Trin 1 Til pandekagedejen

Bland mel, 50 ml mælk, fløde, æg og nøddesmør sammen. Tilsæt skallen af en halv citron og en halv appelsin samt sukker, kornene fra vaniljestangen og salt. Rør gradvist 150 ml mælk i. Hæld dejen gennem en sigte, og lad den hvile. Steg de tynde pandekager på en let smurt pande, indtil de er gyldenbrune på begge sider.