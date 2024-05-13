Marillenkage med marcipan
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Højdepunktet i abrikossæsonen: en lækker abrikoskage der er forfinet med marcipan.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 45 min.
- 1 Blech
Forvarm ovnen til 180 grader.
Rør marcipan, flormelis og æggeblommer sammen til en jævn masse.
Rør det stuetempererede smør i æggeblommeblandingen.
Pisk de 4 æggehvider med det granulerede sukker, indtil de er stive.
Rør mel, citronskal, bagepulver og mælk i æggeblommeblandingen.
Vend de piskede æggehvider i.
Fordel blandingen på en bageplade, og læg de halverede abrikoser over. Blandingen er nok til ca. 2/3 af en bageplade.
Bages i 30-40 minutter. Skru ned til 160 grader efter 20 minutter.