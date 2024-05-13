Musik i Østrig
Klassisk eller moderne, i storslåede sale eller udendørs
Østrig - musikkens land
Østrig har en dyb historisk og kulturel forbindelse til musik. Her er musik ikke kun en kunstform af højeste kaliber, men musikglæde betragtes som en Lebensgefühl og en væsentlig del af identiteten. Særligt Wien - som "verdens musikalske hovedstad" - tiltrækker international opmærksomhed.
Musik i Østrig spiller alle melodier
Salzburger Festispiele finder sted hvert år i Salzburg, mens Bregenzer Festspiele afholdes hver sommer ved Bodensee i Vorarlberg. Opera-, teater- og koncertforestillinger tiltrækker folk med de høje musikalske forventninger. Folk nyder både fortidens og nutidens lethed, hvad enten det er på Grafenegg Musikfestival eller Saalfelden Jazzfestival. Ægte folkemusik spiller også en central rolle med lyden af jodlen og "Stubenmusik", der er dybt forankret i alperegionerne.
Hvor musikken spiller førsteviolin i Østrig
5 østrigske musikere med historisk verdensberømmelse
Tips til klimabeskyttelse
Klimabevidstheden behøver ikke holde pause på ferien:
Rejs til og fra Østrig med tog
Brug offentlig transport: U-Bahn, sporvogn, bus, S-Bahn
Udforsk byen med leje af bycykler
Brug cykeludlejningen på hotellerne
Brug genopfyldelige drikkeflasker
Bortskaf affald omhyggeligt (servietter, emballage, engangsflasker osv.)
Undgå daglig rengøring af værelser og skift af håndklæder på hotellet