Linzer Torte

Trin 2

Forvarm ovnen til 180 °C, og smør en ikke alt for stor springform med smør. Tryk nu lidt mere end halvdelen af dejen ud på bunden af formen med fingrene. Form den resterende dej til flere små ruller (til gitteret) og en tykkere rulle (til kanten). Dæk bunden med kiks efter ønske (kan også udelades), og smør med glatrørt marmelade, så der er ca. 1 cm fri hele vejen rundt til kanten. Læg den tykkeste rulle i formen som kant, og tryk den let ned. Læg de tyndere ruller ovenpå i form af et gitter. Drys med smuttede mandler efter ønske.