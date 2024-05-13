Vidste du, at...?

Succes har mange fædre, herunder Gugelhupf. Østrigerne er f.eks. overbevist om, at "deres" Gugelhupf går tilbage til en kombination af det middelhøjtyske ord for den brune munkehætte og tysk (gugele-hopf). Det lyder logisk. Det samme gælder dog også den franske fortolkning, som fører den alsaciske "Kouglhof" tilbage til en dessert, som de hellige konger ifølge legenden bar med sig i deres turbaner som proviant på deres lange march.