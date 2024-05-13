Kartoffel- og sauerkrautrösti med cremet kinakål
- Vegetarian
- Main Course
En multikulturel ret: Kartoffelfamilien fra den nye verden møder kålfamilien fra den gamle.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 4 Personer
For at lave röstierne skal du skrælle kartoflerne og rive dem på et groft rivejern. Bland dem med salt, og lad dem stå i 10 minutter. Hæld væsken fra, og pres forsigtigt blandingen ud.
Til salaten halveres kinakålen, og stokken skæres ud. Skær kinakålen i 0,5 cm tykke strimler. Skræl og halver løget. Skær løget i tynde skiver, og tilsæt det til kinakålen. Pil og hak hvidløget fint. Rør citronskal og -saft, fløde, salt, peber, kommen og hvidløg sammen til en marinade, hæld den over kinakålsalaten, og bland den forsigtigt.
Tip: Raffiner den cremede kinakålsalat med 2 spsk. græskarkerneolie eller koldpresset jordnøddeolie.
Steg röstierne i portioner. Varm lidt klaret smør på en pande. Brug en ske til at forme röstiblandingen til små, flade röstier på panden, så der er lidt plads mellem dem. Steg dem langsomt i ca. 2-3 minutter på hver side, til de er sprøde og gyldenbrune. Lad dem dryppe af på køkkenrulle, og server dem med cremet kinakål.
Tip til drikkelse: Maltøl