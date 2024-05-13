Trin 5

Bræk chokoladen i små stykker til glasuren. Lad vand og sukker simre ved høj varme i et par minutter. Tag det af varmen, hæld det i en skål, og lad det køle lidt af. (En for varm glasur bliver kedelig, og en for kold bliver for tyk.) Tilsæt chokoladen, og opløs den i sukkeropløsningen. Hæld glasuren hurtigt, dvs. på én gang, over kagen, og fordel den straks over det hele med en paletkniv eller en meget bred kniv, og glat den ud. Lad kagen tørre ved stuetemperatur.