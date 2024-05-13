Festlige baller i Wien
Kulturelle og sociale højdepunkt
Et stykke kulturhistorie
Selv i kejsertiden blev baller brugt til at introducere unge mennesker til samfundet og til at socialisere. I dag, med over 300 baller, er fornøjelse i centrum sammen med det at se og blive set. Selv om der er flere baller at vælge imellem hver aften, er det en god idé at vælge og bestille billetter i god tid.
Den særlige stemning skabes af det ceremonielle program og de høviske skikke, der er nedarvet fra det 18. århundrede: Dresscode, åbningsfanfare, debutanternes entré og udråbet "Alle valser!", danseinstruktioner og musikskift samt det såkaldte midnatsintermezzo, som regel en kvadrille.
Lyden af moderne kunstnere blander sig med valsemusik i tre-fire-takt. Og hvis du vil gøre en god figur på dansegulvet, kan du få tips fra en af de traditionelle danseskoler, inden du går til bal.
De smukkeste baller i Wien - en livlig tradition
Operabal
En gang om året forvandles Wiens Staatsoper til verdens smukkeste balsal. Gæster fra hele verden beundrer åbningspolonæsen og danser i 3/4-takt.
Bal med Wiens filharmoniske orkester
Wiener Philharmoniker, et af verdens mest berømte orkestre, byder op til dans i Musikvereins gyldne sal.
Zuckerbäcker Ball
Ikke kun for dem med en sød tand: Byens bagere og konditorer inviterer dig til Hofburg. Højdepunkt: den legendariske kagetombola.
Kaffeesieder bal
Kaffeesiederball er en kultbegivenhed, og ikke kun blandt caféejere. Med 6.000 gæster hvert år er ballet i Hofburg en af de største karnevalsbegivenheder i Wien.
Hofburgs nytårsbal
Dans ind i det nye år ved et glitrende bal i historiske omgivelser - en værdig afslutning på året.
Har du lyst til en wienervals?
3 tips til en vellykket balaften
Den rigtige frakke til alle
Lambert Hofer Junior er en af de mest efterspurgte outfittere på den wienske balscene. Så snart sommeren går på hæld, modtager atelieret de første forespørgsler på kjoler til operaballet. På det wienske karnevals kogepunkt er lokalerne i Müllnergasse lige så overfyldte som dansegulvet i Wiener Staatsoper kort før midnatskvadrillen.
"Den wienske balkultur er unik," siger Olga Hofer, som efter sin mands død i nogen tid drev frakke- og kostumeudlejningsvirksomheden alene. "I Tyskland kan man gå til et eksklusivt bal som mand i sort jakkesæt, men det er et absolut no-go i Wien. Middagsjakker er minimum, smoking er bedre." Fru Hofer er nu pensioneret, men år efter år hjælper hendes team af skræddere utallige herrer med at skræddersy en smoking, så de kan gøre en god figur i Operaen, Hofburg, Rådhuset og Musikverein.
Alle valse!
"Må jeg få æren?"
Valsen som pardans skabte oprindeligt irritation og moralsk forargelse. Wienerkongressen (1814/15), som mødtes i Wien for at reorganisere Europa, gjorde den endelig socialt acceptabel. Det politiske arbejde blev ledsaget af så mange baller, at det legendariske ordsprog "Kongressen danser!" blev opfundet. De berusende bevægelser i valsetrin bragte intim fornøjelse til balsalene. Og Johann Strauss' far (1804-1849), som etablerede valsens overlegenhed med 152 så succesfulde kompositioner, spillede denne henrykte dans med sit orkester fra Wien til London.
"Må jeg få æren?" er den smukkeste invitation til dans under en balaften og får hjerterne til at slå hurtigere. Under damernes valg - hvor damerne spørger herrerne - oplever mændene også, hvilken følelse det er at være den udvalgte.
Lær at danse wienervals
Musikken
Vals danses til klassisk og moderne musik. Vigtigt: sange i tre-fire-takt, som har et tempo på mellem 135 og 180 slag i minuttet.
Dansens holdning
Herren placerer sin hånd under damens skulderblad, hun lægger sin hånd på hans skulder. Han holder sin venstre hånd op, hun lægger forsigtigt sin højre hånd i hans.
Grundtrinnet
Grundtrinnet består af pendultrin, som danses sidelæns eller frem og tilbage. Du skal blot flytte din vægt uden at belaste det svingende ben.
Alt om vals
Med skræddersyede kurser kan Rueff Danseskole sig især til internationale gæster, som planlægger en danseaften under deres besøg i Wien, og som kun har lidt tid til rådighed til at øve. Her undervises dansen ikke blot som en række trin, men som et levende kulturelt aktiv.
Lige ved siden af staldene på Den Spanske Rideskole i centrum af Wien ligger Elmayer Danseskolei det berømte Palais Pallavicini kan par eller enkeltpersoner lære de vigtigste dansetrin - og samtidig få ideer til den rette etikette i balsalen. Besøgende i Wien, som planlægger et besøg til et bal, kan komme i form til at danse på lynkurserne.
Takket være Johann Strauss er wienervalsen stadig en del af mange østrigske traditioner og skikke i dag. Og den har endda været en del af den immaterielle kulturarv siden 2017.