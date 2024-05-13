Wiener baller: Dans i en kejserlig atmosfære, nyd storslåede sale og udforsk det østrigske køkken - et bal i Østrig er et kulturelt og socialt højdepunkt.

Et stykke kulturhistorie

Selv i kejsertiden blev baller brugt til at introducere unge mennesker til samfundet og til at socialisere. I dag, med over 300 baller, er fornøjelse i centrum sammen med det at se og blive set. Selv om der er flere baller at vælge imellem hver aften, er det en god idé at vælge og bestille billetter i god tid.

Den særlige stemning skabes af det ceremonielle program og de høviske skikke, der er nedarvet fra det 18. århundrede: Dresscode, åbningsfanfare, debutanternes entré og udråbet "Alle valser!", danseinstruktioner og musikskift samt det såkaldte midnatsintermezzo, som regel en kvadrille.

Lyden af moderne kunstnere blander sig med valsemusik i tre-fire-takt. Og hvis du vil gøre en god figur på dansegulvet, kan du få tips fra en af de traditionelle danseskoler, inden du går til bal.