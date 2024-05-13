Kålroulader med grøntsagscouscous og peberrodssauce
- Vegetarian
- Main Course
Fyldt, indpakket og braiseret - disse overraskende pakker med peberrodssauce er en vidunderlig hovedret på en vinterlig festmenu.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 90 min.
- 4 Personer
Bring ca. 2 liter saltet vand i kog. Rens kålen, og fjern de yderste blade. Fjern 8 store kålblade fra kålhovedet, og blanchér dem i det kogende, saltet vand i ca. 1 minut. Tag dem op med en hulske, skyl dem i koldt isvand, og lad dem dryppe af på et viskestykke. Skær de tykke bladnerver flade, eller slå dem flade med en kødhammer. Hvis bladene er meget store, skæres de i halve langs åren.
Til fyldet bringes 250 ml grøntsagsbouillon i kog og hældes varmt over couscousen. Dæk skålen med husholdningsfilm. Halver den resterende kål (ca. 350-400 g), fjern stokken, og skær kålen i stykker på 1 cm. Kog den i saltet vand i ca. 5 minutter, til den er blød. Sigt den, og bland den i couscousen, mens den stadig er varm. Lad det stå i 20 minutter.
Grøntsagsbouillon: For at få endnu mere smag kan man også bruge en grøntsagsbouillon til at jævne couscousen. Den laver du ved at skrælle og hakke 2 skalotteløg groft. Varm 2 spsk. olivenolie i en lille gryde, og sauter skalotteløgene med ½ tsk. korianderfrø, ½ tsk. spidskommen, ½ tsk. anisfrø, 1 tsk. sorte peberkorn, 1 knivspids salt og 1 timiankvist. Tilsæt 250 ml grøntsagsbouillon (eller alternativt vand), og bring det kort i kog. Lad det trække i 10 minutter, og si det fra.
I mellemtiden varmes smørret op i en gryde til peberrodssaucen, melet tilsættes og sauteres kort. Spæd til med vermouth, og reducer til det halve. Hæld grøntsagsbouillon i, og reducer igen med en tredjedel. Hæld fløden i, og smag til med salt og chili. Bring det i kog, og tag det af varmen. Skræl peberroden, og riv den ned i den ikke alt for varme sauce (ca. 75 °C) med et fint rivejern, men lad den ikke koge op, da den ellers bliver bitter. Lad det trække i 5 minutter, lad det passere gennem en sigte, og pres resterne ud med en grydeske (vigtigt for den intense peberrodssmag).
Tip: Peberrodssaucen passer også godt til Wurzelfleisch (kogt svinenakke).
Skyl porren, og skær den i 1 cm brede ringe, skræl kartoflerne, og skær dem i 1 cm store stykker. Læg dem til side.
Skyl og skær fennikel, selleri og hvidløg i tern, og steg dem kort i olivenolie. Bland det i couscousen. Smag til med salt og peber, og slut af med finthakket persille.
Læg porreringe og kartoffelstykker i et ildfast fad, og hæld grøntsagsbouillonen over. Bag i en forvarmet ovn ved 180 °C i ca. 15 minutter. Læg kålrullerne ovenpå, og lad dem braisere i yderligere 15 minutter. Overhæld en eller to gange med den bouillon, der dannes i bradepanden.
Varm peberrodssaucen op. Blend det kolde smør ind i saucen med en stavblender.
Tip til drikkelse: Pilsner