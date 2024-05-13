Linzer Augen

"Linzer Augen" er nok et af de mest kendte og traditionelle julebagværk i Østrig.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 40 min.
  • 25 Stück
Trin 1

Skær det kolde smør i små stykker og smuldr det hurtigt sammen med melet.

Trin 2

Tilsæt sukker, æg, vaniljesukker og revet citronskal, og rør det hurtigt sammen til en glat dej. Lad den hvile på et køligt sted i mindst en halv time.

Trin 3

Rul derefter dejen ud til en tykkelse på ca. 3 mm, og skær skiver ud med en savtakket udstikker. Lav huller i halvdelen af skiverne (brug en speciel udstikker eller en lille udstikker).

Trin 4

Læg skiverne på en bageplade og bag dem i den forvarmede ovn ved 200 °C i ca. 10 minutter, indtil de er gyldne.

Trin 5

Efter bagning pensles bundene med syltetøj, og toppene lægges ovenpå og drysses med flormelis.

Tip: Linzer Augen skal opbevares i ca. 14 dage, indtil de er møre. Opbevares i en lukket metalkasse.

Ingredienser
Til Linzer Augen

