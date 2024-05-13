Den originale Wiener Schnitzel

Bestiller du en schnitzel i Østrig, skal du vide, at ikke alle schnitzler bare kan kaldes wienerschnitzler. Når der står "Wiener Schnitzel" på menuen, betyder det en kalveschnitzel, der er stegt i klaret smør.

Før paneringen bankes kødet omhyggeligt, krydres og fugtes, hvorefter det dyppes i mel, æg og til sidst rasp. Raspen trykkes ikke ned, så paneringen soufflerer, når den bages. Det giver effekten af en rigtig wienerschnitzel.