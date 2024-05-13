Musikverein
Mødested for musik

Wiens Musikverein kombinerer tradition og den højeste lydkvalitet. Musikalske mesterværker kan opleves i den "Gyldne Sal" - som ved den årlige nytårskoncert.

Et tempel for musik

Wiens Musikverein åbnede sine døre den 6. januar 1870. Musikverein er tegnet af den danske arkitekt Theophil Hansen og minder om et græsk tempel. Et musiktempel, hvor vor tids musikalske kunstnere optræder i stedet for oldtidens helte.

Musikvereins "store sal" - også kendt som "den gyldne sal" - er særligt fascinerende, ikke kun på grund af sin unikke akustik, men også på grund af sit storslåede design. Gyldne karyatider, søjler i form af antikke kvindefigurer og loftsmaleriet med Apollon og de ni muser skaber en imponerende kulisse for uforglemmelige koncerter.

Et årligt højdepunkt er Nytårskoncerten, som fortryller millioner af mennesker verden over med lyden af den musikalske by Wien. At opleve en koncert her er mere end bare en godbid for ørerne - det er en fordybelse i Wiens musikalske hjerte.

Fakta om Musikverein
Åbning:6. Januar 1870
Arkitekt:Theophil Hansen
Højdepunkt:"Den gyldne sal" eller også kaldet "Den store sal"
Hjemsted for:Wiener Philharmoniker
Guidet tur
Billet

Sale i Musikverein

Musikverein har i alt seks forskellige koncertsale. De to oprindelige sale, Den Gyldne Sal og Brahms-salen, ligger i Musikverein-bygningen. De fire nye sale ligger i den underjordiske tilbygning i området ved Musikvereins forplads.

Großer Musikvereinssaal (Den gyldne sal)

Brahms-salen

Glassalen

Metalsalen

Træ-sal

Stenhal

Oversigt over hallen

Strålende start på det nye år

Wiener Philharmoniker nytårskoncert

Nytårskoncerten i Wiens Musikverein er for mange det første sted, hvor de fejrer det nye år. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes også som et sandt vidunder med hensyn til lyd.

På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmoniker hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at få koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.

MusikvereinWiener Philharmoniker

Et højdepunkt i den wienske balsæson

Wiener Philharmoniker bal

En gang om året forvandles Den Gyldne Sal i Wiens Musikverein til en storslået balsal i stedet for en scene til koncerter. Ballet åbnes af Wiener Philharmoniker under ledelse af en æresdirigent, som udnævnes på ny hvert år. Den festlige aften begynder med den festlige fanfare af Richard Strauss, som er komponeret specielt til denne lejlighed.

Særligt imponerende: Musikerne sidder ikke på scenen, men i midten af salen. Ballet begynder med den traditionelle åbningsdans af Young Ladies' and Young Gentlemen's Committee. Derefter vandrer gæsterne gennem Musikvereins sale, ledsaget af lyden af forskellige orkestre og ensembler, der spiller forskellige rytmer.

Wiener Philharmoniker balBallet i Wien

Er du sulten efter koncerten?

Når den sidste tone er klinget ud, og maven knurrer, er der flere steder i Wiens centrum, hvor du kan nyde noget lækkert efter koncerten. Uanset om det er salt, let eller sødt - alle kan finde noget her. 3 tips til en sen aftensnack:

Meissl og Schadn

Ludwig og Adele

Husets bar

Musikverein i Wien fra alle vinkler

FAQ

"Den Gyldne Sal" er kendt over hele verden for sin unikke akustik, som anses for at være et sandt lydvidunder. Dens overdådige indretning gør den til den smukkeste koncertsal i Wien.

På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten er disse kun tilgængelige i begyndelsen af året via hjemmesiden for Wiener Philharmonikerne hjemmeside. Dette garanterer, at gæster fra hele verden har en lige chance. Tilmeldinger for at deltage i lodtrækningen vil blive accepteret fra januar til februar.

Hvis du gerne vil have et kig bag kulisserne, kan du deltage i en guidet tur. Rundvisninger i Musikverein foregår på tysk eller engelsk og varer 45 minutter.

Det nuværende program er tilgængeligt på Musikvereins hjemmeside.

Musikverein Wien har i alt seks koncertsale. Den store sal ("den gyldne sal"), Brahms-salen, metalsalen, træsalen, glassalen og stensalen.

Gaslamperne, som også sørgede for lyset i Musikverein, fik jævnligt de optrædende til at svede på grund af deres varme. Det havde en negativ effekt på de optrædendes spil.

Tips til klimabeskyttelse

Musik og bæredygtighed i Østrig

Musiktraditioner i Østrig er tæt forbundet med bæredygtighed og beskyttelse af kulturarven. Mange musikalske skikke, såsom wienerklassisk musik eller folkemusik, er en del af UNESCO's immaterielle verdenskulturarv. Disse traditioner fremmer en respektfuld brug af kulturelle ressourcer og bidrager til at bevare århundredgamle musikalske stilarter, som i dag holdes i live på bæredygtige, historiske spillesteder.

Den sociale bæredygtighed styrkes også af musikken: Festivaler, koncerter og musikarrangementer i lokalsamfundet forbinder mennesker og styrker bevidstheden om Østrigs kulturelle identitet. De, der oplever disse musiktraditioner, fordyber sig dybt i den rige kulturarv og støtter bevarelsen af denne unikke skat for fremtidige generationer.

Bæredygtige rejser

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig