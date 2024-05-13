Smag regionen i vinen og mousserende vin
Et besøg hos vinbonden
I to årtier har Österreich Wein udviklet sig til stadig bedre kvalitet. Derfor er østrigsk vin, hvad enten det er Grüner Veltliner fra Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch fra Burgenland, endda blevet et insidertip for gæster fra Tokyo eller New York. Alle, der er på ferie i Østrig, har mulighed for at komme endnu tættere på vinen. Som altid er der mange måder at gøre det på.
Den hyggeligste måde er et besøg hos vinbønderne. At den yngre generation kombinerer århundredgammel vinproduktionstradition med en skarp innovativ ånd, er ikke kun tydeligt i vinkældrene, men også i arkitekturen: Ud over de rustikke, klassiske vinbondehuse midt på vinmarkerne kan man i stigende grad se dristige, nye former for vinarkitektur. De danner et harmonisk samspil mellem natur, tradition og moderne arkitektur, som kendere kan mærke med hver eneste slurk vin.
Veje til vin: Tips til opdagelsesrejsende
Men hvad er det, der gør vin fra Østrig så speciel?
Vintraditionen er afgørende: Vindyrkning har været forankret i det, der nu er Østrig, i tusindvis af år. Vinstokke er en del af landskabet, kulturen og hverdagen. I denne sammenhæng er de typiske østrigske druesorter, hvoraf mange udelukkende vokser i Østrigs vinproducerende regioner vindyrkningsregioner. I kombination med ideelle klimatiske og geologiske forhold, finder de der de bedste betingelser for autentiske, umiskendelige vine med karakter og personlighed.
Mangfoldigheden i det østrigske vinlandskab afspejles i de mange forskellige vintyper, fra mousserende, lette til kraftige, monumentale hvidvine, fra charmerende, frugtagtige til fyldige, langvarige rødvine og sidst, men ikke mindst, søde vine fulde af finesse og indre spænding, som ubestridt er blandt de bedste i verden.
Fra kælderhvælvingen til vinoteket
Klosterneuburg kloster
Kælderen i Østrigs ældste vingård og klosteret Klosterneuburgs vinotek er særlige steder, hvor man kan lære fremragende vine at kende.
En af de ældste vinkældre i Europa
Seggau Slot er tæt forbundet med vindyrkning i det sydlige Steiermark. I vinkælderen, som er over 300 år gammel, kan man smage på fine vine og holde fester.
Regional vinbutik i Niederösterreich
Vinbutikken på Althof Retz tilbyder et stort udvalg af vine fra vinbønder i Retz i Weinviertel.
Største vinbutik i Burgenland
På Selektion Vinothek kan gæsterne smage vine fra Burgenland på terrassen med udsigt til Esterházy Slot.
Du har lige spadseret gennem Wiens historiske centrum, og nu er du allerede langt ude på landet: Vinmarkerne i udkanten af Wien, f.eks. på Nussberg, kan nås på ingen tid. Grüner Veltliner eller Gemischter Satz - en wiensk vinspecialitet - serveres med salte, hjemmelavede delikatesser fra Heurigen-buffeten, som harmonerer vidunderligt med vinene fra de lokale vinmarker. Altid ledsaget af en sensationel udsigt over byen.
I begyndelsen var de wienske vintavernaer rustikke vinbarer, hvor gæsterne sad på lange træbænke og spiste og drak. Deres varemærke: Busken, der hang over porten og signalerede, at baren var åben. Dette ritual har ikke ændret sig den dag i dag, men det har antallet og variationen af barer, hvor du kan nyde den fremragende Wienervin kan nydes.
Vinoplevelser i Østrig
Loisium vinverden i Langenlois
En imponerende sølvfarvet kube er skjult midt på vinmarken. Der venter gæsterne en spændende tur gennem kælderlabyrinten.
Vinoplevelse i Winzer Krems
Turen med otte stop ved Sandgrube 13 tager de besøgende til vingården med udsigt over vinmarkerne, til historiske og moderne kældre og til 4D-biografen.
Vinbyen Retz
Retzer Erlebniskeller er en labyrint af rør og tunneler under den gamle bydel: 20 kilometer lang og gravet op til 20 meter dybt i havsand.
Schlumbergers mousserende vinkælder i Wien
Under den guidede tur gennem den historiske kælder lærer de besøgende, hvordan Schlumbergers mousserende vin produceres efter "Méthode Traditionnelle".
Udforsk Østrigs vinruter
Klöcher vinrute
Fra det historiske Bad Radkersburg fører Klöcher-vinruten nordpå ind i Steiermarks termiske og vulkanske region.
Den sydsteirske vinrute
Den cirka 25 kilometer lange vej mellem Ehrenhausen og Leutschach fører gennem det største vindyrkningsområde i Steiermark.
Den romerske vinrute i Øststeiermark
Dejligt bakket landskab med små skove og let skrånende vinmarker - som skabt til de hedonistiske romere i gamle dage.
