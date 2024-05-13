Trin 3

Krydr sandarten med salt og peber. Varm olivenolien på en pande, og læg fisken på skindsiden. Steg den ved middel varme i ca. 5 minutter på skindsiden, indtil den er sprød, og tilsæt timiankviste og smør. Brug en spatel til at vende fisken om på kødsiden. Sluk for kogepladen, og pensl fisken flere gange med timiansmørret med en ske (i ca. 10-15 sekunder).