Blommesnitte med crumble
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
En fast del af menuen, så snart de første blommer ser morgenlyset på lørdagens marked.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 100 min.
- 1 Blech
Tag alle ingredienserne ud af køleskabet 1 time før du skal lave dejen. Varm mælken op til ca. 30 °C. Smelt smørret. Bland æg, æggeblomme, salt, sukker, citronskal, smuldret gær og lunken mælk sammen, og pisk det med det smeltede smør. Ælt til en glat dej med melet, indtil dejen slipper siderne (brug gerne en køkkenmaskine/dejkrog).
Dæk dejen til med et viskestykke, og lad den hæve ved stuetemperatur i 1 time, til den er ca. dobbelt størrelse. Rør en gang mere i dejen, og lad den hæve i yderligere 10 minutter.
Fjern stenene fra blommerne, skær halvdelene på langs ind til midten, og bland dem med stødt kanel.
Til crumblen æltes nøddemel eller de malede mandler, mel, sukker og salt sammen med smør til en crumble med fingrene.
Forvarm ovnen til 200°C. Beklæd en bageplade med bagepapir. Strø lidt mel ud på en bordplade, og rul dejen ud til en tykkelse på 0,5 cm. Løft dejen over på bagepladen, og læg blommerne tæt og på højkant, så de dækker hele dejen.
Til crumblen findes der to metoder:
Skru ovnen ned til 160 °C varmluft for at holde crumblen sprød i længere tid. Bag blommesnitten uden crumble i 35 minutter. Efter 15 minutter drysses crumblen ud på en anden plade med bagepapir og bages de sidste 20 minutter, indtil crumblen er gyldenbrun. Tag blommemarmeladen og crumblen ud. Geléen eller syltetøjet koges op og pensles ud på den varme blommesnitte med en blød pensel (silikone). Drys den bagte crumble over.
Tip: Nydes med en kop kaffe eller blommesaft.