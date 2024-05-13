Musik i Østrig
Klassisk eller moderne, i storslåede sale eller udendørs

Musik har altid været værdsat i Østrig. Store komponister blev født her, verdenskendte værker blev skabt her, og folk elsker musik her.

Østrig - musikkens land

Østrig har en dyb historisk og kulturel forbindelse til musik. Her er musik ikke kun en kunstform af højeste kaliber, men musikglæde betragtes som en Lebensgefühl og en væsentlig del af identiteten. Særligt Wien - som "verdens musikalske hovedstad" - tiltrækker international opmærksomhed.

Musik i Østrig spiller alle melodier

Salzburger Festispiele finder sted hvert år i Salzburg, mens Bregenzer Festspiele afholdes hver sommer ved Bodensee i Vorarlberg. Opera-, teater- og koncertforestillinger tiltrækker folk med de høje musikalske forventninger. Folk nyder både fortidens og nutidens lethed, hvad enten det er på Grafenegg Musikfestival eller Saalfelden Jazzfestival. Ægte folkemusik spiller også en central rolle med lyden af jodlen og "Stubenmusik", der er dybt forankret i alperegionerne.

Hvor musikken spiller førsteviolin i Østrig

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tyrol

Vorarlberg

Wien

5 østrigske musikere med historisk verdensberømmelse

Wolfgang Amadeus Mozart

Anton Bruckner

Ludwig van Beethoven

Franz Liszt

Franz Schubert

