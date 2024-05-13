Opskrifter fra Østrig
I årstidernes kredsløb: sæsonbetonede, regionale og overraskende
At tænke ud af boksen og forfine lækre retter med regionale specialiteter er en passion, som vi østrigere elsker at dele.
Opskrifter og regionale specialiteter er symboler på deres oprindelsesland. De afslører meget om et lands sjæl og dets åbenhed over for andre kulturer.
Kombinationen af forskellige retter på menuen, som vi nu betragter som østrigske specialiteter, ville aldrig være opstået uden interkulturel dialog. Og netop østrigerne er mestre i at bringe forskellige kulturelle retter på bordet.
Sammen med Wiener Schnitzel og Tafelspitz er specialiteter fra provinsen blandt de klassikere, der topper listen over de mest populære østrigske retter.
Klassikere i det østrigske køkken
Præget af monarkiets tidligere kronlande og forfinet af ambitiøse konditorer: Kagerne og desserterne i Østrig er en lille synd værd.
Kager og desserter
Når den søde duft af vaniljekranse breder sig i luften, og folk lytter til julens lyde: Så er juletiden kommet, og den bliver fejret med manér i Østrig.
Julekager
Ørred, fjeldørred, havkat og sandart findes i søer, floder og vandløb: Talrige eksperter inden for deres felt leverer frisk og røget fisk af den bedste kvalitet i Østrig.
Retter med fisk
Grøntsager og krydderurter er stjernerne på tallerkenen i alle vegetariske retter og er i sæson på alle tider af året. Talrige grøntsagsavlere i hele Østrig er engagerede i økologisk og bæredygtig dyrkning.
Vegetariske retter
De fremhæver ikke kun årstidernes smag, men inviterer også til hyggelige stunder med et strejf af østrigsk charme.
Drinks til enhver lejlighed
Når temperaturen falder, stiger lysten til et solidt måltider, der varmer dig op indefra. Uanset om det er simrende gryderetter, stege braiseret i ovnen eller sødt bagværk - disse opskrifter inviterer dig til at nyde vinterens hygge i fulde drag.
Feelgood-retter til de kolde årstider
Hver årstid bringer sine egne ingredienser med sig. Traditionelle opskrifter nyfortolkes, og sæsonens råvarer blandes kreativt i dejen. Resultatet er en særlig kulinarisk oplevelse, der bringer naturens frugter til din tallerken.