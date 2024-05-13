Sachertorte
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Med denne opskrift får du Sachertorte ligesom originalen fra Wien. Hemmeligheden er at hælde al glasuren ud over kagen på én gang.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 12 stykker kage
Smelt chokoladen (helst i et vandbad) langsomt.
I mellemtiden piskes smørret sammen med flormelis og vaniljesukker. Rør gradvist æggeblommerne i. Forvarm ovnen til 180 °C. Smør en kageform med smør, og drys med mel. Pisk æggehviderne med en knivspids salt, tilsæt flormelis, og pisk til der dannes stive toppe. Rør den smeltede chokolade i æggeblommeblandingen, og vend æggehviderne i skiftevis med melet. Hæld dejen i formen, og bag den i ca. 1 time.
Tag kagen ud, og lad den køle af. (For at få en glat overflade skal du vende kagen ud på en bordplade lige efter bagningen og vende den igen efter ca. 25 minutter).
Hvis abrikosmarmeladen er for fast, så varm den kort op og rør, til den er glat, og smag til med et skvæt rom. Del kagen i to halve på tværs. Smør bunden med marmelade, læg den anden halvdel ovenpå, og smør abrikosmarmelade ovenpå og rundt om.
Bræk chokoladen i små stykker til glasuren. Lad vand og sukker simre ved høj varme i et par minutter. Tag det af varmen, hæld det i en skål, og lad det køle lidt af. (En for varm glasur bliver kedelig, og en for kold bliver for tyk.) Tilsæt chokoladen, og opløs den i sukkeropløsningen. Hæld glasuren hurtigt, dvs. på én gang, over kagen, og fordel den straks over det hele med en paletkniv eller en meget bred kniv, og glat den ud. Lad kagen tørre ved stuetemperatur.
Tip: Opbevar så vidt muligt ikke Sachertorte i køleskabet, da den så vil »svede«.
Ingredienser
Vidste I, at ...?
Det var ikke wienerne, der opfandt chokoladekagen. Det faktum, at Sachertorte overgår enhver gâteau au chocolat med hensyn til kendisstatus, har at gøre med Eduard Sacher. Kokken fra huset Metternich var et PR-geni, og det lykkedes ham at få den simple chokoladekage ind i kanonen af berømte østrigske retter.