Linzer Torte
- Classics
- Sweet
- Dessert
Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 8 Personer
Zubereitung
Hæld melet ud på bordpladen, skær smørret i skiver, og "smuldr" det mellem fingrene sammen med melet. Tilsæt flormelis, nødder og brødkrummer, og tilsæt derefter æg og æggeblomme. Smag godt til med kanel, en knivspids nelliker og lidt salt samt citronskal eller -saft. Ælt det sammen til en glat mørdej, form den til en kugle, dæk den til med husholdningsfilm, og lad den hvile et køligt sted i ca. 30 minutter.
Forvarm ovnen til 180 °C, og smør en ikke alt for stor springform med smør. Tryk nu lidt mere end halvdelen af dejen ud på bunden af formen med fingrene. Form den resterende dej til flere små ruller (til gitteret) og en tykkere rulle (til kanten). Dæk bunden med kiks efter ønske (kan også udelades), og smør med glatrørt marmelade, så der er ca. 1 cm fri hele vejen rundt til kanten. Læg den tykkeste rulle i formen som kant, og tryk den let ned. Læg de tyndere ruller ovenpå i form af et gitter. Drys med smuttede mandler efter ønske.
Pensl dejen med ægget, og bag kagen i den forvarmede ovn i 50-60 minutter. Tag kagen ud, lad den køle af, og pak den gerne ind i folie i en dags tid.