Linzer Augen
"Linzer Augen" er nok et af de mest kendte og traditionelle julebagværk i Østrig.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 40 min.
- 25 Stück
Skær det kolde smør i små stykker og smuldr det hurtigt sammen med melet.
Tilsæt sukker, æg, vaniljesukker og revet citronskal, og rør det hurtigt sammen til en glat dej. Lad den hvile på et køligt sted i mindst en halv time.
Rul derefter dejen ud til en tykkelse på ca. 3 mm, og skær skiver ud med en savtakket udstikker. Lav huller i halvdelen af skiverne (brug en speciel udstikker eller en lille udstikker).
Læg skiverne på en bageplade og bag dem i den forvarmede ovn ved 200 °C i ca. 10 minutter, indtil de er gyldne.
Efter bagning pensles bundene med syltetøj, og toppene lægges ovenpå og drysses med flormelis.
Tip: Linzer Augen skal opbevares i ca. 14 dage, indtil de er møre. Opbevares i en lukket metalkasse.