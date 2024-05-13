Topfen-Palatschinken
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Topfen-Palatschinken – også kendt som pandekager eller crêpes – er pandekager, som er fyldt med kvark og derefter bages i ovnen.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 4 Personer
Til pandekagedejen
Bland mel, 50 ml mælk, fløde, æg og nøddesmør sammen. Tilsæt skallen af en halv citron og en halv appelsin samt sukker, kornene fra vaniljestangen og salt. Rør gradvist 150 ml mælk i. Hæld dejen gennem en sigte, og lad den hvile. Steg de tynde pandekager på en let smurt pande, indtil de er gyldenbrune på begge sider.
Til cremen
Pisk smør, æggeblommer, sukker, vaniljebuddingpulver, salt, skallen af en halv citron og kornene fra en halv vaniljestang, til det er meget luftigt. Rør 700 g kvark i smør/æggeblandingen. Pisk 6 æggehvider stive med 75 g flormelis, og vend dem i kvarkblandingen.
Til saucen
Bland æggeblommer, æg, sukker og fløde sammen.
Fyld de bagte pandekager med kvarkcremen, rul dem sammen, og placer dem i et smurt ovnfast fad. Hæld den søde sauce over og dæk faddet forsigtigt med stanniol. Bag i en forvarmet ovn ved 160 °C i 20 minutter.
Drys med flormelis.