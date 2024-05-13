Trin 6 Til crumblen findes der to metoder:

Skru ovnen ned til 160 °C varmluft for at holde crumblen sprød i længere tid. Bag blommesnitten uden crumble i 35 minutter. Efter 15 minutter drysses crumblen ud på en anden plade med bagepapir og bages de sidste 20 minutter, indtil crumblen er gyldenbrun. Tag blommemarmeladen og crumblen ud. Geléen eller syltetøjet koges op og pensles ud på den varme blommesnitte med en blød pensel (silikone). Drys den bagte crumble over.