Vinrute Weinviertel
Det brede, åbne landskab, vinmarker på bløde bakker, bølgende kornmarker og drømmende kældergader gør regionen til et givende udflugtsmål.
Mousserende skatte fra Østrig
Vindruen er en fantastisk lille frugt: Den er forfriskende og sød og syrlig på samme tid. Den er blåviolet eller grønhvid i farven og vokser godt i Østrig. Hvad ville bryllupper, nytårsaften og balsæsonen være uden boblerne i glasset?
Schlumberger ved, hvad der er godt: Siden 1842 har producenten af mousserende vin benyttet sig af "Méthode traditionelle" fra den franske Champagne-region. Resultatet er, at hver flaske indeholder essensen af de bedste østrigske druer, som er omhyggeligt plukket og forarbejdet i hånden. Kælderprikken i bunden af flasken er kvalitetsmærket for denne omfattende proces, som tager år. Det er ikke så mærkeligt, at Schlumbergers mousserende vin er den hemmelige stjerne ved operaballet i Wien hvert år.
Burgenland, Neusiedler See, Gols
Peter Szigetis yndlingssted at være? Hans vinmarker. Der plejer og gransker han sine druer med en eksperts øje. Kun de bedste af de håndplukkede, solmodne druer fra Neusiedler See og Seewinkel-regionerne udvælges. De forarbejdes derefter til mousserende vin, hvor de kan vise deres typiske sortskarakter.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
Druesorterne Pinot Noir, Riesling og Grüner Veltliner vokser i en eventyrlig atmosfære omkring det gamle Gobelsburg-slot. Når druerne er modne, høstes de i små kasser og presses forsigtigt. Derefter får de lov til at hvile i fadet - i seks måneder - indtil den mousserende basisvin er klar til at blive tappet på flaske. Der hviler den i yderligere to til tre år - indtil "Grande finale", hvor den rystes og degorgeres i hånden, dvs. gæren fjernes.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
"Lys laksefarvet med rødgyldne refleksioner, fin, vedvarende mousse, aromaer af kirsebær og skovjordbær, et strejf af citrus, karamel og gærnoter, frugtagtig og cremet", sådan beskriver eksperter den charmerende Bründlmayer mousserende vin "Brut Rosé", som er lavet af lige dele af de tre røde druer Pinot Noir, Zweigelt og St.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
Alwin og Stefanie Jurtschitsch har stor respekt for naturen. Derfor dyrker de deres jord økologisk. De er overbeviste om, at kun sunde jorde og livskraftige vinstokke kan producere en mousserende vin af høj kvalitet som "Brut Nature". Grundlaget for denne kreation er 100 % Grüner Veltliner fra en kølig, højtliggende vinmark, som får lov til at hvile på sit bundfald i fire et halvt år efter den "traditionelle metode" - men derefter ikke får nogen dosering. Ren natur.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
Med mousserende enkeltmarksvine som dem fra vingården Steininger handler det ikke kun om de anvendte druesorter, men også om det terroir, som vinstokkene modnes på: Riesling kommer fra vinmarken Heiligenstein, som er et insidertip blandt vinkendere. Grüner Veltliner kommer fra den solbeskinnede Steinhaus-vinmark. Disse forhold og den omhyggelige anden gæring i flasken gør vingårdens mousserende basisvine til særligt klare, frugtagtige og velduftende kreationer.
Niederösterreich, Weinviertel
Hvad er det? Christian Madl fra Weinviertel-regionen producerer mousserende vine, kan næsten beskrives som kunst. Ud over sit virkelig gode instinkt har han også den bedste jordbund: Området omkring Poysdorf i Weinviertel er kendt for sit fremragende mikroklima. Og det fremmer produktionen af mousserende vine af højeste kvalitet, hvilket mange østrigske, tyske og franske priser vidner om.
Det sydlige Steiermark, St. Nikolai
Hannes Harkamp er svær at gøre tilfreds. Han ønsker hele tiden at gøre sine mousserende vine endnu bedre. Heldigvis er han velsignet med en særlig kalkholdig jordbund i Sausal i det sydlige Steiermark. For at understrege den mousserende vins fint cremede og lidt fyldige karakter, som er så højt værdsat, gærer han sine basisvine til "Brut Reserve" på træfade. Det er der kun få producenter af mousserende vin, der gør. Og det gør hans kreationer virkelig enestående.
Det tager flere år for druerne at blive til en god mousserende vin. I mellemtiden bliver druerne høstet, gæret og tappet på flaske efter den traditionelle metode. Og venter. Indtil doseringen, som er enhver producents store hemmelighed.
Vidste du, at ..
... bunden af en flaske mousserende vin har en dybere kurve end en flaske almindelig vin? Det udligner trykket fra de mousserende bobler og fordeler dem jævnt i hele flasken.
... i "méthode traditionelle" (traditionel flaskegæring) forbliver den mousserende vin i den samme flaske fra første til sidste trin i produktionen.
... mousserende vinflasker placeres på hovedet og i en vinkel på vinreoler, ristes i alt 32 gange, drejes med en ottendedel og placeres i en stejlere vinkel hver gang?