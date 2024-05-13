Fiakergulasch

Trin 3

Drys paprika over, spæd til med et skvæt eddike, og rør tomatpuréen i. Tilsæt kødet, rør kort rundt, og krydr med hvidløg, kommen, salt, peber og en knivspids oregano. Hæld lidt vand ved - kødet skal lige være dækket - og lad det simre i 2-3 timer, indtil det er blødt, afhængigt af kvaliteten. Rør i kødet af og til, og tilsæt hele tiden lidt vand. Saucen skal reduceres hver gang.