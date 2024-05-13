Opskrifter fra Østrig
I årstidernes kredsløb: sæsonbetonede, regionale og overraskende

At tænke ud af boksen og forfine lækre retter med regionale specialiteter er en passion, som vi østrigere elsker at dele.

Opskrifter og regionale specialiteter er symboler på deres oprindelsesland. De afslører meget om et lands sjæl og dets åbenhed over for andre kulturer.

Kombinationen af forskellige retter på menuen, som vi nu betragter som østrigske specialiteter, ville aldrig være opstået uden interkulturel dialog. Og netop østrigerne er mestre i at bringe forskellige kulturelle retter på bordet.

Klassikere i det østrigske køkken

Sammen med Wiener Schnitzel og Tafelspitz er specialiteter fra provinsen blandt de klassikere, der topper listen over de mest populære østrigske retter.

Kager og desserter

Præget af monarkiets tidligere kronlande og forfinet af ambitiøse konditorer: Kagerne og desserterne i Østrig er en lille synd værd.

Julekager

Når den søde duft af vaniljekranse breder sig i luften, og folk lytter til julens lyde: Så er juletiden kommet, og den bliver fejret med manér i Østrig.

Retter med fisk

Ørred, fjeldørred, havkat og sandart findes i søer, floder og vandløb: Talrige eksperter inden for deres felt leverer frisk og røget fisk af den bedste kvalitet i Østrig.

Vegetariske retter

Grøntsager og krydderurter er stjernerne på tallerkenen i alle vegetariske retter og er i sæson på alle tider af året. Talrige grøntsagsavlere i hele Østrig er engagerede i økologisk og bæredygtig dyrkning.

Drinks til enhver lejlighed

De fremhæver ikke kun årstidernes smag, men inviterer også til hyggelige stunder med et strejf af østrigsk charme.

Feelgood-retter til de kolde årstider

Når temperaturen falder, stiger lysten til et solidt måltider, der varmer dig op indefra. Uanset om det er simrende gryderetter, stege braiseret i ovnen eller sødt bagværk - disse opskrifter inviterer dig til at nyde vinterens hygge i fulde drag.

Bagning efter årstiden

Hver årstid bringer sine egne ingredienser med sig. Traditionelle opskrifter nyfortolkes, og sæsonens råvarer blandes kreativt i dejen. Resultatet er en særlig kulinarisk oplevelse, der bringer naturens frugter til din tallerken.

