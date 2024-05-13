Polenta med friske majs, stegt sandart og safransauce
- Fish
- Main Course
Når der er friske majs til rådighed, kan du også prøve noget nyt: Kombiner dem med tørrede majs, f.eks. i form af polenta.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 4 Personer
Fjern blade, spidser og strenge fra majskolberne. Brug en skarp kniv til at skære kernerne af tæt på kolben.
Pil og hak løget fint, og svits det i en gryde med smørret. Sauter majskernerne kort, hæld mælk og grøntsagsbouillon på, og lad det simre i 2 minutter. Purer kort med en stavblender. Tilsæt polentagryn og timiankvist, og lad det simre ved svag varme i 2-3 minutter under konstant omrøring. Tag gryden af varmen, læg låg på, og lad den stå i 15 minutter.
Krydr sandarten med salt og peber. Varm olivenolien på en pande, og læg fisken på skindsiden. Steg den ved middel varme i ca. 5 minutter på skindsiden, indtil den er sprød, og tilsæt timiankviste og smør. Brug en spatel til at vende fisken om på kødsiden. Sluk for kogepladen, og pensl fisken flere gange med timiansmørret med en ske (i ca. 10-15 sekunder).
Varm safransaucen op, mens fisken steger. Smag polentaen til med salt og chilipulver, og rør hytteosten i.
Servér polentaen, læg fisken ovenpå, og hæld saucen over.
Tip: Nyd fisken med et glas chardonnay med en lang macerationsperiode.