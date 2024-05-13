Mandelgugelhupf

Opskrift fra: Renate Wagner

Prøv opskriften på denne lækre kage, hvor mandlerne spiller hovedrollen!

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 50 min.
  • 10 Personer
Trin 1

Smør din gugelhupf med smeltet smør, og forvarm ovnen til 180 °C varmluft.

Trin 2

Pisk æggeblommerne med flormelis, indtil de er skummende. Tilsæt et skvæt nøddelikør eller rom og vaniljesukker.

Trin 3

Smuldr det ristede brød fint. Bland med mel og revne mandler. Bland det i æggeblommeblandingen, og rør godt rundt.

Trin 4

Pisk æggehviderne stive med granuleret sukker. Fold de piskede æggehvider i blandingen. Hæld den i den forberedte form. Bag i 45-50 minutter.

Trin 5

Lad kagen køle lidt af, og vend den derefter ud. Varm abrikosmarmeladen forsigtigt op, og smør den på kagen.

Trin 6

Rist smuttede mandler i en slip-let-pande uden fedtstof ved svag varme, til de er lysebrune. Drys over kagen, og lad marmeladen tørre.

Ingredienser
Til Mandelgugelhupf

