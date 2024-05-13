Vanillekipferl
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
De østrigske vaniljekranse, Vanillekipferl, er nok et af de mest kendte og traditionelle julebagværk i Østrig, og du kommer med sikkerhed i julestemning af dem.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 2 bageplader
Ælt alle ingredienserne sammen til en glat dej, og vend valnødderne i. Form dejen til en rulle, og lad den hvile på et køligt sted i ca. 30 minutter.
Form dejen til kugler, rul dem til små aflange ruller med tilspidsede ender, og bøj dem, så de får den klassiske Kipferl-form.
Læg dem på bagepladen. Bag dem i en forvarmet ovn ved middel varme (ca. 200 °C) i ca. 10 minutter.
Tag dem af bagepladen, mens de stadig er varme, og rul dem i sukkerblandingen.
Tip: Fremgangsmåden er også velegnet til børn. Ikke alene elsker børn at spise vaniljekranse, det er også en god bageoplevelse for dem at hjælpe med at tilberede dem eller bage dem selv.