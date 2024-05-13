Trin 4

Når oksekødet er kogt mørt, tages det op og holdes varmt i lidt af den afskummede suppe. Smag resten af suppen til med salt igen, og sigt den efter behov. Servér suppen som forret med Grießnockerln eller Frittaten og friskhakket purløg. Skær derefter det kogte oksekød i skiver på tværs (!) af kødfibrene, og server det på forvarmede tallerkener eller i en dekorativ suppeskål i den varme suppe.