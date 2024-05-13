Peberkager
Peberkager er lige så meget en del af julen som godnathistorier er det for børn, og de har været en favorit længe - nu en integreret del af julebagningen.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 4 Blech
Bland rugmel med bagepulver, og bland det med smørret.
Tilsæt flormelis, krydderier, fintrevet citronskal, honning og æg.
Ælt blandingen, lad den hvile i 1 time, rul den ud, og skær den ud.
Pensl med æg, og drys med nødder inden bagning.
Bag i en forvarmet ovn ved 180° C i ca. 8 - 10 minutter.
Peberkager kan pyntes kunstnerisk med glasur eller kandiseret frugt, alt efter smag og behag.
Tip: Du kan lægge æbleskiver i kagedåsen, når du opbevarer pebernødderne. De sikrer, at pebernødderne ikke bliver hårde, og giver dem samtidig en unik smag.