Trin 3

I mellemtiden varmes smørret op i en gryde til peberrodssaucen, melet tilsættes og sauteres kort. Spæd til med vermouth, og reducer til det halve. Hæld grøntsagsbouillon i, og reducer igen med en tredjedel. Hæld fløden i, og smag til med salt og chili. Bring det i kog, og tag det af varmen. Skræl peberroden, og riv den ned i den ikke alt for varme sauce (ca. 75 °C) med et fint rivejern, men lad den ikke koge op, da den ellers bliver bitter. Lad det trække i 5 minutter, lad det passere gennem en sigte, og pres resterne ud med en grydeske (vigtigt for den intense peberrodssmag).