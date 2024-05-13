Selv navnet lyder som musik: Wiener Philharmoniker. I over 180 år har orkestret fortryllet verden med melodier, der bevæger folk til de smukkeste toner.

Orkestret blev født i 1842 med den "Store Koncert", som blev spillet under navnet "Filharmonisk Akademi". Før denne forestilling var der ikke noget koncertorkester i Wien, som udelukkende bestod af professionelle musikere, selv om der var et stort ønske om symfoniske forestillinger. Derfor måtte der dannes nye ensembler til hver forestilling. Siden da er orkestrets musikere blevet hentet fra Wiener Staatsoperens ensemble, som er forblevet uændret indtil i dag.

Orkestret optræder både som opera- og koncertorkester og begejstrer publikum over hele verden, hvad enten det er på Wiens opera, i Musikverein eller på internationale scener. I sommermånederne optræder Wiener Philharmoniker også ved udendørs arrangementer som f.eks. Salzburg Festival, hvor de sørger for musikken til ekstraordinære omgivelser.

Næppe noget andet orkester er tættere og mere permanent forbundet med den europæiske klassiske musiks historie og tradition end Wiener Philharmoniker. Siden sin begyndelse har orkestret præget musikkens verden. Den dag i dag er det "wienerlyden", som kunstnere og dirigenter fremhæver som orkestrets enestående kvalitet. Men Wiener Philharmoniker er mere end bare et orkester - det er indbegrebet af Wiens Lebensgefühl.