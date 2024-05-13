I Østrig serveres en ekstra portion passion på Heurigen med udsigt over vinlandskabet.

Et besøg hos vinbonden

I to årtier har Österreich Wein udviklet sig til stadig bedre kvalitet. Derfor er østrigsk vin, hvad enten det er Grüner Veltliner fra Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch fra Burgenland, endda blevet et insidertip for gæster fra Tokyo eller New York. Alle, der er på ferie i Østrig, har mulighed for at komme endnu tættere på vinen. Som altid er der mange måder at gøre det på.

Den hyggeligste måde er et besøg hos vinbønderne. At den yngre generation kombinerer århundredgammel vinproduktionstradition med en skarp innovativ ånd, er ikke kun tydeligt i vinkældrene, men også i arkitekturen: Ud over de rustikke, klassiske vinbondehuse midt på vinmarkerne kan man i stigende grad se dristige, nye former for vinarkitektur. De danner et harmonisk samspil mellem natur, tradition og moderne arkitektur, som kendere kan mærke med hver eneste slurk vin.