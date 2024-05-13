Peberkager

  • Classics
  • Vegetarian
  • Sweet
  • Dessert

Peberkager er lige så meget en del af julen som godnathistorier er det for børn, og de har været en favorit længe - nu en integreret del af julebagningen.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 60 min.
  • 4 Blech
Trin 1

Bland rugmel med bagepulver, og bland det med smørret.

Trin 2

Tilsæt flormelis, krydderier, fintrevet citronskal, honning og æg.

Trin 3

Ælt blandingen, lad den hvile i 1 time, rul den ud, og skær den ud.

Trin 4

Pensl med æg, og drys med nødder inden bagning.

Trin 5

Bag i en forvarmet ovn ved 180° C i ca. 8 - 10 minutter.

Trin 6

Peberkager kan pyntes kunstnerisk med glasur eller kandiseret frugt, alt efter smag og behag.

Tip: Du kan lægge æbleskiver i kagedåsen, når du opbevarer pebernødderne. De sikrer, at pebernødderne ikke bliver hårde, og giver dem samtidig en unik smag.

Ingredienser
Til peberkager

