Wachauer Marillenknödel
Hemmeligheden bag Wachauer Marillenknödel er fyldet: Den "sande" Marille - det østrigske ord for abrikos. Med denne opskrift smager de som de originale fra Wachau.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 60 min.
- 10 Knödel
Rør det bløde smør sammen med vaniljesukker og en knivspids salt. Rør æg, kvark og mel i, og ælt det hele sammen til en glat dej. Form den til en kugle, pak den ind i husholdningsfilm, og lad den hvile på et køligt sted i ca. 30 minutter.
Fjern stenene fra abrikoserne (skub dem ud med skaftet af en ske, eller skær dem op). Læg en sukkerknald i hver abrikos.
Form dejen til en ca. 5 cm tyk rulle på en melet arbejdsflade. Skær skiver med en kniv, og tryk dem lidt flade i håndfladen. Læg abrikoserne ovenpå, fold dejen sammen, og luk den godt. Form til boller med lidt mel på hænderne, og læg dem på et bord drysset med mel.
Bring rigeligt letsaltet vand i kog i en stor gryde. Tilsæt dine Marillenknödel, og lad dem simre i 10-13 minutter. Rør forsigtigt rundt af og til for at undgå, at bollerne klistrer fast.
Tip: For at sikre, at bollerne ikke falder fra hinanden, er det en god idé at lave en prøvebolle, før du fylder de andre. Korriger derefter om nødvendigt en for blød dej med lidt mel eller en for fast dej med smør.
Til pynten smeltes smørret på en pande. Tilsæt rasp, smag til med kanel, og rist til det er gyldenbrunt. Drys med sukker til sidst. Tag forsigtigt de kogte Knödel op ad vandet, og rul dem i raspen. Servér, og drys med flormelis.