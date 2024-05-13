Mandelgugelhupf
- Classics
- Vegetarian
- Sweet
- Dessert
Prøv opskriften på denne lækre kage, hvor mandlerne spiller hovedrollen!
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 50 min.
- 10 Personer
Smør din gugelhupf med smeltet smør, og forvarm ovnen til 180 °C varmluft.
Pisk æggeblommerne med flormelis, indtil de er skummende. Tilsæt et skvæt nøddelikør eller rom og vaniljesukker.
Smuldr det ristede brød fint. Bland med mel og revne mandler. Bland det i æggeblommeblandingen, og rør godt rundt.
Pisk æggehviderne stive med granuleret sukker. Fold de piskede æggehvider i blandingen. Hæld den i den forberedte form. Bag i 45-50 minutter.
Lad kagen køle lidt af, og vend den derefter ud. Varm abrikosmarmeladen forsigtigt op, og smør den på kagen.
Rist smuttede mandler i en slip-let-pande uden fedtstof ved svag varme, til de er lysebrune. Drys over kagen, og lad marmeladen tørre.