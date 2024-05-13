Marillenkage med marcipan

  • Sweet
  • Vegetarian
  • Dessert

Højdepunktet i abrikossæsonen: en lækker abrikoskage der er forfinet med marcipan.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 45 min.
  • 1 Blech
Trin 1

Forvarm ovnen til 180 grader.

Trin 2

Rør marcipan, flormelis og æggeblommer sammen til en jævn masse.

Trin 3

Rør det stuetempererede smør i æggeblommeblandingen.

Trin 4

Pisk de 4 æggehvider med det granulerede sukker, indtil de er stive.

Trin 5

Rør mel, citronskal, bagepulver og mælk i æggeblommeblandingen.

Trin 6

Vend de piskede æggehvider i.

Trin 7

Fordel blandingen på en bageplade, og læg de halverede abrikoser over. Blandingen er nok til ca. 2/3 af en bageplade.

Trin 8

Bages i 30-40 minutter. Skru ned til 160 grader efter 20 minutter.

Ingredienser
Til abrikoskagen med marcipan

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger