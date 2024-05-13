Opskrifter fra Østrig

At tænke ud af boksen og forfine lækre retter med regionale specialiteter er en passion, som vi østrigere elsker at dele.

Opskrifter og regionale specialiteter er symboler på deres oprindelsesland. De afslører meget om et lands sjæl og dets åbenhed over for andre kulturer.

Kombinationen af forskellige retter på menuen, som vi nu betragter som østrigske specialiteter, ville aldrig være opstået uden interkulturel dialog. Og netop østrigerne er mestre i at bringe forskellige kulturelle retter på bordet.