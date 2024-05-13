Wiener Philharmoniker
Verdensberømt orkester med tradition

Selv navnet lyder som musik: Wiener Philharmoniker. I over 180 år har orkestret fortryllet verden med melodier, der bevæger folk til de smukkeste toner.

Orkestret blev født i 1842 med den "Store Koncert", som blev spillet under navnet "Filharmonisk Akademi". Før denne forestilling var der ikke noget koncertorkester i Wien, som udelukkende bestod af professionelle musikere, selv om der var et stort ønske om symfoniske forestillinger. Derfor måtte der dannes nye ensembler til hver forestilling. Siden da er orkestrets musikere blevet hentet fra Wiener Staatsoperens ensemble, som er forblevet uændret indtil i dag.

Orkestret optræder både som opera- og koncertorkester og begejstrer publikum over hele verden, hvad enten det er på Wiens opera, i Musikverein eller på internationale scener. I sommermånederne optræder Wiener Philharmoniker også ved udendørs arrangementer som f.eks. Salzburg Festival, hvor de sørger for musikken til ekstraordinære omgivelser.

Næppe noget andet orkester er tættere og mere permanent forbundet med den europæiske klassiske musiks historie og tradition end Wiener Philharmoniker. Siden sin begyndelse har orkestret præget musikkens verden. Den dag i dag er det "wienerlyden", som kunstnere og dirigenter fremhæver som orkestrets enestående kvalitet. Men Wiener Philharmoniker er mere end bare et orkester - det er indbegrebet af Wiens Lebensgefühl.

Kronik
GrundlagtÅr 1842 af Otto Nicolai
Koncertaktiviteter:Over 100 koncerter og gæsteoptrædener årligt i Wien, Salzburg og internationalt
Varemærke:Wienerlyden
Specialitet:Orkesteret består udelukkende af medlemmer af Wiener Staatsoper Orchester
Optagelseskriterium:Mindst 3 års medlemskab af Wiens statsoperaorkester

Wiener Philharmonikernes nytårskoncert når hvert år ud til et verdensomspændende publikum på over 50 millioner mennesker og sendes live i mere end 90 lande.

Et kig bag kulisserne hos Wiener Philharmoniker

"Musikken og fløjten har altid været der." Karin Bonelli blev bogstaveligt talt født ind i musikken i den øvre østrigske Salzkammergut-region. Både hendes forældre, bror og onkel er fløjtenister. Bonelli fik sin første undervisning af sin mor i en alder af otte år. Senere studerede hun på konservatoriet i Linz. Yderligere studier fulgte i Wien, München og Lyon. Og så, i en alder af 23 år, det store spring i hendes karriere: Karin Bonelli var den første kvinde, der blev optaget i blæsersektionen i Wiens Philharmoniker.

I dette interview ville vi gerne vide mere om den unge kunstner, og hvordan det er at være medlem af Philharmoniker og at være engageret i denne musikalske tradition. Hvad der gør dette traditionsrige orkester så magisk, og hvor Karin Bonelli finder personlig harmoni, fred og styrke til sin profession. Efter interviewet fortalte hun os hurtigt, hvor hun nogle gange kan blive svag. "Wachau Marillenknödel!" lød svaret.

En snak med Karin Bonellli

Wienerlyden

Karin Bonelli afslører...

... hvad ligger der bag den fascinerende lyd, som publikum elsker så højt?

Det er mere end bare instrumenterne - men det spiller faktisk en stor rolle, som Karin Bonelli forklarer. Fløjtenisten beskriver de vibrationer, der udgør den særlige lytteoplevelse, som en "blandende, rund, varm lyd".

Lyden er dybt forankret i den musikalske bevidsthed i wienertraditionen og går i arv fra generation til generation i orkestret.

Den måde, instrumenterne er bygget på, går tilbage til det 18. århundrede, wienerklassicismens æra. Wiener Philharmoniker ser sig selv som arvtager af den tids kulturarv og har stort set ikke ladet sig påvirke af de nye strømninger i det 19. århundrede. De forblev tro mod lydkoncepterne fra Mozarts, Haydns og Beethovens tid. For eksempel adskiller de wienske blæseinstrumenter sig fra andre instrumenter i internationale symfoniorkestre i den måde, de spilles på - især wieneroboen og wienerhornet.

