedvarende mousse, aromaer af kirsebær og skovjordbær, et strejf af citrus, karamel og gærnoter, frugtagtig og cremet", sådan beskriver eksperter den charmerende Bründlmayer mousserende vin "Brut Rosé", som er lavet af lige dele af de tre røde druer Pinot Noir, Zweigelt og St.

Heurigenhof Bründlmayer

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingård Jurtschitsch

Alwin og Stefanie Jurtschitsch har stor respekt for naturen. Derfor dyrker de deres jord økologisk. De er overbeviste om, at kun sunde jorde og livskraftige vinstokke kan producere en mousserende vin af høj kvalitet som "Brut Nature". Grundlaget for denne kreation er 100 % Grüner Veltliner fra en kølig, højtliggende vinmark, som får lov til at hvile på sit bundfald i fire et halvt år efter den "traditionelle metode" - men derefter ikke får nogen dosering. Ren natur.

Vingården Jurtschitsch

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Steininger Vingård

Med mousserende enkeltmarksvine som dem fra vingården Steininger handler det ikke kun om de anvendte druesorter, men også om det terroir, som vinstokkene modnes på: Riesling kommer fra vinmarken Heiligenstein, som er et insidertip blandt vinkendere. Grüner Veltliner kommer fra den solbeskinnede Steinhaus-vinmark. Disse forhold og den omhyggelige anden gæring i flasken gør vingårdens mousserende basisvine til særligt klare, frugtagtige og velduftende kreationer.

Steininger Vingård

Niederösterreich, Weinviertel

Christian Madls kælder med mousserende vin

Hvad er det? Christian Madl fra Weinviertel-regionen producerer mousserende vine, kan næsten beskrives som kunst. Ud over sit virkelig gode instinkt har han også den bedste jordbund: Området omkring Poysdorf i Weinviertel er kendt for sit fremragende mikroklima. Og det fremmer produktionen af mousserende vine af højeste kvalitet, hvilket mange østrigske, tyske og franske priser vidner om.

Mousserende vin Christian Madl

Det sydlige Steiermark, St. Nikolai

Hannes Harkamps manufaktur for mousserende vin

Hannes Harkamp er svær at gøre tilfreds. Han ønsker hele tiden at gøre sine mousserende vine endnu bedre. Heldigvis er han velsignet med en særlig kalkholdig jordbund i Sausal i det sydlige Steiermark. For at understrege den mousserende vins fint cremede og lidt fyldige karakter, som er så højt værdsat, gærer han sine basisvine til "Brut Reserve" på træfade. Det er der kun få producenter af mousserende vin, der gør. Og det gør hans kreationer virkelig enestående.

Harkamp vingård
Mousserende vin: Den mest elegante forædling af druen

Det tager flere år for druerne at blive til en god mousserende vin. I mellemtiden bliver druerne høstet, gæret og tappet på flaske efter den traditionelle metode. Og venter. Indtil doseringen, som er enhver producents store hemmelighed.

Vidste du, at ..

... bunden af en flaske mousserende vin har en dybere kurve end en flaske almindelig vin? Det udligner trykket fra de mousserende bobler og fordeler dem jævnt i hele flasken.

... i "méthode traditionelle" (traditionel flaskegæring) forbliver den mousserende vin i den samme flaske fra første til sidste trin i produktionen.

... mousserende vinflasker placeres på hovedet og i en vinkel på vinreoler, ristes i alt 32 gange, drejes med en ottendedel og placeres i en stejlere vinkel hver gang?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

I Østrig dyrkes der vin på i alt 44.537 hektar. De føderale stater Niederösterreich (26.968 ha), Burgenland (11.648 ha), Steiermark (5.114 ha) og Wien (582 ha) udgør deres egne generiske vinregioner og kombinerer 17 specifikke vinregioner. I vinregionen Bergland findes der fem andre vinregioner (Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tyrol og Vorarlberg).

Vinkulturen i Østrig har mange såkaldte "autoktone" druesorter produceret. De har udviklet sig i en bestemt region gennem naturlig krydsning eller mutation og har tilpasset sig perfekt til klima- og jordbundsforholdene i årenes løb. De afspejler umiskendeligt denne region i deres kvalitet.

Den krydrede, pebrede vin kommer fra en Traminer-krydsning: Grüner Veltliner

En hvidvin, som også kaldes late red, fordi druerne får en rødlig farve: Zierfandler

Denne drue bruges til at lave Schilcher, en pinkfarvet, frugtagtig vin: Blauer Wildbacher

Denne rødvin er den førende druesort i det centrale Burgenland. Bouqueten dufter af vilde bær: Blaufränkisch

En måde at lære om Østrigs vin er at køre langs vinruterne.

Klöcher-vinruten snor sig gennem den steiriske termiske og vulkanske region.

Den sydsteiriske vinvej med sine stejlt skrånende bjergsider fører gennem det største vinområde i Steiermark.

Den øststeiriske romerske vinrute er kendetegnet ved let skrånende vinmarker.

Vinruten Weinviertel-vinruten inspirerer med vinoplevelsesture.

Burgenlands vinruter fører til Neusiedler See, det centrale Burgenland og det sydlige Burgenland.

