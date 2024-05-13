Wiens Musikverein kombinerer tradition og den højeste lydkvalitet. Musikalske mesterværker kan opleves i den "Gyldne Sal" - som ved den årlige nytårskoncert.

Et tempel for musik

Wiens Musikverein åbnede sine døre den 6. januar 1870. Musikverein er tegnet af den danske arkitekt Theophil Hansen og minder om et græsk tempel. Et musiktempel, hvor vor tids musikalske kunstnere optræder i stedet for oldtidens helte.

Musikvereins "store sal" - også kendt som "den gyldne sal" - er særligt fascinerende, ikke kun på grund af sin unikke akustik, men også på grund af sit storslåede design. Gyldne karyatider, søjler i form af antikke kvindefigurer og loftsmaleriet med Apollon og de ni muser skaber en imponerende kulisse for uforglemmelige koncerter.

Et årligt højdepunkt er Nytårskoncerten, som fortryller millioner af mennesker verden over med lyden af den musikalske by Wien. At opleve en koncert her er mere end bare en godbid for ørerne - det er en fordybelse i Wiens musikalske hjerte.