Live magi: Her kan du opleve Wiener Philharmoniker

Ikke to spillesteder er ens med hensyn til akustik og omgivelser. Men enhver musikalsk optræden har én ting til fælles: magien ved en liveoptræden. Det gælder både koncerter i Musikvereins "gyldne sal" og i det moderne Wolkenturm i slotsparken Grafenegg.

Wiener Musikverein

Wiener Musikverein

Wiener Staatsoper

Wiener Philharmoniker består af medlemmer af Wiens Statsoperas orkester og akkompagnerer spektakulære produktioner.

Wiener Staatsoper

Grafenegg Festival

Når sommerscenen åbner, spiller Wiener Philharmoniker i Grafenegg. Festivalen er kendt for sit program i topklasse.

Grafenegg Festival

Festspillene i Salzburg

Wiener Philharmoniker er en integreret del af Salzburg Festival. Der er forestillinger i Mozarts by hver sommer.

Festspillene i Salzburg

Schönbrunn sommeraftenkoncert

Et højdepunkt i den årlige musikkalender og en stemningsfuld forsommeraften med Wiener Philharmoniker.

Schönbrunn sommeraftenkoncert

Wiener Philharmoniker bal

Wiener Philharmonikerne, et af verdens mest berømte orkestre, byder op til dans i Musikvereins "gyldne sal".

Wiener Philharmoniker bal
Sommeraftenskoncert i Schönbrunn

Haus der Musik

Museum for Wiens Philharmoniker

Museum for Wiens Philharmoniker i Musikkens Hus præsenterer det verdensberømte orkesters fascinerende historie. Det interaktive lydmuseum åbnede i 2000 og giver et dybt indblik i Wiens musikhistorie og orkestrets unikke forbindelse til wienerklassicismen. På første sal kan besøgende gå på opdagelse i historiske dokumenter, billeder og udstillingsgenstande med tilknytning til komponister som Bruckner, Brahms og Mahler.

Et højdepunkt er biografsalen, hvor der vises uddrag fra nytårs- og sommernatskoncerterne. Ud over historisk indsigt byder Haus der Musik også på interaktive udstillinger om lydfysik og musikhistorie. Måske har du lyst til at dirigere Wiener Philharmoniker virtuelt?

Haus der Musik

Strålende start på det nye år

Wiener Philharmoniker nytårskoncert

Nytårskoncerten i Wiener Musikverein er det første sted, mange mennesker tager hen for at fejre nytåret. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes også som et sandt vidunder med hensyn til lyd. Nytårskoncertens kronende finale er den medrivende Radetzky-march, hvor dirigenten dygtigt leder publikums klapsalver og skaber en særlig munter stemning.

På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmonikers hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at vinde koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.

MusikvereinWiener Philharmoniker

FAQ

På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udtrækkes disse udelukkende via Wiener Philharmonikers hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at vinde koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.

Wiener Philharmoniker er kendt for flere verdensberømte koncerter, som skiller sig ud både på grund af deres musikalske kvalitet og deres kulturelle betydning.

  • Festspillene i Salzburg i Festspielhaus

  • Koncert i Graz i Musikverein für Steiermark

  • Nytårskoncert i Musikverein Wien

  • Sommeraftenkoncert foran Schönbrunn Slot

  • Abonnementskoncerter i Wiens Musikverein

  • Statsoperaen i Wien

  • Koncertsal i Wien

Wiener Philharmoniker blev grundlagt i 1842 af Otto Nicolai. Den første filharmoniske koncert fandt sted den 28. marts 1842 i den store Redoutensaal i Hofburg i Wien.

Det Wiener Philharmonikerne består af 144 musikere, som arbejder uden en chefdirigent.

I stedet vælger de kendte gæstedirigenter som Claudio Abbado, Herbert von Karajan eller Riccardo Muti til deres koncerter.

Denne demokratiske struktur gør orkestret unikt: Vigtige beslutninger som f.eks. valg af dirigenter, programmer og solister træffes af medlemmerne i fællesskab. Der udnævnes en ny dirigent hvert år, især til nytårskoncerten, hvilket giver orkestret stor kunstnerisk frihed.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig