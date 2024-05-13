Gugelhupf med nødder og chokolade
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Kagen Gugelhupf med nødder og chokolade er en klassiker i det østrigske køkken. Med denne opskrift vil det lykkes dig at lave den nemt og hurtigt.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 55 min.
- 10 Personer
Til dejen
Pisk æggeblommerne skummende med flormelis, tilsæt smørret ved stuetemperatur, og pisk videre, til det er skummende.
Forvarm ovnen til ca. 180 °C varmluft, og smør din gugelhupf med smeltet smør.
Pisk æggehviderne stive med en knivspids salt og granuleret sukker. Smelt chokoladen i et vandbad.
Bland melet med bagepulveret, og vend det i æggeblommeblandingen sammen med de ristede nødder, kakaopulveret og den smeltede chokolade. Vend forsigtigt sukkeret i.
Hæld blandingen i formen og bag den i ca. 50-55 minutter. Lad den køle af og vend den ud. Drys med flormelis eller overtræk med glasur.
Til glasuren
Knæk chokoladen i grove stykker og rør den sammen med smør og kokosolie over varm damp, indtil det hele er smeltet. Lad det køle af under omrøring. Fordel solbærmarmeladen på den endnu lunkne Gugelhupf og overhæld den med glasur. Drys med ristede eller hakkede nødder.
Ingredienser
Vidste du, at...?
Succes har mange fædre, herunder Gugelhupf. Østrigerne er f.eks. overbevist om, at "deres" Gugelhupf går tilbage til en kombination af det middelhøjtyske ord for den brune munkehætte og tysk (gugele-hopf). Det lyder logisk. Det samme gælder dog også den franske fortolkning, som fører den alsaciske "Kouglhof" tilbage til en dessert, som de hellige konger ifølge legenden bar med sig i deres turbaner som proviant på deres lange march.