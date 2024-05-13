Wiener Philharmoniker
Verdensberømt orkester med tradition
Orkestret blev født i 1842 med den "Store Koncert", som blev spillet under navnet "Filharmonisk Akademi". Før denne forestilling var der ikke noget koncertorkester i Wien, som udelukkende bestod af professionelle musikere, selv om der var et stort ønske om symfoniske forestillinger. Derfor måtte der dannes nye ensembler til hver forestilling. Siden da er orkestrets musikere blevet hentet fra Wiener Staatsoperens ensemble, som er forblevet uændret indtil i dag.
Orkestret optræder både som opera- og koncertorkester og begejstrer publikum over hele verden, hvad enten det er på Wiens opera, i Musikverein eller på internationale scener. I sommermånederne optræder Wiener Philharmoniker også ved udendørs arrangementer som f.eks. Salzburg Festival, hvor de sørger for musikken til ekstraordinære omgivelser.
Næppe noget andet orkester er tættere og mere permanent forbundet med den europæiske klassiske musiks historie og tradition end Wiener Philharmoniker. Siden sin begyndelse har orkestret præget musikkens verden. Den dag i dag er det "wienerlyden", som kunstnere og dirigenter fremhæver som orkestrets enestående kvalitet. Men Wiener Philharmoniker er mere end bare et orkester - det er indbegrebet af Wiens Lebensgefühl.
Wiener Philharmonikernes nytårskoncert når hvert år ud til et verdensomspændende publikum på over 50 millioner mennesker og sendes live i mere end 90 lande.
"Musikken og fløjten har altid været der." Karin Bonelli blev bogstaveligt talt født ind i musikken i den øvre østrigske Salzkammergut-region. Både hendes forældre, bror og onkel er fløjtenister. Bonelli fik sin første undervisning af sin mor i en alder af otte år. Senere studerede hun på konservatoriet i Linz. Yderligere studier fulgte i Wien, München og Lyon. Og så, i en alder af 23 år, det store spring i hendes karriere: Karin Bonelli var den første kvinde, der blev optaget i blæsersektionen i Wiens Philharmoniker.
I dette interview ville vi gerne vide mere om den unge kunstner, og hvordan det er at være medlem af Philharmoniker og at være engageret i denne musikalske tradition. Hvad der gør dette traditionsrige orkester så magisk, og hvor Karin Bonelli finder personlig harmoni, fred og styrke til sin profession. Efter interviewet fortalte hun os hurtigt, hvor hun nogle gange kan blive svag. "Wachau Marillenknödel!" lød svaret.
Wienerlyden
... hvad ligger der bag den fascinerende lyd, som publikum elsker så højt?
Det er mere end bare instrumenterne - men det spiller faktisk en stor rolle, som Karin Bonelli forklarer. Fløjtenisten beskriver de vibrationer, der udgør den særlige lytteoplevelse, som en "blandende, rund, varm lyd".
Lyden er dybt forankret i den musikalske bevidsthed i wienertraditionen og går i arv fra generation til generation i orkestret.
Den måde, instrumenterne er bygget på, går tilbage til det 18. århundrede, wienerklassicismens æra. Wiener Philharmoniker ser sig selv som arvtager af den tids kulturarv og har stort set ikke ladet sig påvirke af de nye strømninger i det 19. århundrede. De forblev tro mod lydkoncepterne fra Mozarts, Haydns og Beethovens tid. For eksempel adskiller de wienske blæseinstrumenter sig fra andre instrumenter i internationale symfoniorkestre i den måde, de spilles på - især wieneroboen og wienerhornet.
Live magi: Her kan du opleve Wiener Philharmoniker
Wiener Staatsoper
Wiener Philharmoniker består af medlemmer af Wiens Statsoperas orkester og akkompagnerer spektakulære produktioner.
Grafenegg Festival
Når sommerscenen åbner, spiller Wiener Philharmoniker i Grafenegg. Festivalen er kendt for sit program i topklasse.
Festspillene i Salzburg
Wiener Philharmoniker er en integreret del af Salzburg Festival. Der er forestillinger i Mozarts by hver sommer.
Schönbrunn sommeraftenkoncert
Et højdepunkt i den årlige musikkalender og en stemningsfuld forsommeraften med Wiener Philharmoniker.
Haus der Musik
Museum for Wiens Philharmoniker i Musikkens Hus præsenterer det verdensberømte orkesters fascinerende historie. Det interaktive lydmuseum åbnede i 2000 og giver et dybt indblik i Wiens musikhistorie og orkestrets unikke forbindelse til wienerklassicismen. På første sal kan besøgende gå på opdagelse i historiske dokumenter, billeder og udstillingsgenstande med tilknytning til komponister som Bruckner, Brahms og Mahler.
Et højdepunkt er biografsalen, hvor der vises uddrag fra nytårs- og sommernatskoncerterne. Ud over historisk indsigt byder Haus der Musik også på interaktive udstillinger om lydfysik og musikhistorie. Måske har du lyst til at dirigere Wiener Philharmoniker virtuelt?
Strålende start på det nye år
Nytårskoncerten i Wiener Musikverein er det første sted, mange mennesker tager hen for at fejre nytåret. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes også som et sandt vidunder med hensyn til lyd. Nytårskoncertens kronende finale er den medrivende Radetzky-march, hvor dirigenten dygtigt leder publikums klapsalver og skaber en særlig munter stemning.
På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmonikers hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at vinde koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.