Okseroulader
- Classics
- Meat
- Main Course
På kedelige vinterdage elsker vi saftige braiserede retter som disse oksekødsroulader fyldt med gulerødder, syltede agurker og løg.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 150 min.
- 6 Personer
Skyl og rens rodfrugterne. Skær 2 gulerødder, 1 løg og 4-5 syltede agurker i lange strimler (ca. 5 cm).
Steg løgstrimlerne let i smør.
Bank okseschnitzlerne, krydr med salt og peber.
Pensl den ene side af schnitzlen med sennep, og læg en skive bacon ovenpå. læg 3 - 4 gulerodsstrimler, 2 - 3 agurkestrimler og et par løgstrimler på baconen, og rul schnitzlen sammen.
Fastgør rouladen med køkkensnor.
Skær de resterende grøntsager i tern.
Steg rouladerne i lidt olie på alle sider. Tag rouladerne af panden (brug en pande, der også kan komme i ovnen).
Steg grøntsagerne i tern i stegeresterne. Til sidst steges tomatpuréen kort. Kog af med rødvin, og hæld bouillonen i. Læg rouladerne oven på grøntsagerne. Tilsæt laurbærblade, rosmarin, persille og peber.
Dæk bradepanden til, og steg i ovnen ved 200° C over- og undervarme i ca. 2 timer. Efter en time sænkes temperaturen til 180 °C.
Vend rouladerne, og steg videre, til de er møre.
Læg rouladerne på en tallerken, og si skyen med grøntsagerne (eller lad den passere gennem en sigte).
Tilsæt portvin og fløde til sovsen, og reducer til den ønskede konsistens er opnået. Smag til, og jævn evt. med en klat smør.
Tip: Server med spätzle og rødkål.