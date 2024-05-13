Fiakergulasch
- Classics
- Meat
- Main Course
Med denne opskrift smager Fiakergulasch som originalen fra Wien. Hemmeligheden: Pynt med pølser, spejlæg og syltede agurker.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 300 min.
- 4 Personer
Afpuds oksekødet, dvs. fjern senerne, men ikke de gelatinøse indeslutninger (de er typiske for gullasch og giver saucen dens smag). Skær kødet i mundrette tern, og hak løgene groft.
Varm fedtstoffet op i en stor gryde, og svits løgene meget langsomt ved ret svag varme under konstant omrøring - jo længere tid, jo bedre bliver saucen.
Drys paprika over, spæd til med et skvæt eddike, og rør tomatpuréen i. Tilsæt kødet, rør kort rundt, og krydr med hvidløg, kommen, salt, peber og en knivspids oregano. Hæld lidt vand ved - kødet skal lige være dækket - og lad det simre i 2-3 timer, indtil det er blødt, afhængigt af kvaliteten. Rør i kødet af og til, og tilsæt hele tiden lidt vand. Saucen skal reduceres hver gang.
Når kødet er mørt, tilsætter du lidt mere vand og lader saucen simre i de sidste 10-15 minutter. Smag til sidst til igen.
Læg pølserne i blød i varmt vand de sidste 10-15 minutter, og steg æggene i smør til spejlæg. Skær de syltede agurker ud.
Anret gullaschen på store tallerkener, læg en varm pølse på hver og et spejlæg ovenpå. Pynt med agurkestykker. Pynt eventuelt med strimler af rød peber.
Server med sprøde saltstænger eller rundstykker og med kogte kartofler.
Ingredienser
Vidste I, at …?
Denne gullasch har fået sit navn efter de altid sultne kuske i den berømte wiener hestevogn. Oksekødsragouten er toppet med en fin garniture af pølser og spejlæg - og den fyldige sauce består af masser af sødt paprikapulver. Sidstnævnte kommer fra Østrigs naboland Ungarn. Selv den legendariske kok Auguste Escoffier fik "sin" paprika importeret til Frankrig fra Szeged i det 19. århundrede.