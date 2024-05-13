Musikverein
Mødested for musik
Et tempel for musik
Wiens Musikverein åbnede sine døre den 6. januar 1870. Musikverein er tegnet af den danske arkitekt Theophil Hansen og minder om et græsk tempel. Et musiktempel, hvor vor tids musikalske kunstnere optræder i stedet for oldtidens helte.
Musikvereins "store sal" - også kendt som "den gyldne sal" - er særligt fascinerende, ikke kun på grund af sin unikke akustik, men også på grund af sit storslåede design. Gyldne karyatider, søjler i form af antikke kvindefigurer og loftsmaleriet med Apollon og de ni muser skaber en imponerende kulisse for uforglemmelige koncerter.
Et årligt højdepunkt er Nytårskoncerten, som fortryller millioner af mennesker verden over med lyden af den musikalske by Wien. At opleve en koncert her er mere end bare en godbid for ørerne - det er en fordybelse i Wiens musikalske hjerte.
Sale i Musikverein
Großer Musikvereinssaal (Den gyldne sal)
Strålende start på det nye år
Nytårskoncerten i Wiens Musikverein er for mange det første sted, hvor de fejrer det nye år. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes også som et sandt vidunder med hensyn til lyd.
På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmoniker hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at få koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.
Et højdepunkt i den wienske balsæson
En gang om året forvandles Den Gyldne Sal i Wiens Musikverein til en storslået balsal i stedet for en scene til koncerter. Ballet åbnes af Wiener Philharmoniker under ledelse af en æresdirigent, som udnævnes på ny hvert år. Den festlige aften begynder med den festlige fanfare af Richard Strauss, som er komponeret specielt til denne lejlighed.
Særligt imponerende: Musikerne sidder ikke på scenen, men i midten af salen. Ballet begynder med den traditionelle åbningsdans af Young Ladies' and Young Gentlemen's Committee. Derefter vandrer gæsterne gennem Musikvereins sale, ledsaget af lyden af forskellige orkestre og ensembler, der spiller forskellige rytmer.
Er du sulten efter koncerten?
Musikverein i Wien fra alle vinkler
Tips til klimabeskyttelse
Musiktraditioner i Østrig er tæt forbundet med bæredygtighed og beskyttelse af kulturarven. Mange musikalske skikke, såsom wienerklassisk musik eller folkemusik, er en del af UNESCO's immaterielle verdenskulturarv. Disse traditioner fremmer en respektfuld brug af kulturelle ressourcer og bidrager til at bevare århundredgamle musikalske stilarter, som i dag holdes i live på bæredygtige, historiske spillesteder.
Den sociale bæredygtighed styrkes også af musikken: Festivaler, koncerter og musikarrangementer i lokalsamfundet forbinder mennesker og styrker bevidstheden om Østrigs kulturelle identitet. De, der oplever disse musiktraditioner, fordyber sig dybt i den rige kulturarv og støtter bevarelsen af denne unikke skat for fremtidige generationer.