Tafelspitz
- Classics
- Meat
- Main Course
Med denne opskrift smager Tafelspitz (kogt oksesteg) som den originale fra Wien.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 180 min.
- 6 Personer
Skær det uskrællede løg i halve på tværs, og steg det helt mørkt på skærefladerne uden fedtstof. Læg det til side.
Kom ca. 3 liter vand i en stor suppegryde. Tilsæt rodfrugter, porre, halve løg, laurbærblade og et par peberkorn, og bring det i kog. Tilsæt kødet og knoglerne, og lad det simre i ca. 2 1⁄2 - 3 timer, indtil det er blødt, afhængigt af kødets kvalitet. Tilsæt mere vand, hvis nødvendigt, og fjern eventuelt opstigende skum.
Tilsæt rigeligt salt, men først efter to timer.
Når oksekødet er kogt mørt, tages det op og holdes varmt i lidt af den afskummede suppe. Smag resten af suppen til med salt igen, og sigt den efter behov. Servér suppen som forret med Grießnockerln eller Frittaten og friskhakket purløg. Skær derefter det kogte oksekød i skiver på tværs (!) af kødfibrene, og server det på forvarmede tallerkener eller i en dekorativ suppeskål i den varme suppe.
Stegte kartofler, rasp, dildbønner eller flødestuvet spinat og purløgssauce er godt tilbehør. Hvis der også skal serveres rodfrugter, er det en god idé at tilberede nogle af dem, så de er ekstra faste at bide i.
Ingredienser
Vidste I, at ...?
Der er ingen bedre måde at demonstrere, hvor solidt det østrigske køkken er forankret i hjertet af Europa, end med en af de mest typiske wienerretter: Tafelspitz. Godt oksekød, nogle få grøntsager, aromatiske krydderier og masser af vand til kogning - det er de nødvendige ingredienser. De samme ingredienser ender også i den store suppegryde, når franskmændene tilbereder deres "pot-au-feu", eller italienerne glæder sig til deres "bollito misto".