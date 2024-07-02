Marmorgugelhupf
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Gugelhupf er en klassiker i det østrigske køkken. Med denne opskrift er marmorkagen hurtig og nem at lave.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 55 min.
- 10 Personer
Forvarm ovnen til ca. 170 °C varmluft, og smør din gugelhupf med smeltet smør.
Rør smørret sammen med æggeblommerne, tilsæt flormelis, og rør, til det er cremet. Tilsæt vaniljesukker og lidt citronskal.
Pisk æggehviderne stive med granuleret sukker. Bland melet med bagepulveret, og rør halvdelen af det i æggeblommeblandingen sammen med mælken, og vend derefter skiftevis sne og mel i.
Hæld lidt under halvdelen af blandingen i din gugelhupf. Farv resten mørk med kakaopulver, og tilsæt et shot rom efter smag.
Træk håndtaget på en træske gennem begge blandinger i et bølget mønster.
Bag i 50 - 55 minutter. Lad dem køle lidt af, og vend dem ud. Drys med flormelis, når de er afkølede.
Ingredienser
Vidste du, at ...?
Marmorgugelhupf er et must i ethvert godt kaffehus' udstillingsvindue. Sammen med Apfelstrudel og Sachertorte er det en af de kager, der nydes bedst sammen med "Kleinem Braunen", "Melange" og de mange andre kaffetilberedninger.